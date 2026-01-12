Sheinbaum afirma que está "descartada" una acción militar de EEUU en México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que tras la llamada que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quedó “descartada” la intervención militar en México, con la que este amenazó hace unos días al apuntar posibles ataques terrestres a los carteles del narcotráfico. Cuestionada durante su conferencia de prensa matutina sobre si tras la conversación que sostuvo esa mañana con Trump quedaba “descartada” la intervención, la gobernante mexicana enfatizó que “sí”. “Quedó muy claro en la conversación, que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco”, aseveró.

Sheinbaum explicó que una de las motivaciones que la llevó a buscar la conversación con su homólogo estadounidense fue que “tres veces (Trump) había declarado que le interesaría tener más participación en la seguridad en México”. En ese sentido, dijo que siempre es positivo buscar un diálogo, en vez de solamente comunicarse a través de medios de comunicación o la comunicación pública. "Es mejor hablar por teléfono. Además, hay un antecedente de trabajo conjunto, entonces por eso solicitamos la llamada”, remarcó Sheinbaum.

Asimismo, apuntó que “en algún momento” se volverá a buscar una nueva llamada “porque lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo, que tengamos entendimiento. Eso siempre lo hemos manifestado”.

Respecto a si México aceptaría adoptar el término “narcoterrorismo” para justificar acciones unilaterales en territorio mexicano, Sheinbaum subrayó su desacuerdo. “Nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo, terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno y otros esquemas. Entonces, no está en el marco de nuestra legislación llamarle así”, subrayó.

No obstante, insistió en que pese a no estar de acuerdo en muchos temas, México quiere mantener una “buena relación” con Estados Unidos. “Somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener”, concluyó.

México ha insistido en que cualquier cooperación con Washington se debe dar bajo el marco del respeto mutuo y la no subordinación, especialmente en temas sensibles como seguridad, combate al tráfico de drogas y política regional.

Se trata de la primera conversación entre Sheinbaum y Trump desde que el mandatario estadounidense amenazó con ataques terrestres a México contra los carteles que, según él, gobiernan este país, y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela donde se capturó al presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico entre otros delitos, y su traslado a una prisión de Nueva York.

Sheinbaum reafirma la condena por el ataque a Venezuela

A este respecto, Sheinbaum reveló que durante la conversación dejó claro su rechazo a la intervención militar en Venezuela. “Me preguntó que cuál era mi opinión sobre lo que habían hecho en Venezuela y le dije muy claramente que nuestra Constitución era muy clara, que no estábamos de acuerdo con las intervenciones. Y hasta ahí, no hubo más”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum ha subrayado de manera reiterada que México rechaza cualquier intervención militar extranjera en América Latina, incluida la reciente operación de Estados Unidos en territorio venezolano. “Le dije muy claramente que nosotros teníamos una Constitución y que eran muy claros los principios constitucionales. Y hasta ahí quedó la conversación”, aseveró.