El Tribunal Supremo de EEUU impone su sesgo ultraconservador y anula el derecho al aborto

Aunque muy influyente en Washington, Leonard Leo sigue siendo un hombre discreto. En la prensa estadounidense, este abogado de 57 años es descrito principalmente por su fe. Ferviente católico, lleva más de cuatro décadas haciendo campaña en los pasillos del poder para promover su concepción conservadora del derecho. Este viernes 24 de junio, los años de lobby del hombre al que llaman "Sr. Leo" daban sus frutos. En Washington, el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del país, anuló definitivamente Roe contra Wade, el histórico fallo que reconoció el derecho al aborto en Estados Unidos en 1973.

Los jueces de mayoría conservadora, en una decisión muy controvertida y muy próxima al borrador filtrado a principios de mayo, dictaminaron que el derecho al aborto "no forma parte de la historia y las tradiciones de la nación". En otras palabras, los magistrados del Tribunal Supremo se ciñeron a la definición de la vida privada tal y como fue escrita originalmente en la Constitución en la 14ª Enmienda.

En el contexto de las "libertades" individuales, argumentaron, la Constitución "no hace ninguna referencia explícita al derecho a obtener un aborto". Los jueces debían pronunciarse sobre las restricciones impuestas en Misisipí en el histórico caso Dobbs contra Jackson. O la prohibición de abortar después de las 15 semanas de embarazo.

Este viernes, el Tribunal fue mucho más allá del umbral de las 15 semanas al eliminar por completo el derecho constitucional al aborto. Ahora corresponderá a cada uno de los 50 estados norteamericanos legislar. La posibilidad de abortar podría desaparecer por completo en una quincena de estados, principalmente en el sureste. Según The Washington Post, el aborto pronto estará prohibido en 13 estados.

Aquellos que buscan entender cómo Estados Unidos ha llegado hasta ese punto se encontrarán invariablemente con este nombre: Leonard Leo. Porque él, entre otros, comprendió muy pronto la utilidad de colocar en puestos clave a jueces con una lectura originalista de la Constitución. Tanto a nivel federal en los Tribunales de Apelación como en el último nivel del poder judicial, el Tribunal Supremo.

Este movimiento legal conservador, centrado en el nombramiento de jueces afines, no es nuevo. Surgió en la década de 1980 tras las grandes victorias del movimiento por los derechos civiles. Fue en esa época, durante la presidencia de Reagan, cuando los conservadores tuvieron la intuición de sentar en los tribunales a los candidatos ideológicamente más derechistas. Esta estrategia no siempre tuvo el éxito que esperaban.

En 1987, Reagan fracasó en su intento de nombrar al juez Bork –un originalista abiertamente opuesto a Roe v Wade– para el Tribunal Supremo. Este movimiento jurídico conservador surgió con Reagan y se expandió con George Bush, pero no fue hasta mucho después, bajo la presidencia de Donald Trump, cuando realmente despegó. Con la ayuda del Senado de Estados Unidos, y del líder republicano Mitch McConnell, Trump pudo nombrar por su cuenta a tres jueces del Tribunal Supremo invirtiendo el equilibrio de poder.

La 'lista' de Donald Trump

Aquí es donde entra de nuevo Leonard Leo. En 2016, poco antes de que Trump asumiera el cargo, los defensores del derecho al aborto obtuvieron una gran victoria. En el caso Whole Woman's Health contra Hellerstedt, el Tribunal Supremo dictaminó que las restricciones impuestas por Texas sobre las clínicas de aborto eran inconstitucionales. Argumentaban que suponían una "carga" demasiado grande para el acceso de las mujeres al aborto.

Sin embargo, el movimiento conservador no se desanima. Una constelación de organizaciones de derecha, como la Federalist Society, dirigida por Leonard Leo, y el think tank The Heritage Foundation, trabajan juntos. Estas dos organizaciones decidieron ayudar a Trump a elaborar dos listas de nombres, en un movimiento muy inusual, cuando aún era solo un aspirante a la Casa Blanca: los posibles candidatos que pretendía nombrar para el Tribunal Supremo si era elegido presidente.

La cuestión de los nombramientos del Tribunal Supremo es lo que preocupa entonces a uno de cada cinco votantes estadounidenses. Especialmente en la derecha, con la muerte del juez Scalia al final del mandato de Obama, muchos temen un giro a la izquierda del Tribunal Supremo. Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh, los jueces nombrados posteriormente por Donald Trump para el Tribunal Supremo, serán todos hombres de Leonard Leo, que ya había trabajado en 2005, bajo el mandato del presidente George Bush, para nombrar a Samuel Alito, el autor de la decisión dictada este viernes que pone fin a Roe contra Wade.

En los medios de comunicación estadounidenses, muchos académicos han tratado de explicar la influencia dentro de los conservadores de esta facción religiosa encarnada por Leonard Leo. "El movimiento legal conservador surgió por razones distintas a la cuestión del aborto, pero lo que le dio poder dentro del Partido Republicano fue su amplia conexión con un grupo de votantes muy movilizado", analizó en The New York Times el profesor Steven Teles, autor de un libro sobre el ascenso de los conservadores y su "batalla por controlar" la legislación estadounidense.

A partir de ese momento,añade Mary Ziegler, profesora de la Facultad de Derecho de Harvard, y siempre según The New York Times, la cuestión del acceso al aborto se convirtió en una de las principales "preocupaciones" del movimiento jurídico conservador, como una "especie de prueba" que garantizaría un mayor éxito del grupo.

¿A ahora?

Los optimistas no descartan una respuesta. La mayoría de la opinión pública estadounidense está a favor del derecho al aborto, especialmente si el procedimiento se lleva a cabo en las primeras semanas de embarazo. El 61% de los estadounidenses piensa que el aborto debe ser legal en todos o en la mayoría de los casos, según las últimas cifras del instituto de investigación Pew.

Para David Coale, abogado que ejerce ante el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, el más conservador del país, la presión pública y el riesgo de que el Tribunal Supremo se debilite no son insignificantes. "Creo que puede servir de advertencia", dice a Mediapart (socio editorial de infoLibre), "los tribunales tienen que ser conscientes de cómo son percibidos por el público o simplemente perderán su influencia".

Dado que la batalla continuará, según la profesora Mary Ziegler, precisamente en los tribunales. En la prensa estadounidense, aconseja leer con atención los argumentos de los tres jueces disidentes del Tribunal Supremo el viernes 24 de junio, que podrían allanar el camino para las primeras impugnaciones.

Los más pesimistas, en cambio, temen una criminalización de la mujer. Misuri, que se convirtió en el primer estado en prohibir el aborto, ya ha intentado en las últimas semanas restringir los viajes de las mujeres fuera de las fronteras del estado para evitar que aborten en otros lugares.

Misuri también ha propuesto que la entrega o el envío de píldoras abortivas se considere tráfico de drogas, y ha decidido que el aborto en caso de embarazo ectópico ya no se considere un aborto, sino un delito, a pesar de la peligrosidad de dicho embarazo. Quedará entonces la cuestión de qué medios utilizarán los jueces, de nuevo, para garantizar las operaciones de control.

Texto en francés:

