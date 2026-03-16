Primero fueron los homenajes de elogio. “Quentin es un nuevo converso al catolicismo comprometido con el bien común […] con una nobleza de alma impresionante”, describió su amigo Baptiste Claudin el 16 de febrero en CNews.

Luego llegó el minuto de silencio en la Asamblea Nacional. A las 15 horas, al día siguiente, todo el hemiciclo se puso en pie por el “joven Quentin”, en palabras de la presidenta Yaël Braun-Pivet. El militante de extrema derecha acababa de ser declarado muerto tras recibir una paliza por parte de militantes antifascistas, con ocasión de un enfrentamiento entre dos bandas rivales. A continuación se produjo un debate nacional que cubrió de oprobio al movimiento La Francia Insumisa (LFI), acusado de proximidad con el movimiento antifascista.

También aparecieron en la prensa conservadora algunos retratos detallados que describían a Quentin Deranque a través de los testimonios de sus amigos más cercanos. “Quentin se hizo católico por razones identitarias: para él, el patriotismo y el amor a Dios están ligados”, resumió Domitille Casarotto en Le Figaro.

El joven “dedicaba sus noches a ayudar a las personas sin hogar y a leer”, afirma el abogado de su familia, Fabien Rajon, quien denunció el 11 de marzo “el acoso de ciertos medios de comunicación cuyas supuestas ‘investigaciones’ solo pretenden manchar su memoria”. Contactado por Mediapart, no respondió a nuestras preguntas.

Pero hasta ahora se ha ocultado por completo un aspecto de la personalidad del militante neofascista, que se había ofrecido voluntario para formar parte de un servicio de orden del grupo de feminacionalistas Némésis el 12 de febrero. Un activismo en línea de una brutalidad poco común, que deja pocas dudas sobre las convicciones neonazis que había desarrollado.

Mediapart ha identificado miles de publicaciones que Quentin Deranque ha publicado con un seudónimo en los últimos dos años en la red social X. Aunque confirman la imagen de ferviente católico e intelectual aplicado que han defendido sus amigos, esas publicaciones también revelan el vertiginoso alcance de un pensamiento estructurado en torno a un racismo y un antisemitismo desinhibidos, así como una glorificación asumida del fascismo y la nostalgia del nazismo.

“Hay que derogar las leyes Pleven y Gayssot”, afirma en una de sus primeras publicaciones, el 2 de mayo de 2023, en referencia a las leyes francesas que prohíben, entre otras cosas, negar el Holocausto. Es el comienzo de una verborrea que no ha hecho más que intensificarse a medida que utilizaba la plataforma e interactuaba con otros militantes neonazis. Durante meses se acumulan publicaciones negacionistas, fascistas, antisemitas, racistas, islamófobas y homófobas.

Muy cercano a su familia

Quentin Deranque nació en Perpiñán (Pirineos Orientales) el 13 de julio de 2002, de madre peruana y padre francés. Pasó allí unos años antes de que sus padres se mudaran a Auvernia-Ródano-Alpes. A veces iban al pueblo de Cucuron (Vaucluse), al norte de Aix-en-Provence, donde el tío abuelo de Quentin fue alcalde durante veinte años.

Fue allí, en un panteón familiar, donde fue enterrado el pasado 25 de febrero con la mayor discreción. Para evitar el riesgo de profanación, las flores se depositaron únicamente en medio del cementerio del pequeño pueblo, bajo una estatua de Jesús crucificado. Casapound Blocco Studentesco, se lee en una corona, el nombre de la organización neofascista italiana, conocida por su influencia en el movimiento francés.

Estudia en el instituto católico privado Robin en Vienne (Isère), un centro que acoge a miles de alumnos al año. Al mismo tiempo, iba a clases de guitarra eléctrica en un centro social de un barrio marginal de Vienne. Un profesor lo recuerda como un “chico amable, pequeño y delgado” y “muy obediente con su padre”. “No recuerdo que tuviera una personalidad muy marcada, pero aceptaba cualquier propuesta”, añade.

