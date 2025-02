Este exempleado de DAR1, el almacén de 6.100 metros cuadrados de Amazon en Saint-Priest, a las afueras de Lyon, llevaba casi cuatro años esperando esta decisión. El 16 de diciembre de 2024, Jérémy Paglia consiguió que se declarara improcedente su despido por parte de la multinacional de paquetería.

“Ha llevado mucho tiempo. Aunque he rehecho mi vida en otra empresa, seguía teniendo ese juicio en la cabeza. Hubiera preferido ganar más... pero esto repara en parte la injusticia que sufrí”, reconoce.

La magistratura de Trabajo de Lyon condenó a Amazon a pagarle algo más de 17.000 euros en concepto de daños y perjuicios e indemnización. Esta suma incluye 10.000 euros por despido sin causa real y grave y, lo que es más raro y notable, 5.000 euros por violación de la libertad de expresión.

“Es una victoria de la que nos sentimos orgullosos. Es una prueba más de que no todo lo que hace Amazon respeta la legislación laboral”, afirma Steeve Ndong, ahora delegado sindical de Sud Commerces en el sector Amazon Sud-Est y ex compañero de Jérémy Paglia en Saint-Priest. En aquella época, los dos hombres eran de los pocos empleados fijos del almacén, que daba trabajo a unas 200 personas.

Récord de procesado de paquetes

La historia de Jérémy Paglia ocupó muchos titulares en 2021. Para la prensa, era el “empleado del año” despedido por Amazon. Con un contrato de tres años en la multinacional del comercio electrónico, este joven de 30 años hacía brillar su almacén ostentando el récord francés de procesado de paquetes.

Mientras los agentes de clasificación procesan una media de 2.000 paquetes por hora, este joven padre de familia batía todos los récords con 4.020 paquetes. “Era muy feliz en esta empresa, estaba comprometido, me gustaba mi trabajo, aunque fuera difícil, y estaba bien considerado”, recuerda.

Apreciado por todos, incluidos sus superiores, Jérémy Paglia fue asumiendo poco a poco el papel oficioso de representante del personal. Cuando la dirección de DAR1 intentó imponer nuevas condiciones de trabajo nocturno, consultó a sus compañeros para encontrar soluciones y las envió directamente a sus superiores por mensaje privado. No fueron atendidas.

“Se suponía que íbamos a organizar mesas de negociación con la dirección para discutir las propuestas, pero eso nunca ocurrió. Al final, me di cuenta de que les gustaba decirnos que podíamos hacer las cosas juntos... y en realidad decidir por su cuenta", decía entonces.

Entre marzo y abril de 2021, acabó publicando cuatro mensajes –que Rue89 Lyon pudo consultar– en el sistema de mensajería interna de Amazon, accesible a todos los empleados de DAR1. En ellos, Jérémy Paglia expresaba su frustración, sin que aparecieran insultos.

“Los más fuertes siempre quieren aplastar a los más débiles”, escribió. “Sólo somos agentes de clasificación. [...] Sólo quiero daros un consejo, os lo juro, probad la comunicación, funciona con los seres humanos”. Estas palabras serían reprochadas en la carta de despido que recibió apenas un mes después. El 10 de mayo de 2021, Jérémy Paglia fue despedido de DAR1.

¿Represión sindical?

Amargado, el empleado se puso en contacto con el sindicato Solidaires 69, que le apoyó en su acción ante la magistratura, denunciando una violación de su libertad de expresión.

El sindicato insistió en que Jérémy Paglia tenía una buena relación con Steeve Ndong, representante de la sección sindical de Sud Commerces en su almacén, y que, como empleado apreciado y comprometido, habría sido un candidato ideal en las próximas elecciones sindicales.

Para Solidaires, detrás del despido de Jérémy Paglia se esconde la voluntad de impedir que Sud Commerces se desarrolle en DAR1. Se trata de una hipótesis creíble, habida cuenta de las dudosas prácticas de gestión denunciadas en su momento en el almacén. En junio de 2021 se organizó una manifestación de apoyo frente al almacén.

El empleado tuvo que esperar cuatro años para que se juzgara su caso, en consonancia con los plazos anormalmente largos del sistema judicial laboral de Lyon. Presintiendo que el procedimiento podía volverse en su contra, Amazon multiplicó sus ofertas de conciliación.

“Me ofrecieron unos 10.000 euros, pero no los quise”, dice Jérémy Paglia. “No lo hacía por dinero, sino para restablecer mi honor”. Aunque esperaba ser readmitido en DAR1, el empleado no pudo permitirse esperar y consiguió un trabajo como clasificador en Fadi, subcontratista de DPD (filial de La Poste). “No es exactamente el mismo trabajo que en Amazon, es más físico”, señala.

Su paciencia y tenacidad dieron sus frutos. La magistratura dictaminó que “Jérémy Paglia había ejercido su derecho fundamental de expresión sin que ello hubiera perturbado el buen funcionamiento de la empresa ni las relaciones entre compañeros”.

Una decisión que podría haber ido más lejos

Sorprendentemente, aunque los recursos son habituales en los procedimientos laborales, Amazon ha decidido no recurrir. Contactada para explicar los motivos de esta decisión, la empresa aún no ha facilitado más información. Sin embargo, la abogada de Jérémy Paglia, Sofia Soula-Michal, no está sorprendida.

“Como abogada laboralista, no estoy contenta con esta decisión. Magistratura ha reconocido una violación de la libertad de expresión fundamental. La consecuencia de tal violación es que el despido debería haber sido considerado nulo, y no improcedente”, explica Sofia Soula-Michal.

La diferencia es significativa. Si hubiera sido declarado nulo, los daños y perjuicios debidos por Amazon no estarían sujetos al baremo Macron, que los reduce considerablemente. Jérémy Paglia también habría podido esperar obtener su readmisión en Amazon, lo que no es posible en caso de despido improcedente. A pesar de lo que la abogada laboralista calificó de “error de derecho”, el empleado no ha querido recurrir. “Amazon ha sido condenado y yo he conseguido lo que quería. Necesitaba pasar página”, concluye.

Caja negra

Este artículo se publicó en Rue89 Lyon el 29 de enero de 2025. Aquí pueden consultarse todos los artículos de Rue89 Lyon publicados por Mediapart.

Rue89 Lyon, miembro de Spiil, se unió a principios de 2023 a los socios de franceses de Mediapart, entre los que se encuentran Rue89 Strasbourg, con sede en la capital alsaciana desde 2012, Mediacités en Lille, Rennes, Toulouse y Lyon, Marsactu en Marsella, Le Poulpe en Normandía, Bondy Blog en Seine-Saint-Denis y Guyaweb en Guyana.

Traducción de Miguel López