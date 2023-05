Más de 146.000 firmas reclaman un cambio del modelo que lleve a Doñana a la "supervivencia"

La organización ecologista SEO/BirdLife reclama un cambio del modelo productivo que lleve al espacio natural de Doñana hacia la "supervivencia a medio plazo" porque "nos encontramos en la última llamada". Así lo ha señalado el técnico de SEO/BirdLife Carlos Molina antes de entregar más de 146.000 firmas pidiendo la paralización de la proposición de ley sobre regadíos de Doñana y en defensa del Parque Natural, sumándose a entidades científicas, los órganos de gobierno del Parque Nacional de Doñana y la Comisión Europea. "La situación hídrica actual de Doñana, unido a los efectos producidos por el calentamiento global, está generando una situación que no se conocía en Doñana desde hacía muchísimos años y estamos viviendo una crisis sin precedentes en materia de biodiversidad", ha explicado Molina.

En este sentido, ha apuntado que lo que se necesita es "un cambio en el modelo productivo que lleve a Doñana a una supervivencia a medio plazo". "Estamos en un momento de crisis absoluta y, de momento, todavía pensamos que esta situación es reversible, pero sin duda hay que actuar ya", ha instado. "Tenemos que exigir a todos los grupos parlamentarios que voten que No frente a esta propuesta de ley y exigirle al Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla con su obligación, que cumpla con las leyes nacionales, con las leyes europeas y que proteja Doñana", ha apuntado.

Así, ha destacado que si no se lleva a cabo esta proposición, "Doñana no estaría condenada de forma automática", aunque ha apuntado que este espacio "se enfrenta a una grave situación": "Tenemos que remar en otra dirección porque Doñana se encuentra ya en una situación de sobreexplotación bastante acusada".

Molina ha indicado que la recogida de firmas en defensa de Doñana ha conseguido una respuesta "muy positiva" y solo en el fin de semana en el que se puso en marcha la proposición de ley de los regadíos en esta zona se recogieron 65.000 firmas. Esta iniciativa se suma a la manifestación de este pasado domingo, convocada por la plataforma Salvemos Doñana —de la que también forma parte SEO/BirdLife—, por las calles de la capital hispalense para exigir al Gobierno andaluz la paralización de la proposición de ley para la regularización de los regadíos de la Corona Norte y apostar por "otras vías de desarrollo que son posibles en la comarca".

Reivindicaciones

Según explica la organización ecologista, la proposición de ley que inicia, por segunda vez, el proceso para su posible aprobación pretende legalizar 650 fincas con pozos, "ignorando los informes técnicos y científicos de todas las administraciones ambientales nacionales; las recomendaciones de la UICN, del Convenio Ramsar y de la Unesco; los acuerdos suscritos por el Consejo de Participación de Doñana; las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, y vulnerando las Directivas de Aguas, de Hábitats, y de Aves".

La entrega de firmas se ha acompañado de una carta al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en la que SEO/BirdLife recuerda que este nuevo proyecto pretende revocar los planteamientos de ordenación de zonas de regadío establecidos en el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal. "Las consecuencias de su modificación afectarían al compromiso del Estado español con el Convenio Ramsar y su ejecución impactaría negativamente al conjunto de las poblaciones de aves presentes en Doñana, criterio fundamental para su declaración como Humedal de importancia internacional", subraya en un comunicado.

Según los últimos datos publicados por SEO/BirdLife en el informe sobre el estado de conservación de las aves acuáticas en Doñana, en la invernada 2021-2022 se han censado 87.488 individuos, el número más bajo en 40 años. Asimismo, el informe refleja que más del 80% de las poblaciones de aves acuáticas protegidas que se reproducen en este espacio natural protegido muestran una tendencia regresiva.

Es por ello que la ONG también ha comunicado a organismos internacionales como la Convención de Ramsar sobre los Humedales y a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Unesco, la urgente necesidad de actuar "contundentemente" para intentar revertir "una crisis de biodiversidad sin precedentes en la historia del parque nacional". La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, afirma que "lo que le está pasando a Doñana es aplicable a otros espacios naturales de nuestro país". "No podemos dejar que una decisión que beneficia a unos pocos ponga en una situación irreversible a la agricultura y al turismo, además de por supuesto, suponer la pérdida de biodiversidad de una de las joyas naturales de Europa", ha insistido.

"Si no contamos con la naturaleza, no nos saldrán las cuentas. Necesitamos justicia ambiental para que haya justicia social. Necesitamos vivir en un entorno sano, seguro y resiliente ante el escenario de emergencia climática y de pérdida de biodiversidad en el que nos encontramos. Defender Doñana no es un capricho ecologista, defender Doñana es defender el interés común", concluye Asunción Ruiz.