La reina Margarita de Dinamarca anuncia su abdicación, la monarca viva con más tiempo en el trono

La reina Margarita II de Dinamarca, de 83 años, que anunció este domingo que abdicará el próximo 14 de enero en favor del príncipe heredero Federico, es la monarca viva con más tiempo en el trono, al que accedió hace 52 años, según informa EFE. Con una sólida preparación intelectual, adquirida en cinco universidades de distintos países, la jefa de Estado de Dinamarca es también la autoridad suprema de la Iglesia de ese país y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Danesas.

En su tradicional discurso televisado de Fin de Año de, Margarita II explicó que la operación de espalda a la que se sometió en febrero pasado, le hizo pensar en el futuro y "si no había llegado el momento de dejar la responsabilidad a la siguiente generación". "He decidido que ahora es el momento correcto. El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi querido padre, dejaré de ser la reina de Dinamarca", dijo, que aludió al "desgaste" del tiempo y a que "una ya no puede con lo que podía antes".

Tanto en Dinamarca como en las otras monarquías nórdicas no hay tradición de abdicar, y lo habitual es que los monarcas agoten su mandato hasta la muerte.

Licenciada en Economía y Sociología por la London School of Economics (1965), también estudió Filosofía en la Universidad de Copenhague (1960), Arqueología en la de Cambridge (1961), Ciencias Políticas en la de Aarhus (1962) y Arte en la Sorbona de París (1963). Margarita II, que recibió al nacer el nombre de Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid Schleswig-Holstein Sonderburg-Glucksburg, es asimismo la única mujer al frente de una monarquía, tras el fallecimiento, el 8 de septiembre de 2022, de Isabel II del Reino Unido a los 96 años y un largo reinado de 70.

Hija primogénita del rey Federico IX y de la reina Ingrid, nació en el Palacio de Amalienborg, en Copenhague (Dinamarca), el 16 de abril de 1940. Tiene dos hermanas, la princesa Benedicta y la princesa Ana María, casada con Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía.

Tenía 13 años, cuando el 5 de junio de 1953, fue proclamada heredera a la Corona gracias a una reforma constitucional que derogó la Ley Sálica que excluía a las mujeres del trono. Accedió al mismo el 14 de enero de 1972 tras la muerte del rey Federico IX, convirtiéndose en la segunda reina de la historia de Dinamarca, después de Margarita I (1387-1412).

El 10 de junio de 1967 contrajo matrimonio con el diplomático francés Henri de Laborde, conde de Montpezat, príncipe Enrique de Dinamarca, fallecido en 2017. Se habían conocido en Londres cuando él era secretario en la embajada francesa. El matrimonio tuvo dos hijos: el príncipe heredero Federico, nacido el 26 de mayo de 1968, y Joaquín, nacido el 7 de junio de 1969.

Con innumerables inquietudes culturales, la reina Margarita II desarrolló su faceta creativa en diversos ámbitos. Tradujo al danés, junto al príncipe Enrique, Todos los hombres son mortales de Simone de Beauvoir (1981), la trilogía sobre la Caída del Imperio Romano de Stig Stromholm (1988-89) y Viento en la luna de Eric Linklater (1991).

Ilustró, a su vez, El Señor de los Anillos de J.R.R Tolkien (con el seudónimo de Ingahild Grathmer), realizó varias exposiciones con su obra artística y fue escenógrafa de algunas representaciones de ballet en teatro y televisión. Aficionada a la Arqueología, participó también en excavaciones en Italia, Egipto y Sudán y es promotora de la Fundación Arqueológica Reina Margarita II.

Doctora honoris causa por las universidades de Cambridge (1975), Londres (1980), Islandia (1986) y Oxford (1992), fue reconocida con la distinción británica de caballero de la Orden de la Jarretera (1979) y con el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro (1985). Además es presidenta de la Real Sociedad Nórdica de Antigüedades, de la Fundación Reina Margarita y Príncipe Enrique y miembro de honor de la Real Academia de la Historia y las Antigüedades Intelectuales.

En septiembre de 2023 fue sometida a una "importante" operación de espalda, que la mantuvo de baja durante cierto tiempo.