Starmer pide avanzar hacia una OTAN más europea ante la amenaza rusa

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que Europa debe avanzar hacia una OTAN más europea y debe estar "lista para luchar" ante la amenaza rusa, según recoge EFE.

En su intervención en esta conferencia, centrada en la soberanía europea de defensa y la guerra en Ucrania, el jefe del Gobierno británico resaltó que Rusia ha demostrado su "afán de agresión" y consideró que esa OTAN más europea debe estar sustentada por vínculos más profundos entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE).

Starmer subrayó que, ante la amenaza de Rusia, la prosperidad y la seguridad futuras del Reino Unido dependen de unos vínculos más estrechos en materia de defensa y seguridad con Europa, y recalcó que su país ya no es el de los años del Brexit.

Agregó que los líderes no deben vacilar ante la agresión rusa y que, tras un eventual acuerdo de paz para Ucrania, a "el rearme de Rusia solo se acelerará", por lo que "debemos responder a esta amenaza con todas nuestras fuerzas".

"Para romper con la convención de mil discursos, no estamos en una encrucijada. El camino por delante es recto y claro. Debemos fortalecer nuestro poder duro, porque esa es la moneda de cambio de nuestra época. Debemos ser capaces de disuadir la agresión y, sí, si es necesario, debemos estar listos para luchar", afirmó.

Asimismo, Starmer insistió en que el Reino Unido cumplirá con el artículo 5 del tratado de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro de la Alianza Atlántica es un ataque contra todos.

"El Artículo 5 es tan profundo ahora como siempre, y no tengan ninguna duda de que, si se le solicitara, el Reino Unido acudiría hoy en su ayuda", puntualizó.

Así, Starmer anunció en Múnich que el Reino Unido desplegará este año su grupo de ataque de portaaviones en el Atlántico Norte, que operará junto a Estados Unidos, Canadá y otros aliados de la OTAN, lo que supone "una contundente muestra de nuestro compromiso con la seguridad euroatlántica".

El despliegue se produce tras la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, a principios de este año de que deseaba apoderarse de la isla de Groenlandia.

Starmer consideró asimismo que Estados Unidos es aún un aliado indispensable que ha realizado una contribución inigualable a la seguridad europea en los últimos 80 años, pero agregó que Europa debe estar a la altura de las actuales circunstancias, invertir más, ofrecer más resultados y coordinarse mejor.

Reconoció que las cosas en Europa están cambiando y que la nueva normalidad es que Europa asuma la responsabilidad de su propia defensa.