Quentin Deranque comenzó sus estudios superiores de matemáticas y economía en septiembre de 2020 en la Universidad Lyon I. El joven siempre se mantuvo “muy unido a sus padres”, formando una “familia tranquila y pequeña”, según cuentan a Mediapart. Quentin Deranque también tiene una hermana unos años menor, que vive en el suroeste, según Le Figaro. Volvía a casa casi todos los fines de semana y solía pasar por las parroquias de la región.

Desde su muerte, sus padres se niegan a hablar y remiten todas las solicitudes a su abogado, Fabien Rajon (ver caja negra). “Son unos padres que han perdido a un hijo. La familia está abrumada por la repercusión mediática, hay que comprenderlos”, recuerda el entorno familiar.

Tras dos años en Lyon I, que según una fuente interna transcurrieron “con éxito”, y unas prácticas en el verano de 2022 en el sector energético, donde trabaja su padre, desapareció del radar académico. Aunque se matriculó en tercer curso entre 2022 y 2025, no se presentó a los exámenes y no obtuvo el título. En septiembre de 2025 se matriculó de nuevo en otra carrera, cursando un grado universitario en tecnología (BUT) de ciencia de datos en la Lyon II.

De esos tres años en vacío no se sabe prácticamente nada. Según los testimonios de sus allegados, fue en ese periodo cuando intensificó su asistencia a las parroquias. También es en esa época cuando Quentin Deranque usa frenéticamente X.

Apología del fascismo y el nazismo

En la primavera de 2023, crea dos cuentas anónimas en la red social de Elon Musk: @PatricienD y @Gavariou. En la primera, publica cerca de 7.000 posts en un año, desde 2024 hasta enero de 2025. A veces cambia a la otra, presentada como su “cuenta secundaria”, y a una tercera, @ultragavariou, creada en abril de 2025, donde se contabilizan 3.000 posts hasta febrero de 2026.

La exégesis de esos miles de mensajes muestra que no solo reivindicaba el fascismo (“Queremos el fascismo”, enero de 2025) y se definía a sí mismo como “un fascista” (enero de 2025), sino que también se dedicaba a teorizarlo: “Un fascista es alguien que apoya el fascismo, es decir, que afirma la primacía del Estado sobre el individuo. Desea que el Estado sea una fuerza regeneradora (de un orden moral) y que una a la nación. Se opone al liberalismo y al marxismo.”

A veces incluso reprende a otros militantes de derecha poco avisados que califican a los antifascistas de fascistas. “Los fascistas y los antifascistas tienen literalmente dos visiones opuestas de la sociedad. La violencia política no es exclusiva de los fascistas, es intrínseca a la política cuando se tiene un poco de carácter”, escribe irritado en noviembre de 2024.

Yo apoyo a Adolf, pero cada uno tiene sus gustos Un post de Quentin Deranque en X

A veces serio, a veces guasón, también publica muchas referencias nostálgicas al nazismo. Al enterarse en noviembre de 2024 de que ocho alemanes estaban preparando un golpe de Estado neonazi, compara esta iniciativa con el putsch de la Cervecería de Hitler en 1923, en Múnich, que tuvo lugar nueve años antes de que el canciller nazi llegara al poder. “En nueve años volveremos definitivamente”, profetiza.

Cuando un internauta publica un capítulo de Mein Kampf de Adolf Hitler, él añade: “Para que lo lean todos los estudiantes de secundaria” (septiembre de 2024).

En julio de 2024, cuando un internauta manifiesta su “apoyo a los maricones, trans y adelfos», él responde: “Yo apoyo a Adolf, pero cada uno tiene sus gustos”. Un año más tarde, cuando un usuario de la red social menciona los retrasos de los trenes en Alemania, él responde el 14 de agosto de 2025: “Les hemos culpabilizado demasiado por haber hecho un excelente uso de las redes ferroviarias”.

El día en que se solicitan dieciocho meses de prisión para el líder neonazi Marc de Cacqueray por haber golpeado a militantes de SOS Racisme, Quentin Deranque comenta: “Le apoyo, no ha hecho nada malo”. Y cuando el diputado Antoine Léaument (LFI) le recuerda a Julien Odoul que su partido, la Agrupación Nacional (RN), “fue fundado por las Waffen SS”, Quentin Deranque asume: “Y está muy bien”.

