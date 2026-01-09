Transparencia total
Transparencia total
Buscar

Venezuela

Sánchez expresa a Delcy Rodríguez y Edmundo González el apoyo a "una transición pacífica"

  • El presidente del Gobierno español ha trasladado a ambos políticos que América Latina "sabe que cuenta" con el apoyo de España
  • El opositor González ha expresado a Sánchez que la liberación de los presos políticos venezolanos "no puede ser selectiva"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en la Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en la Moncloa. Borja Sánchez-Trillo / EFE

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha hablado este viernes con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el líder opositor Edmundo González Urrutia para trasladarles el apoyo de España a una "transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos", informa EFE.

Así lo ha confirmado en su cuenta de la red X, en la que ha señalado que ha asegurado a ambos que España quiere "acompañar" a Venezuela "en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones".

Sánchez ha trasladado a ambos que América Latina "sabe que cuenta" con el apoyo de España y les ha recordado que así lo ha reiterado esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay.

El jefe del Ejecutivo anunció esta semana su intención de hablar tanto con Rodríguez como con González para intentar facilitar la transición y subrayó que España puede jugar un papel de mediación.

Sánchez garantiza que España ayudará a que los venezolanos decidan su futuro y no Estados Unidos

Sánchez garantiza que España ayudará a que los venezolanos decidan su futuro y no Estados Unidos

Ver más

En su cuenta de X, el propio González ha confirmado su conversación con Sánchez -que duró 17 minutos, ha precisado-, en la que le ha expresado que la liberación de los presos políticos venezolanos "no puede ser selectiva y además debe ser verificada, sin duda, libertad plena e incondicional".

"La comunidad internacional —y España en particular— conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho", ha señalado el opositor venezolano.

Ha resaltado González que Venezuela necesita "una transición real y para ello debe haber libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de los grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular", manifestada en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats