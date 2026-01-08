Javier Milei recibe a Isabel Díaz Ayuso en La Casa Rosada

El presidente argentino, Javier Milei, ha mantenido este jueves una reunión en Buenos Aires con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, informa EFE. El canciller argentino, Pablo Quirno, también estuvo presente en el encuentro.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida hoy en la Casa Rosada, en Buenos Aires, por el presidente de la República Argentina, Javier Milei. Se trata de una visita de carácter personal, que incide en las buenas relaciones de los dos dirigentes que mantienen desde hace años", informó la Comunidad de Madrid en un comunicado.

El texto precisó además que en la reunión se trataron "distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, el deseo conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre la Argentina y la Comunidad de Madrid".

Díaz Ayuso, por su parte, agradeció a Milei por el encuentro a través de X y expresó: "Una relación que nuestras naciones hermanas deben cuidar por su futuro y el de Occidente y todas las democracias liberales. Por la libertad".

La política española llegó al edificio de la calle Balcarce poco antes de las 10:00 hora local (13:00 GMT) y permaneció allí hasta pasadas las 11:15. En imágenes compartidas por la Presidencia argentina se la ve sentada junto a Milei y Quirno delante de la icónica motosierra con la que el mandatario argentino simboliza el severo ajuste fiscal que impulsa desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.

La Presidencia argentina no brindó información sobre los temas discutidos durante el encuentro, pero fuentes oficiales citadas por la prensa local explicaron que el principal tema de conversación fue la situación en Venezuela.

Milei fue uno de los primeros líderes mundiales en celebrar el ataque de Estados Unidos contra el país caribeño el sábado y la captura de Nicolás Maduro. "Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera", expresó ese mismo día Milei.

También enumeró una serie de acusaciones contra Maduro incluyendo interferencias electorales en Argentina, Colombia, México y Bolivia, narcotráfico, lavado de dinero, alianzas con ONGs "para impulsar la izquierda radical en el mundo", vínculos con Irán, Hizbulá y Hamás, financiación de la guerrilla colombiana y "conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos".

Díaz Ayuso, por su parte, también reaccionó positivamente a la captura de Maduro y aseguró que "grandes potencias como China, Irán o Rusia" le han permitido estar en el poder mientras se lucraban "con la sangre del pueblo de Venezuela" utilizando el petróleo y el narcotráfico. "El crimen internacional y los Estados comunistas son perfectos aliados, se llevan de perlas y están todos muy bien organizados", añadió.

La reunión no ha sido la primera entre ambos, ya que mantuvieron encuentros en 2024 y 2025, ambos en la capital española.

La primera ocasión fue en junio de 2024, cuando Díaz Ayuso otorgó al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Un año después, se reunieron nuevamente en la capital española previo a la disertación de Milei en el Madrid Economic Forum.