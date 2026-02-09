Seis de cada siete personas detenidas por el ICE de Trump carecen de historial violento

Cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en el primer año de la actual Administración de Donald Trump, el 86%, carecen de historial criminal violento, reveló este lunes la cadena CBS con base en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El informe encontró que menos del 14% de los casi 400.000 migrantes arrestados por el ICE del 21 de enero de 2025 al 31 de enero de 2026 tienen antecedentes penales o están acusados de crímenes con violencia.

Además, cerca de cuatro de cada diez detenidos no tenían ningún antecedente criminal, y algunos solo estaban acusados de infracciones civiles de inmigración, como vivir de forma irregular en Estados Unidos o sobrepasar el tiempo permitido de su estadía en el país. El documento ilustra que, aunque el 60% de los detenidos sí tenían algún historial delictivo, "la mayoría de los cargos criminales o sentencias no fueron por crímenes violentos".

En este sentido, ejemplifica que menos del 2% de los arrestados tenían cargos por homicidio o ataques sexuales, y solo el 2% de los aprehendidos estaban acusados de pertenecer a alguna pandilla.

Aunque los arrestos del ICE en el primer año de Trump fueron más del triple de los 113.000 de 2024, último año completo de la presidencia del demócrata Joe Biden (2021-2025), el porcentaje de aquellos con un antecedente criminal cayó al 60% en la actual Administración, desde un 72% previo.

La información se suma a otras investigaciones, como una de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) que en enero reveló que la detención de migrantes latinos sin historial criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Trump. La universidad documentó un promedio mensual de 6.000 migrantes latinos sin antecedentes penales que entraron en centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo periodo de 2024, durante la Administración de Biden.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, reaccionó este lunes a la noticia de CBS: "Como dijimos, cerca del 70% de aquellos extranjeros criminales ilegales arrestados bajo el presidente Trump y la secretaria (Kristi) Noem (del DHS) tienen cargos criminales pendientes o condenas previas", aseguró McLaughlin en X.