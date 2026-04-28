Emiratos Árabes Unidos sale de la OPEP: cuál es su estrategia y cómo afecta al mercado

Emiratos Árabes Unidos (EAU), quinto mayor productor de crudo del mundo y segundo del golfo Pérsico gracias a sus explotaciones petrolíferas, ha anunciado que abandona la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La exclusiva alianza, formada por los 12 países responsables del 43% de la producción mundial de petróleo y el 80% de sus reservas totales, se encarga de regular los precios de esta materia prima en el mercado global.

Tras el cierre del Estrecho de Ormuz por el Gobierno iraní, el negocio del petróleo y el gas ha sufrido un gran revés y se ha visto obligado a reestructurarse, lo que genera movimientos como el de Abu Dabi. La producción de la OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios, un 27,5% menos que en febrero, en consecuencia a la guerra de Irán iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Qué gana Emiratos Árabes con esta estrategia?

EAU asegura que su salida, efectiva el próximo 1 de mayo, se debe a estas "perturbaciones en el golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz" que “afectan a la dinámica de la oferta”. El país árabe defiende que sus compromisos nacionales son los de satisfacer “las necesidades urgentes” del mercado, especialmente a largo plazo.

Por esta visión a futuro, también luchan por una supuesta reducción de emisiones de carbono y un aumento de la producción de energías renovables. Sin embargo, los intereses comerciales del país son realmente otros.

La OPEP, liderada por Arabia Saudí y Rusia y fundada, entre otros, por Irán, ha sido criticada recientemente por el presidente Trump por inflar los precios del crudo. El país americano lleva semanas presionando la zona con amenazas económicas y comerciales para reabrir el Estrecho, sin éxito.

La predilección de los EAU por los intereses de Estados Unidos es cada vez mayor. Como gran aliado económico y militar de Washington, el movimiento del país del Golfo acerca posturas con Trump y se posiciona claramente junto a él, formando parte del chantaje a sus vecinos para la reapertura del Estrecho.

¿Cómo va a afectar la salida de Emiratos Árabes al mercado petrolífero?

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Emiratos Árabes produjo 2,9 millones de barriles de petróleo al día en 2024, según cifras de la propia OPEP. Esto lo sitúa como uno de los principales países productores del mundo. No obstante, defiende que, tras su salida de la OPEP, “continuará desempeñando su papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente", y seguirá "colaborando con sus socios para desarrollar recursos".

En el comunicado, el país agradece a la organización a la que pertenece desde 1967, pero asegura que "ha llegado el momento de centrar los esfuerzos en los intereses nacionales de EAU".

Como consecuencia, Abu Dabi queda eximida de ceñirse a cualquier obligación mercantil de la organización, lo que le dará libertad y flexibilidad a la hora de negociar con su crudo.