En la prensa, los amigos de Quentin Deranque multiplicaron las referencias a su “gran biblioteca” y a su afición por la lectura, mencionando, por ejemplo, a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Pero el joven de 23 años también tenía un profundo conocimiento de los autores negacionistas. Recomienda varias veces los dos libros Nuremberg de Maurice Bardèche, primer negacionista francés, en los que el académico defiende a la Alemania nazi, niega la existencia del Holocausto y difunde ideas fascistas y antisemitas, por lo que fue condenado por apología de crímenes de guerra.

Quentin Deranque también valora los escritos de Jean-Jacques Stormay, autor que aboga por un orden político autoritario inspirado en el fascismo católico, y recomienda sin pestañear Les Décombres (Los escombros), panfleto antisemita y colaboracionista de Lucien Rebatet, partidario del nazismo. “Sus lecturas se basaban principalmente en Aristóteles, Santo Tomás de Aquino o Patrick Buisson [exasesor de Nicolas Sarkozy y teórico de la “unión de las derechas”, ndr]. “Eso era realmente su columna vertebral, el resto son chistes recurrentes entre amigos”, minimiza su amigo Vincent Claudin a Mediapart.

La religión en el centro

Tanto en la ciudad como en Internet, la religión parece omnipresente en la vida de Quentin. Según sus amigos citados en la prensa, incluso se habría convertido en el padrino de la confirmación de su propio padre, a quien habría iniciado en la fe católica. “Mi padre prefirió el catecismo de San Pío X al principio. Luego continuó con el compendio cuando asistía a la catequesis. El catecismo de San Pío X es más fácil de digerir para los que empiezan”, describe el joven en noviembre de 2024 en X.

La familia asistía asiduamente a la capilla de Nuestra Señora de la Isla en Vienne, pegada a la carretera nacional. Para acceder a ella, hay que rodear una residencia de ancianos del mismo nombre y tomar una camino estrecho, por la que solo puede pasar un coche a la vez. Aquí es donde la familia Deranque asistía a las misas tradicionales. Pero las puertas del edificio están cerradas desde el 1 de septiembre de 2025, porque el campanario de la iglesia del siglo XII tiene goteras y el edificio ya no cumple con la normativa de electricidad.

“Para los fieles que venían a celebrar aquí la misa según el antiguo ordo dos domingos al mes, se ha acordado […] trasladar esta propuesta parroquial […] a la iglesia de Jardin”, se lee en dos folios pegados junto a la entrada. La familia Deranque se ha trasladado a la iglesia de San Teodoro, situada en el municipio a 5 kilómetros de distancia. “Allí se celebran misas tradicionalistas”, confirma un vecino del lugar.

Este tipo de misa, celebrada en latín, se ha vuelto poco frecuente en Francia desde las reformas emprendidas por el Vaticano en la década de 1970, pero en los últimos años está experimentando un resurgimiento de popularidad entre los jóvenes muy creyentes. En X, Quentin no ocultaba su oposición a la decisión del papa Francisco de restringir en 2021 el uso de la misa en antiguo ordo (término que designa el calendario litúrgico) en la Iglesia católica.

La red X parecía ser para él un lugar de intercambio con decenas de interlocutores muy creyentes y apasionados, con los que solía intercambiar opiniones sobre la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX). Se desean una “Santa Epifanía” e incluso hacen pruebas en línea para saber “qué santo les acompañará en 2025” (le tocó San Francisco Javier).

Ferviente opositor al derecho al aborto, que para él significa “matar bebés”, Quentin insulta repetidamente a Simone Veil, a la que llama “zorra asesina” o “ramera”. Cuando el nieto de la mujer que lideró la lucha en Francia por la legalización del aborto recuerda en X una acción de su abuela, responde, el 31 de julio de 2025: “Pregunta: ¿han muerto más niños por culpa de su abuela o por culpa del campo de Bobrek? [un anexo de Auschwitz-Birkenau, ndr].”

