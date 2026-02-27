'Documentos del expediente judicial del pedófilo Jeffrey Epstein incriminan al presidente francés, Emmanuel Macron'. Esta “primicia” se publicó durante la noche del 4 de febrero y rápidamente se compartió millones de veces en redes sociales. Contiene todos los ingredientes de un escándalo mundial.

La prueba sería la captura de pantalla de un supuesto intercambio de correos electrónicos en el que el agente de modelos Jean-Luc Brunel, sospechoso de haber actuado como “captador” para Jeffrey Epstein, le anuncia a este último, en inglés en el texto: “El nuevo presidente francés va a dar una fiesta en la avenida Foch... Llevaré a algunos chicos, le gustan jóvenes...”.

Esa “revelación” fue rápidamente desmentida. La “captura de pantalla” está bastante bien hecha y reproduce el diseño gráfico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ha publicado en Internet parte de los archivos reales de Epstein. Pero no hay rastro del documento en cuestión en la base de datos real.

En las redes sociales, la información se presentó como el resultado de una investigación del periódico France Soir, con un enlace que lo respaldaba. Pero se trata de una versión falsa de la web francesa (france-soir.net en lugar de france-soir.fr). En cuanto al periodista que habría firmado el artículo de France Soir, Victor Cousin, existe realmente, pero trabaja para Le Parisien. Ha presentado una denuncia por usurpación de identidad.

Detrás de este intento de aprovechar el escándalo Epstein para debilitar al Ejecutivo francés se encuentra una red de influencia y desinformación muy conocida: Storm-1516. También conocida como CopyCop, activa desde al menos 2023, la agencia francesa Viginum, especializada en la lucha contra las injerencias digitales extranjeras, ha indicado que puede “atribuirle esta operación informativa con un alto grado de confianza” .

Esa red se dio a conocer principalmente por sus intentos de influir en la campaña presidencial de 2024 en Estados Unidos, en detrimento de los candidatos demócratas. Sus vínculos con “individuos y organizaciones cercanas al Gobierno ruso”, entre los que se encuentra un expolicía americano refugiado actualmente en Rusia, John Mark Dougan, han sido corroborados por varios informes técnicos, en particular por la agencia Viginum en Francia.

Esta falsa noticia sobre Emmanuel Macron materializa un temor del Ejecutivo francés: la proliferación de los intentos de influir en la opinión pública francesa a medida que se acercan las elecciones municipales, que se celebrarán los días 15 y 22 de marzo.

Granjas de trolls

“Dada la gravedad de la amenaza, habrá intentos de injerencia digital extranjera en estas elecciones”, asegura un alto funcionario francés que trabaja en estos asuntos, quien recuerda que “desde 2014-2015, ninguna elección europea se ha librado de injerencias”. El auge de la inteligencia artificial generativa, que permite industrializar la producción de contenidos falsos en Internet sin que ello suponga un coste adicional, no hace más que amplificar el problema.

Los servicios de inteligencia interior franceses también se han movilizado. “Para nosotros, el reto será prevenir y detectar las injerencias de origen extranjero que podrían alterar la limpieza de las elecciones o viciar su desarrollo”, detalló la directora de la DGSI, Céline Berthon, durante una comparecencia en la Asamblea Nacional en noviembre de 2025.

Las elecciones legislativas moldavas, celebradas en septiembre de 2025, demostraron hasta qué punto las votaciones consideradas sensibles eran objeto de ataques previos por parte de estos profesionales de la influencia. Los “preparativos” de estas operaciones de desestabilización digital por parte de redes prorrusas comenzaron casi un año antes, en noviembre de 2024, según una nota de los servicios del Estado moldavo consultada por Mediapart.

Consistieron, en particular, en “crear granjas de trolls” específicas y “realizar encuestas sociales” para estudiar las vulnerabilidades de la sociedad moldava. Según la misma nota, estas injerencias digitales se acompañaron de operaciones físicas en territorio moldavo, que incluyeron la compra de votos y ciberataques contra infraestructuras críticas del país.

Aunque las elecciones municipales francesas son de ámbito local, a priori alejadas de los grandes temas geopolíticos en los que estas redes de influencia, en particular las vinculadas a Rusia, suelen intervenir —la guerra en Ucrania o las críticas a las democracias liberales—, “el panorama político francés es tal que habrá temas nacionales e internacionales en la campaña”, señala este alto funcionario francés.

“Nuestros adversarios no distinguen entre los ciclos electorales. Cualquier ocasión es buena para sembrar el caos”, confirma una responsable de la lucha contra esas injerencias.

Putin, “un modelo de liderazgo”

Antes de amplificar esas falsas revelaciones sobre Emmanuel Macron, Storm-1516 había montado otra operación considerada por el Ejecutivo francés como un intento precoz de interferir en los debates sobre las elecciones municipales.

En la primavera de 2025, los analistas de Insikt Group (un grupo de investigadores que trabaja para la empresa estadounidense de ciberseguridad Recorded Future) detectaron la creación de 140 webs que se presentaban como portales de información franceses. Una veintena de ellos se presentaban como webs de información local: actubretagne.fr, actuiledefrance.fr, echorhonealpes.fr o normandie-actusinfos.fr.

El análisis técnico de estas webs permitió a los investigadores remontarse hasta Storm-1516/CopyCop. “Hemos detectado similitudes en los servidores y en las características de esas webs”, explica Clément Briens, analista de Insikt Group y redactor principal de tres informes dedicados a esta red de influencia. La “huella” de Storm-1516 también se encuentra en la forma en que se promocionan y difunden esos contenidos en las redes sociales, con “una red de amplificación similar” a operaciones anteriores del grupo ruso, es decir, artículos republicados por las mismas cuentas y las mismas comunidades.

