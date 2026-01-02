Es una tarde de diciembre en la que se respira un ambiente de radicalidad en la sede de South Bronx United, una asociación deportiva del Bronx. En una pequeña sala contigua a un campo de fútbol sala se ven carteles en las paredes con eslóganes impactantes como “Que paguen los multimillonarios”, “Vota socialista”, “Detengan la guerra contra la América negra”.

Estamos en una de las reuniones de campaña de Andre Easton. Este candidato progresista se presenta al Congreso frente al representante saliente, el demócrata moderado Ritchie Torres, al que reprocha, entre otras cosas, haber recibido apoyo financiero del poderoso lobby proisraelí Aipac (American Israel Public Affairs Committee). Esa noche, ante unas veinte personas, el profesor de origen jamaicano dirige un taller temático sobre los problemas que afectan al sur del Bronx, el distrito que quiere representar en Washington.

Aunque anunció su candidatura antes de la elección de Zohran Mamdani, que asumió el cargo de alcalde de Nueva York el 1 de enero, Andre Easton forma parte de los candidatos del ala izquierda de la izquierda que esperan aprovechar su victoria de cara a las elecciones de medio mandato (midterms) del próximo mes de noviembre, tanto a nivel local como estatal y nacional.

No es el único que quiere aprovechar el “Zohmentum”, una fusión de Zohran y momentum (impulso). Varios jóvenes outsiders progresistas ya se disputan las primarias demócratas para desbancar a los candidatos salientes, considerados desconectados de la realidad y demasiado blandos en su oposición a Donald Trump.

En la misma onda se encuentran, entre otros, la diputada georgiana propalestina Ruwa Romman, candidata a gobernadora de Georgia; el ostricultor Graham Platner, que aspira a convertirse en senador por Maine; o Saikat Chakrabarti, excolaborador de Alexandria Ocasio-Cortez, que aspira al escaño de representante de San Francisco ocupado por Nancy Pelosi.

Un éxito replicable

“Habrá un antes y un después de Zohran”, afirma Andre Easton. “En particular, ha demostrado que el dinero no es garantía de victoria. Sus adversarios gastaron decenas de millones de dólares para desacreditarlo con anuncios racistas e islamófobos. Pero él logró superar las percepciones negativas a través de sus interacciones diarias y directas con los habitantes, al tiempo que defendía una visión transformadora. Cualquiera que quiera ganar unas elecciones hoy en día debe adoptar una versión de lo que ha hecho Zohran”.

Aunque cada elección es diferente, el triunfo de Mamdani aporta lecciones universales. Demostró que un demócrata socialista, musulmán e inmigrante podía imponerse en una gran ciudad defendiendo propuestas específicas y concretas para reducir el coste de la vida (como autobuses gratuitos o congelación de alquileres) y dirigiéndose a todos los votantes, no solo a los convencidos. De hecho, se estima que el 10 % del electorado de Mamdani votó a Trump en 2024.

Tenemos la oportunidad de reorientar al Partido Demócrata a favor de las clases populares Geoff Simpson, activista

Juan Cruz Ferre, redactor jefe de Left Voice, una publicación socialista, asegura que la victoria de Zohran puede repetirse fuera del bastión demócrata que es la “Gran Manzana”, como han demostrado los buenos resultados de candidatos abiertamente propalestinos y críticos con el capitalismo en el resto del país en los últimos meses (en Nueva Jersey u Ohio, por ejemplo).

Incluso en los famosos swing states (Estados indecisos), conocidos por su moderación y por determinar el resultado de las elecciones presidenciales, los jóvenes progresistas han obtenido notables éxitos en varias votaciones locales (en alcaldías y en consejos escolares), a veces frente a adversarios demócratas más experimentados.