Quentin Deranque se muestra además decepcionado con la postura de la Agrupación Nacional (RN) sobre el tema, ya que el partido de extrema derecha prefirió abstenerse a votar en contra de la constitucionalización del aborto en marzo de 2024. “Por eso voté a Fortaleza Europa (además de estar de acuerdo con lo demás)”, escribe sobre el partido neofascista liderado por el abogado Pierre-Marie Bonneau, que defiende, entre otros, a los antisemitas y negacionistas Alain Soral, Robert Faurisson y Boris Le Lay.

El partido Fortaleza Europa obtuvo el 0,02 % de los votos emitidos en junio de 2024, tras hacer campaña a favor de la derogación del aborto y del matrimonio para todos, la salida de la Unión Europea, la creación de un “código de nacionalidad” y un “censo de población que incluya criterios étnicos y religiosos”.

Racismo y antisemitismo

¿Cómo podía Quentin Deranque reivindicar una fe católica que exige “amar al prójimo” mientras propagaba su odio en Internet durante todo el día? “No es una cuestión de odio”, responde a un internauta que plantea esta dicotomía. “NB: Un cristiano que mata a una persona es un pecador [sic], pero sigue siendo cristiano”, añade.

“Era de derechas, de tendencia nacionalista e iliberal, amaba a su pueblo y su civilización, pero al mismo tiempo abrazaba la modernidad”, resumía en Le Figaro su amigo Vincent Claudin. Este último asegura no recordar las publicaciones de su compañero, aunque sus cuentas interactuaban regularmente. Quiere señalar a Mediapart: “Unos pocos mensajes en Twitter no son representativos de los compromisos de una persona. Yo lo sé bien.”

Vincent Claudin, entonces asistente parlamentario de la diputada de RN Lisette Pollet, fue despedido el 24 de febrero después de que Mediapart sacara a la luz las decenas de publicaciones a favor de Hitler, racistas y antisemitas que él también publicaba con seudónimo.

Quentin Deranque parecía rechazar cualquier forma de diversidad. Aficionado al fútbol (nacido en la frontera española, en un momento dado siguió al FC Barcelona de Messi), prefirió apoyar a Austria en la Eurocopa 2024 porque le resultaba “imposible apoyar al equipo que se supone que representa a Francia”, debido a sus jugadores negros y musulmanes.

En su familia había una mezcla de orígenes. Para alguien ajeno a ella, su trayectoria es incomprensible Su exprofesor de música

Su pensamiento negacionista iba acompañado de un antisemitismo asumido, como cuando en noviembre de 2024 se jactaba de estar de acuerdo con “14 ó 15” de los dieciséis prejuicios antijudíos citados en una encuesta del Crif. “Habrá que desenterrar y fusilar a (((Halimi)))”, escribió ese mismo mes utilizando un código antisemita, los tres paréntesis alrededor del nombre de la ilustre abogada judía.

En el verano de 2024, Quentin Deranque emprende un viaje de varias semanas a Perú, donde se reencuentra con parte de su familia materna, pero sin abandonar X, e incluso aprovecha para publicar una foto tomada en un museo de Lima.

“Se parecía mucho a su madre, había una mezcla de orígenes en la familia. Para alguien ajeno a ella, su trayectoria es incomprensible”, confiesa su exprofesor de música. El activista, cuya madre es peruana, asumía su visión profundamente racista y racialista de la sociedad francesa. Quentin se expresaba en las redes sociales como un supremacista blanco.

Hace de la “blancura” una condición para ser francés, reprocha a Miss Martinica ser “melaninizada” y le preocupa “la extrema minoría de blancos en el mundo”. Oculto tras su seudónimo, el joven se proclama abiertamente “racista”. “Ser racista es simplemente reconocer la existencia de las razas, lo que no implica odiar visceralmente a las demás razas”, intenta explicar en mayo de 2024.

En realidad, sus escritos rezuman odio, dirigido sobre todo a “los millones de árabes y negros presentes en suelo francés”, a veces reunidos bajo el término bouègre (contracción de bougnoule y nègre, moro y negro) o alógenos, a los que habría que “deportar”. El club de boxeo al que acude en Vienne estaría, según lamenta en octubre de 2024, “en un barrio moro, pero como el dueño es blanco, se filtra un poco”. Cuando un internauta señala que “el 100 % de los votantes de RN son racistas”, Quentin responde en junio de 2024: “Tienen razón, es 100 % normal”.