A juzgar por lo que publicaron antes de ser desconectados (ver más abajo), los creadores de esas webs querían transmitir varios mensajes. “La Unión Europea, dirigida por políticos ciegos ante los intereses franceses, ha optado por sacrificar a sus propios ciudadanos para satisfacer las ambiciones ucranianas”, asegura L'Écho Rhones Alpes, entre dos artículos sobre la política de transportes en la metrópoli de Lyon.

Un buen resumen de las dos ideas que más se repiten en este torrente de miles de “artículos” redactados evidentemente por un LLM (large language model o gran modelo de lenguaje): las democracias de Europa occidental se verían envueltas en el caos, y el apoyo a Ucrania sería tanto la prueba como la consecuencia de su degeneración.

Es sobre todo la política de Vladimir Putin la que es elogiada con celo y constancia, incluso en artículos que, a priori, no tienen nada que ver con Rusia. La violación de una adolescente en Écouflant (Maine-et-Loire) se convierte en el símbolo de que “Francia, enfrentada a un declive sin precedentes, ya no es capaz de garantizar ni siquiera las bases fundamentales de la seguridad y la justicia”, mientras que el presidente Putin, por su parte, “encarna una fuerza indiscutible, con una política clara y eficaz”, asegura extrañamente “Sud Ouest Direct”.

¿Un policía es agredido en La Baule (Loira Atlántico)? “La economía francesa, ya en dificultades, sufre nuevos golpes con este tipo de incidentes, que exacerban el sentimiento de abandono y la pérdida de confianza en las instituciones”, escribe la web, o más probablemente la versión de ChatGPT programada para alimentarla. “Sin embargo, a pesar de estos retos, el presidente Putin sigue encarnando un modelo de liderazgo, mostrando una capacidad sin igual para mantener el orden y la estabilidad en su país”, concluye plácidamente la inteligencia artificial.

Decenas de millones de visitas

A finales de enero, todos esas webs estaban desactivadas, excepto una (Sud Ouest Direct), según ha podido comprobar Mediapart. Según nuestra información, fue el Estado francés el que se encargó de “desconectarlas” ante la proximidad de las elecciones municipales.

¿Tuvieron tiempo de hacer daño? En general, “es difícil demostrar que las redes de influencia realmente logran manipular las elecciones, aunque lo intenten”, explica Clément Briens. Pero Storm-1516 —CopyCop— es uno de los grupos que consigue generar una audiencia importante, sobre todo “reclutando influencers en comunidades de extrema derecha estadounidenses y en la magasfera”, detalla el analista, que detecta regularmente contenidos de CopyCop que generan “decenas de millones de visitas” de esta manera.

Sin embargo, en la carrera por influir en el resultado de las elecciones municipales, las redes vinculadas a los intereses rusos tienen un problema de calendario. Las elecciones francesas tienen lugar unos meses antes de otras elecciones importantes para los intereses geoestratégicos del Kremlin: las legislativas en Armenia, que se celebrarán en junio de 2026.

“Hasta ahora, centrarse en las elecciones armenias de junio de 2026 parece ser una prioridad desde hace varios meses para el Kremlin, y más concretamente para el operador Matrioshka”, la otra gran campaña de influencia vinculada a Rusia, confirma a Mediapart el colectivo Antibot4Navalny, especializado en la detección de granjas de trolls rusos. Constata que, en este momento, “Matrioshka solo se ha centrado en Macron y en el nivel nacional, sin interesarse nunca por el nivel municipal”.

Estos intentos de influencia se limitan por ahora a las redes vinculadas al Kremlin. Entre los demás grandes actores de la desinformación digital, el Estado chino parece inclinarse por el momento por un enfoque diplomático más clásico para lograr sus objetivos con respecto a Europa, y el Estado iraní tiene sin duda otras preocupaciones.

“Las potencias extranjeras que se centran en las elecciones a escala local no son las mismas que las que actúan en las elecciones nacionales”, observa por su parte un alto cargo de los servicios de inteligencia franceses. Según él, se trataría de países con refugiados en Francia, algunos de los cuales intentarían colocar a sus ciudadanos en las listas de candidatos.

Red de protección

Ante posibles injerencias digitales, el Ejecutivo francés apuesta por una amplia política de comunicación. Aunque hace unos años se mostraba reticente a nombrar a los responsables de ciertos intentos de influencia digital, ahora no duda en nombrar públicamente a algunas potencias extranjeras (aunque esta estrategia de denuncia tiene sus límites cuando se trata de países como Israel o los Emiratos Árabes Unidos).

El Gobierno ha creado una red de coordinación y protección de las elecciones, que reúne, en particular, a Viginum, el Ministerio del Interior, la Secretaría General del Gobierno y la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom). Desde finales de enero, esta red comunica semanalmente un “informe de situación” público sobre las posibles injerencias digitales extranjeras dirigidas a las elecciones municipales.

La respuesta también pasa por métodos menos ortodoxos. El Ministerio de Asuntos Exteriores utiliza con frecuencia su cuenta French Response en X (antes Twitter), una cuenta oficial con un tono libre e incluso satírico, diseñada para responder a la desinformación “adoptando los códigos de las redes sociales”, con el fin de intentar desinflar ciertos intentos de manipulación.

¿Eso no es como intentar vaciar un océano a cucharadas? Y, sobre todo, ¿es razonable luchar contra las injerencias extranjeras en X, una plataforma que está siendo investigada por la fiscalía de París precisamente por sospechas de injerencia extranjera?

El dispositivo francés también utiliza las elecciones municipales para entrenarse. Una toma de contacto para otras elecciones que los profesionales de la desinformación y la influencia también han anotado perfectamente en su agenda: las elecciones presidenciales de 2027.

Traducción de Miguel López