La vicepresidenta de Venezuela asegura que Nicolás Maduro es el único presidente del país

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el único presidente del país suramericano es Nicolás Maduro, que fue capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera.

"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", reiteró Rodríguez en una alocución transmitida por radio y televisión.

La vicepresidenta ha llamado a la calma y ha pedido al pueblo que se mantengan "unidos como un solo cuerpo a defender a nuestra amada Venezuela".

Rodríguez ha pronunciado estas palabras rodeada de representantes de los Poderes Públicos del Estado venezolano y de otras autoridades nacionales. El grupo se ha reunido para activar el Consejo de Defensa de la Nación ante la agresión militar en contra Venezuela.

La vicepresidenta también ha anunciado que ha enviado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de estado de conmoción exterior para que "en las próximas horas" declare su constitucionalidad y entre en vigor.

El pasado 29 de septiembre, Rodríguez anunció en un encuentro con el cuerpo de diplomático en Caracas que el mandatario, Nicolás Maduro, firmó el Decreto de Conmoción Exterior, un documento que otorgaría "facultades especiales" ante lo que denunció como "amenazas" de EEUU. Sin embargo, el texto del documento no se ha hecho público.