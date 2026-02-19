La Policía detiene al expríncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III

Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres, según informa EFE.

Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el antiguo príncipe, centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Según la Policía del Valle del Támesis, el detenido permanece retenido en una comisaría.

Según The Guardian, la policía británica evalúa las acusaciones de que el expríncipe compartió información confidencial con el multimillonario delincuente sexual infantil cuando era enviado comercial del Reino Unido.