Zelenski en la Conferencia de Seguridad de Múnich: "Dénnos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmó este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que está dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si hay un alto el fuego y se le garantiza seguridad para celebrarlas, según informa EFE.

"Dénnos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo", dijo Zelenski al ser preguntado por este asunto.

Zelenski fue elegido en 2019 por un mandato de cinco años que concluyó en 2024 y fue extendido de forma automática al prohibir la ley ucraniana ir a las urnas en tiempo de guerra.

Pese a las múltiples denuncias de irregularidades que se han hecho sobre los comicios rusos, el Kremlin y, en varias ocasiones Trump, han utilizado esa circunstancia para poner en duda la legitimidad democrática de Zelenski.

"El presidente Trump puede hacerlo. Presionar a Putin, hacer un alto el fuego. Y entonces nuestro Parlamento cambiará la ley e iremos a elecciones", dijo el presidente ucraniano, que agregó -haciendo reír a la audiencia- que si Rusia también quiere organizar elecciones, Ucrania está dispuesta a declarar para ello un alto el fuego.

Dividir Ucrania no traerá una paz real

Zelenski también expresó que dividir Ucrania para contentar a Rusia no traerá una paz real, y comparó la situación creada por la actual invasión rusa con la que vivió Europa con la invasión de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en vísperas de la II Guerra Mundial.

"Sería ilusorio creer que la guerra puede acabarse de forma real dividiendo Ucrania, igual que fue ilusorio creer que sacrificar Checoslovaquia salvaría a Europa de una gran guerra", dijo Zelenski, en una aparente referencia a la exigencia de Rusia de que el país invadido le ceda toda la región del Donbás, incluido el territorio que aún no controla en Donetsk.

El presidente ucraniano recalcó que Ucrania está dispuesta a hacer todo lo posible para que las negociaciones de paz que impulsa EEUU tengan éxito, y confirmó que tiene previsto reunirse este mismo sábado en Múnich con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para hablar del proceso para poner fin a la guerra.

Zelenski exige a EEUU aprobar las garantías de seguridad

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado al presidente Donald Trump y al Congreso de EEUU que aprueben cuanto antes las garantías de seguridad de posguerra que Washington ha negociado con Kiev.

"Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con Estados Unidos y con Europa. Pensamos que el acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra", dijo el líder ucraniano.

"Y esperamos que el presidente Trump nos escuche. Esperamos que el Congreso nos escuche", remachó.