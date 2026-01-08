Sánchez garantiza que España ayudará a que los venezolanos decidan su futuro y no Estados Unidos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este jueves que España ayudará a una transición democrática en Venezuela y a que el futuro de este país sea el que decidan los venezolanos y no, en referencia a Estados Unidos, "un país extranjero ni intereses ajenos". Sánchez se ha vuelto a referir a la situación en Venezuela en la inauguración de la habitual reunión que cada año celebran en Madrid los embajadores españoles para fijar las prioridades de la política exterior.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que la intervención de Estados Unidos en Venezuela "viola claramente el Derecho Internacional" y abre un horizonte de incertidumbre en América Latina y el Caribe.

En esa condena de la operación de Estados Unidos ha señalado que no caben "tibiezas ni medias tintas", como ha dicho que tampoco las hubo cuando se rechazó la ilegitimidad de la victoria de Nicolás Maduro tras las últimas elecciones en el país. "La violación del Derecho Internacional siempre es una derrota, fundamentalmente para las democracias, incluso allí donde no la hay, y es un peligroso precedente para la paz y al seguridad global", ha añadido.

Por ello, ha repetido, como ya dijo el pasado martes en rueda de prensa en París, que la respuesta a la ilegitimidad no puede ser cometer una ilegalidad. El presidente del Gobierno ha garantizado que España seguirá haciendo todo lo necesario en defensa del pueblo venezolano, de su soberanía y de su derecho a decidir un futuro democrático sin injerencias externas.

"Quienes tienen que decidir el futuro de Venezuela son los venezolanos, y eso es lo que defenderá España cuando esa transición se ponga en marcha", ha recalcado. En esa línea, ha pedido que nadie dude la actitud que va a mantener España.

"Vamos a ayudar; vamos a ayudar positivamente a la transición a la democracia en Venezuela, y lo vamos a hacer de forma activa, desde el valor que nos otorga la experiencia histórica de nuestro país para que el futuro de Venezuela sea el que decidan los venezolanos, no un país extranjero, no intereses ajenos", ha señalado en referencia a Estados Unidos.