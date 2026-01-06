Sánchez califica de "ilegal" la intervención de Venezuela y prevé hablar con Delcy Rodríguez y con la oposición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que tiene intención de hablar tanto con la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como con la oposición política de este país, en concreto con Edmundo González, para intentar facilitar la transición en ese país. Sobre la misión de Estados Unidos que se ha saldado con la extracción y detención de Nicolás Maduro, Sánchez ha dicho que "a todas luces es ilegal".

El presidente, en su primera rueda de prensa tras la operación de Estados Unidos en Venezuela, ha subrayado que España puede desempeñar un papel de mediación y ha vuelto a criticar la acción llevada a cabo por Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo, que ha comparecido ante los periodistas en la embajada española en París tras la reunión en la capital francesa de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, ha expresado su confianza en que haya elecciones libres en Venezuela.

Una coalición militar en Ucrania

En la misma rueda de prensa, Sánchez ha abierto este martes la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano. El próximo lunes comenzará una ronda con representantes de los grupos parlamentarios para analizar la contribución de España ante un horizonte de paz en ese país.

Una contribución que, a su juicio, debe ser tanto desde el punto de vista de la reconstrucción como militar. Ante la pregunta de si prevé que, en consecuencia, pueda haber militares españoles en una posible misión de paz, ha asegurado que está dispuesto, como ha hecho España "en otras latitudes", a colaborar con la paz con la presencia de las Fuerzas Armadas españolas.

"Si lo hemos hecho en otras latitudes, cómo no lo vamos a hacer en Europa", ha destacado.