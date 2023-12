'The New York Times' demanda a ChatGPT por copiar miles de artículos y generar pérdidas millonarias

El periódico estadounidense The New York Times ha presentado este miércoles una demanda contra Microsoft y OpenAI por emplear sus artículos para entrenar a ChatGPT. En la denuncia, The Times acusa a ambas tecnológicas de "un modelo de negocio basado en la infracción masiva de derechos de autor" y abre así la primera batalla legal de un gran medio contra la Inteligencia Artificial. La demanda presentada ante el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan sostiene que "millones" de artículos publicados por The Times se han usado para entrenar al chatbot de Microsoft.

ChatGPT: una empresa millonaria a costa del Times

El periódico acusa a Microsoft de convertirse en una empresa billonaria a su costa aunque no detalla una cifra exacta. The Times lo deja en "miles de millones en daños legales y reales por la copia y uso ilegal de las obras excepcionalmente valiosas del Times". El diario norteamericano quiere así "proteger su periodismo independiente" ante ChatGPT, al que ya considera un competidor potencial en el negocio de las noticias.

Según explica The Times, los inversores valoran actualmente a OpenAI en más de 80.000 millones y se benefician de miles de millones de dólares en inversión, una situación que tachan de desleal. "Los demandados buscan aprovecharse de la enorme inversión del Times en su periodismo", dice la demanda, que acusa a OpenAI y Microsoft de "usar el contenido del Times sin pago para crear productos que sustituyen al Times y le roban audiencia".

En el escrito de la denuncia el diario norteamericano explica como simplemente pidiéndole a ChatGPT que elimine el muro de pago del diario, te entrega el artículo completo. Concretamente se refiere al artículo ganador del Premio Pulitzer publicado por The Times ‘Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek’. No solo eso, según muestran en la demanda, el motor de IA también copia al completo una crítica al restaurante Guy Fieri’s American Kitchen & Bar reseñada en 2012 al preguntarle por dicho establecimiento.

La demanda también culpa al chatbot de insertar información falsa que luego atribuyen erróneamente a una fuente. La denuncia cita varios casos en los que Bing Chat de Microsoft proporcionó información incorrecta que atribuía a The Times, incluidos resultados de "los 15 alimentos más saludables para el corazón", de los cuales apuntan que 12 no fueron mencionados en ningún artículo del periódico.

Bloqueo internacional a la IA

Algunos medios internacionales como el propio The New York Times han bloqueado al rastreador web de OpenAI en los últimos meses impidiendo que la compañía de inteligencia artificial continúe extrayendo contenido de su sitio web y usando los datos para entrenar modelos de Inteligencia Artificial. La BBC, CNN y Reuters también están impidiendo a este modelo de IA usar sus obras.