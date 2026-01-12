Sheinbaum y Trump hablarán este lunes tras la amenaza de ataques terrestres a carteles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversará este lunes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de la tensión por las amenazas de ataques terrestres de EEUU contra los carteles narcotraficantes en México, según adelantó este domingo el diario mexicano Reforma y recogió EFE.

La mandataria anunció a última hora del domingo que retrasaba el inicio de su conferencia de prensa diaria de las 7:30 (13:30 GMT) hora local a las 9:00 (15:00), de acuerdo a su agenda oficial, lo que apunta a que la conversación tendrá lugar a primera hora de la mañana del lunes.

La llamada entre los líderes se producirá después de la sostenida este domingo por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

En una publicación en su cuenta de X, la cancillería detalló que la conversación entre los jefes de la diplomacia de México y EEUU se dio “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

Sheinbaum ha reiterado este fin de semana de manera repetida la defensa de la soberanía del país luego de que Trump asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los carteles mexicanos, que según sostuvo “están dirigiendo México”.

Trump acusó a estos grupos delictivos de estar “matando a 250.000 o 300.000 personas” en su país cada año.

Sobre este ataque, 75 congresistas demócratas alertaron al secretario de Estado Rubio del "desastre" que implicaría bombardear México.