“Es un momento histórico para construir un movimiento popular”, dice Juan Cruz Ferre. “El socialismo ya no está tan estigmatizado en Estados Unidos. Además, Palestina se ha convertido en un tema importante para los jóvenes. Están enfadados con los dos grandes partidos por el genocidio en Gaza. Esta tendencia va más allá de Nueva York.”

Para Geoff Simpson, responsable de la financiación de campañas en Justice Democrats, un grupo que apoya a los candidatos progresistas, el éxito de Zohran Mamdani ofrece a la izquierda la oportunidad de remodelar el Partido Demócrata. De hecho, según él, su victoria ha enviado un mensaje claro: se acabaron los tiempos en los que el partido hacía reverencias a los lobbies favorables a Israel o a las criptomonedas, y ante los grandes donantes.

“Tenemos la oportunidad de reorientar el Partido Demócrata a favor de las clases populares en 2026. La victoria de Zohran nos da una hoja de ruta para ello”, afirmó en una conferencia virtual celebrada en diciembre.

El espectro del compromiso

El surgimiento de esta izquierda popular no se producirá de la noche a la mañana. Dependerá en parte del ecosistema de grupos que aportan apoyo logístico, financiero y humano a los candidatos.

Entre los progresistas, Justice Democrats, pero también otras organizaciones como el Working Families Party (WFP) y Democratic Socialists of America (DSA) han sido acusadas de apoyar solo las campañas con grandes posibilidades de ganar las primarias. “Nos encontramos en un momento en el que debemos estar dispuestos a asumir grandes riesgos”, reconoció Geoff Simpson. “Si solo gana Zohran, nuestro movimiento habrá fracasado”.

Pero en el ala izquierda de la izquierda, algunos no están convencidos de que el nuevo alcalde de Nueva York sea el ejemplo a seguir. Así, en Seattle, cuna de Amazon en la costa oeste, la socialista Kshama Sawant reprocha al alcalde de Nueva York que siga el camino del compromiso de Alexandria Ocasio-Cortez y que “capitule ante el establishment demócrata”.

Es muy sorprendente que alguien que se dice antibelicista defienda a Hakeem Jeffries, que se ha mostrado a favor de financiar el genocidio en Gaza Kshama Sawant, activista socialista

Esta exconcejala, que adquirió fama nacional al liderar la lucha por el aumento del salario mínimo local a 15 dólares la hora, critica la decisión de Mamdani de mantener a Jessica Tisch, jefa de policía del alcalde centrista saliente, Eric Adams, criticada por su gestión de las manifestaciones a favor de Palestina.

El equipo de transición de Mamdani, encargado de preparar la toma de posesión del nuevo alcalde, incluye además a Jed Walentas, un rico promotor inmobiliario, y a personalidades del mundo de las finanzas. Eso contradice el mensaje de igualitarismo económico defendido durante la campaña.

Zohran Mamdani también intervino ante el DSA, del que es miembro, para disuadir al partido de apoyar la candidatura de Chi Ossé, concejal progresista de 27 años, frente al líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en las próximas primarias.

Jeffries, elegido en Brooklyn y rostro del establishment odiado por las bases, se había mostrado reacio a apoyar la campaña de Zohran Mamdani. “Es muy sorprendente que alguien que se dice antibelicista pueda defender a Hakeem Jeffries, que ha estado a favor de financiar el genocidio en Gaza”, dice indignada Kshama Sawant en referencia al alcalde.

Por su parte, Sawant ha decidido desafiar al representante demócrata de Seattle y sus alrededores, Adam Smith, en las elecciones de medio mandato de noviembre, abogando por un “socialismo revolucionario” portador de reformas radicales (como el aumento significativo del salario mínimo o la cobertura médica universal).

“Por un lado, es trágico para las clases populares que los supuestos socialistas acaben vendiendo su alma. Por otro lado, es útil que vean que esta estrategia, que consiste en hacer las paces con el Partido Demócrata y mimar a la clase de los multimillonarios, no funciona”, afirma esta candidata.

Traducción de Miguel López