“No queremos vivir con africanos, sean delincuentes o no”, afirma en diciembre de 2024. Y cuando una enfermera le señala que los hospitales franceses también funcionan gracias al personal sanitario negro, se enfada: “En cuanto a los médicos negros, los vemos tan a menudo como a los peces voladores, puta negra.”

Unas semanas antes, comparó la inmigración africana con la ocupación alemana, pareciendo preferir la presencia de “rubios dolicocefálicos [término instrumentalizado por los eugenistas nazis] de ojos azules” a la de “negros con narices grandes y labios desproporcionados”.

En 2025, publicó un vídeo de la Biblioteca Nacional de Francia titulado “La caza de negros” y dedicado a la represión de los esclavos negros que huían de las plantaciones. Su comentario: “Proyecto 2027”, en referencia al año de las próximas elecciones presidenciales. El activista no duda en utilizar expresiones que incitan explícitamente al asesinato, como “TND”, por Total Nigger Death (muerte total de los negros), publicada en varias ocasiones.

Relación con la violencia

“Su compromiso se guiaba por la no violencia. Quentin odiaba los conflictos, nunca había participado en ningún acto violento, nunca había estado detenido y no tenía antecedentes penales”, recordó su abogado Fabien Rajon.

Aunque nada indica que esperara un enfrentamiento físico el día de su muerte, Quentin Deranque participó, el 12 de febrero, en la pelea con antifascistas en las inmediaciones de la facultad de Ciencias Políticas de Lyon. Lejos de huir del enfrentamiento, aparece en varios vídeos, con una capucha azul, en primera línea, sin que se sepa si golpeó a alguien o no.

Quentin no era un camorrista experimentado, pero iba por ese camino. A partir de 2024, el activista retuitea en X publicaciones de la cuenta Active Club France e interactúa regularmente con un miembro destacado de esta comunidad, “Paul”, ubicado en Isère. Sin una organización formal, este club agrupa a colectivos locales en los que se reúnen activistas de diversas facciones de extrema derecha, a menudo vinculadas al supremacismo blanco, para entrenarse en el combate y prepararse para la guerra racial.

El 1 de febrero de 2026 a las 9 de la mañana, dos semanas antes de su muerte, Quentin se dirige a un parque al norte de Lyon, a treinta minutos del centro de la ciudad. A pesar de las temperaturas invernales, una veintena de jóvenes han acudido como él a una mañana de formación en técnicas de combate, impartida por el grupúsculo neofascista Audace Lyon.

Esta estructura, reactivada tras la disolución del grupúsculo neofascista Lyon populaire, pretende practicar “la autodefensa” frente al supuesto “aumento de la violencia contra las personas blancas” cometida por “poblaciones extraeuropeas y extremistas de izquierda”. Quentin Deranque “no era violento ni agresivo”, precisó Audace Lyon a la AFP tras su muerte. Dos semanas antes de su agresión mortal, compartió en su cuenta anónima de X esta publicación del colectivo neofascista: “Joven blanco, únete a tu clan”.

Ese domingo, en el entrenamiento, la complexión de Quentin, “63 kilos”, como recordará Fabien Rajon, contrastaba con la de otros torsos musculosos. Para cerrar la sesión, los animadores proponen un “juego” con cuchillos falsos. Dos voluntarios deben enfrentarse en medio del círculo de participantes; el que gana el duelo permanece en el centro del círculo y otro más puede retarle. Quentin eliminó a varios adversarios, para sorpresa de todos.

Activismo y grupúsculos

Fuera de las redes, su ideología xenófoba encuentra una válvula de escape en el activismo dentro de grupúsculos de extrema derecha, algunos de los cuales han hecho de la violencia su modo de acción preferido. Cuando se conoció su muerte, varios de esos grupos se comunicaron para rendir homenaje a la memoria de un compañero que había pasado a formar parte de sus filas.

