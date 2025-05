Trump confirma que se verá con Putin "tan pronto" como lo puedan organizar

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que está dispuesto a reunirse con Vladímir Putin "tan pronto como lo podamos organizar" y aseguró que entiende que el mandatario ruso no fuera a Estambul sin que él estuviera presente para avanzar en las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú, según informa EFE.

"Yo iría desde aquí, aunque quiero ver a mi maravilloso nieto", indicó Trump en un evento bilateral con empresas en Emiratos Árabes Unidos (EAU) en referencia a que su hija Tiffany acaba de tener un hijo y que quiere regresar para conocerlo. "Si yo no iba, estaba garantizado que Putin no iba a ir y no fue. Lo puedo entender, pero lo vamos a conseguir", opinó que desde el principio se mostró a favor de facilitar la reunión entre el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, y Putin en Estambul este mismo viernes.

Finalmente, Putin, quien propuso inicialmente el encuentro, no apareció en Estambul para encabezar su delegación de negociadores, algo que hizo Zelenski, que ante la ausencia del ruso continuó con una agenda que ahora lo ha llevado a Albania.

La ausencia de Putin en las negociaciones evidencia que el mayor escollo para un acuerdo de paz en Ucrania parece ser Moscú y no Kiev como el presidente estadounidense sugirió en los primeros meses de este segundo mandato que inició en enero. Trump ha intentado conseguir esa reunión con Putin en Estambul aprovechando su viaje a Oriente Medio, que inició el martes, pero este jueves comentó que parecía improbable y que regresarían a Washington.

El mandatario estadounidense aseguró el jueves que no habrá avances en las conversaciones entre Rusia y Ucrania para encontrar una solución a la guerra hasta que él y Putin se encuentren en persona. "Mira, no va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿de acuerdo?", aseguró mostrando su frustración al ser preguntado en el Air Force One sobre si sentía decepcionado por el nivel de la delegación rusa a Turquía.

Durante su gira, que comenzó en Arabia Saudí el martes, Trump llegó a decir que "podría" reunirse con Putin al cierre de su primera salida al extranjero como presidente y que estaban negociando para que las reuniones en Turquía fueran a nivel de jefes de Estado.