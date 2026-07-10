Al menos 11 fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Las autoridades andaluzas han rebajado provisionalmente a once el número de personas fallecidas en el grave incendio forestal que azota al municipio de Los Gallardos (Almería), según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha advertido de que la cifra sigue siendo variable dada la complejidad de la gestión de la emergencia sobre el terreno.

Este nuevo balance rectifica el dato de doce víctimas mortales facilitado durante la madrugada. Las muertes se localizaron en una pedanía del municipio de Bédar (Almería), donde varias de las víctimas fueron sorprendidas por las llamas en el interior de sus vehículos. Sanz ha reiterado que se trata de una "tragedia sin precedentes" y "del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha" en la comunidad autónoma.

El consejero ha hecho un llamamiento explícito a la calma y a evitar decisiones unilaterales de evacuación, insistiendo a los vecinos en la absoluta necesidad de no tomar caminos ni vías de escape que no hayan sido coordinados y autorizados de manera expresa por los servicios de emergencia.

Las pesquisas iniciales confirman que el desvío por rutas improvisadas en medio de la densa humareda agravó las consecuencias del desalojo en las primeras horas del suceso. Sanz ha concretado dos "escenarios": uno con cuatro personas de origen británico muertas en un vehículo, y otro con siete muertos que al parecer "estaban caminando" y "buscando una salida" que "no era la prevista".

"Tenemos en estos momentos 122 personas realojadas tanto en el teatro de Lubrín como en el polideportivo de Garrucha (...) casi todas procedentes de Bédar", ha dicho Sanz.

🗣️ El consejero de @InteriorJunta @antoniosanz actualiza los datos de las personas fallecidas en el #IFLosGallardos #Almería que finalmente son 11 y hace balance de la situación pic.twitter.com/XrqJK70oBO — EMA 112 (@E112Andalucia) July 10, 2026

"La situación del incendio es compleja. Es un incendio con muchísimo barranco en el que no ha podido entrar maquinaria, en el que no hay zonas de acceso. La topografía es malísima", ha explicado Sanz, quien ha concretado que el "flanco derecho es el más preocupante", dónde el fuego puede acabar en zonas de cultivo, y un flanco izquierdo "muy activo" en el que aún no se ha podido entrar a trabajar.

"La actualización del perímetro del incendio se estima en unas 3.150 hectáreas calcinadas (...) Durante la gestión de este incendio hemos tenido muchísimos efectivos, 464 efectivos con 124 vehículos. El Infoca dispone de 21 retenes de bomberos, que son 150 bomberos, 9 camiones, con 18 técnicos de operaciones, agentes de Medio Ambiente", ha señalado.

Sanz ha concretado que desde primera hora de la mañana se contará con "11 medios aéreos y a partir de ahí se irán incorporando un número mayor" de estas aeronaves, toda vez que "ya está incorporada la Unidad Militar de Emergencias con 64 miembros", contando con 12 autobombas y dos nodrizas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado su solidaridad con las víctimas ha anunciado la puesta a disposición de "todos los medios y recursos que sean necesarios para colaborar" ante la emergencia

"Tenemos cuatro heridos más graves que tienen diferentes tipologías de quemaduras y que seguramente terminen siendo trasladados al Hospital Virgen del Rocío en helicóptero desde el hospital Torrecárdenas, que es donde se han trasladado, y tenemos cuatro menos graves. Por tanto, 8 heridos", ha apuntado por otro lado el consejero.

A esta hora de la mañana permanecen evacuados los habitantes de los núcleos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y el Pinar de Bédar, además de los usuarios del complejo turístico "Miraflores".

La red de transportes e infraestructuras de la comarca del Levante almeriense continúa severamente afectada, aunque varias vías han sido ya abiertas.

El origen del siniestro, que motivó más de 150 llamadas de alerta al centro coordinador 112, se sitúa en el kilómetro 511 de la citada N-340A. Los primeros avisos de los testigos presenciales detallaron que la caída de un cable de tendido eléctrico prendió la vegetación y que el fuerte viento propagó las llamas con extrema rapidez hacia la masa forestal colindante.