En particular, se comprometió con el movimiento “nacionalista-revolucionario”, es decir, neofascista. Si bien no hay pruebas de su compromiso con el grupo Lyon Populaire, desde 2024 difundía publicaciones de la organización. Cuando en abril de 2025 ésta se enteró de su próxima disolución por sus acciones violentas y su exaltación de la colaboración con la Alemania nazi, él le brindó todo su “apoyo” en X.

El exlíder de Lyon Populaire, el neonazi Eliot Bertin, fue uno de los impulsores de la marcha en homenaje a Quentin Deranque, celebrada el 21 de febrero en Lyon, a pesar de estar bajo control judicial.

Vincent y Baptiste Claudin también participaron en la organización de la manifestación, que reunió a los movimientos de la extrema derecha más radical, y en particular a los más antisemitas. Entrevistados en numerosos medios de comunicación como simples amigos cercanos del estudiante asesinado, los dos hermanos también pasaron por Lyon Populaire.

La trayectoria activista de Quentin Deranque pone de manifiesto la capacidad de esta nueva generación para dejar de lado las viejas disputas entre los diversos movimientos de extrema derecha —identitarios, monárquicos, nacionalista-revolucionarios— para formar una “interfaf”. Todas estas facciones se reunieron en Lyon durante la marcha del 21 de febrero.

En la primavera de 2025, Quentin Deranque funda un grupúsculo en Bourgoin-Jallieu (Isère), los Allobroges Bourgoin. El 10 de mayo de 2025, en París, el activista participa con este pequeño grupo, con el rostro parcialmente cubierto por un pañuelo, en el Comité del 9 de mayo (C9M), un desfile neonazi organizado cada año en homenaje a un activista del grupúsculo petainista L'Œuvre française fallecido en 1994. En enero de 2025, los Allobroges Bourgoin rindieron homenaje a Jean-Marie Le Pen, un año después de la muerte del fundador del Frente Nacional.

Aunque la RN se distanció oficialmente de los organizadores de la marcha en homenaje a Quentin Deranque, el partido de Jordan Bardella siguió en los últimos días ensalzando al activista como mártir. El 6 de marzo, durante un mitin de apoyo a Matthieu Valet, candidato lepenista a las municipales en Lille, el vicepresidente de RN, Sébastien Chenu, dedicó el comienzo de su discurso a “ese joven que dio su vida por defender unas ideas”, “por defender, en realidad, nuestras ideas o, más bien, la idea que él tenía de nuestro país”.

Aunque el alcance de sus publicaciones aún no era público, la proximidad de Quentin al movimiento neofascista ya estaba parcialmente documentada. Chenu, que además es vicepresidente de la Asamblea Nacional, asumió: “Era uno de los nuestros, era de nuestra tribu.”

Caja negra

Donatien Huet, Anass Iddou y Youmni Kezzouf han contribuido a esta investigación.

Las miles de publicaciones citadas se han consultado a partir de Wayback Machine, una web que permite registrar y conservar páginas web, incluso cuando se modifican, se vuelven inaccesibles o las cuentas de las redes sociales pasan a ser “privadas”.

Unos días antes de la publicación de esta investigación, observamos que miles de publicaciones previamente archivadas habían desaparecido de Wayback Machine, sin explicación alguna hasta la fecha.

Mediapart ya las había registrado y conservado previamente.

Durante varias semanas, tres periodistas de la redacción de Mediapart revisaron miles de publicaciones de las cuentas identificadas, cotejándolas con datos biográficos contrastados, investigaciones en fuentes abiertas y fuentes humanas.

Una vez que nos aseguramos de la veracidad de nuestra información, nos pusimos en contacto con la familia Deranque.

El padre de Quentin, contactado por teléfono el 3 de marzo, nos remitió a su abogado.

Mediapart propuso una reunión a Fabien Rajon, el abogado de la familia Deranque, los días 3 y 4 de marzo de 2026. Al no obtener respuesta, le enviamos un correo electrónico detallado el 10 de marzo de 2026, informándole del descubrimiento de las publicaciones de Quentin en X, solicitándole una nueva cita para mostrarle el contenido y avisar a sus padres. Tampoco respondió a esta petición.

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Traducción de Miguel López