Unas 3.500 personas siguen desalojadas en Castilla y León por los incendios
Los incendios forestales declarados en los últimos días en Castilla y León mantienen desalojadas este domingo de sus casas a más de 3.500 personas de las provincias de León, Zamora, Salamanca y Palencia.
El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha hecho un llamamiento a la población para que siga las instrucciones de las autoridades y no pongan en riesgo su vida ni la de otras personas.
13:05 h
El Principado de Asturias registra este domingo doce incendios forestales, de los cuales seis están activos, cuatro controlados y dos estabilizados.
Contra ellos trabajan actualmente un dispositivo integrado por Bomberos de Emergencias del Principado, Brif, UME, agentes medioambientales y empresas forestales, además de una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha y medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica, con un avión anfibio medio y un helicóptero, informa el 112 de la comunidad.
Los fuegos activos se ubican en Degaña, Bezanes (Caso), Taranes (Ponga), Camarmeña (Cabrales), Villamarcel/Faedo (Quirós), y Genestoso y Somiedo, las dos lenguas en las que ha derivado el fuego procedente de Orallo, en León.
Los cuatro incendios que permanecen controlados, en Cangas del Narcea y Coaña, con dos en cada municipio, mientras que los dos estabilizados se emplazan en Villanueva de Oscos y Ponga
En el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea, está trabajando el personal de bomberos, la UME, dos cuadrillas forestales, dos bulldozer y un medio aéreo de Bomberos del SEPA.
Además, en el sector de este incendio, procedente del incendio leonés de Orallo, que también afecta a Somiedo trabajan bomberos, una empresa forestal y la Brif de Tineo.
En Valdeprado (Degaña), el operativo que lucha contra el fuego actuá para crear una línea de defensa para frenar el avance del incendio de Anllares del Sil (León), con efectivos del parque de Tineo, la UME, una empresa forestal, la Brigada Helitransportada de Castilla-La Mancha y un bulldozer y una máquina retroexcavadora.
En Bezanes (Caso) componen el dispositivo miembros del parque de Bomberos y una empresa forestal; el de Taranes (Ponga) los revisan agentes del Medio Natural; en el de Camarmeña (Cabrales), junto a los bomberos trabaja un helicóptero de incendios del SEPA, y Villamarcel/Faedo (Quirós) será revisado por la guardería.
12:56 h
El incendio que se ha declarado este domingo a primera hora de la mañana en el municipio zamorano de Cubo de Benavente se ha provocado de forma intencionada y no por una reproducción del fuego que afectó a terrenos de ese mismo municipio arrasados por el incendio de la localidad vecina de Molezuelas de la Carballeda, según el servicio de extinción de incendios de Castilla y León.
El jefe del operativo de extinción, Manuel Moreno, ha detallado que el fuego que se ha declarado sobre las siete y media de la mañana junto a la carretera ZA-111 que comunica con la provincia vecina de León se ha originado en un pinar que se había salvado del incendio de Molezuelas que ha afectado a unas 31.500 hectáreas y ha causado dos muertes.
El nuevo fuego lo han provocado de manera intencionada "con la intención de hacer mucho daño", ha precisado Moreno, que ha subrayado que este nuevo incendio detrae medios de extinción para otros en los que también se trabaja.
El incendio de Molezuelas de la Carballeda se originó en el municipio contiguo y también fue intencionado, con dos focos simultáneos de inicio.
Además de en Cubo de Benavente, los medios de extinción de Zamora centran sus esfuerzos este domingo en los incendios de la Alta Sanabria y especialmente en el de Porto.
En ese municipio de montaña limítrofe con las provincias de León y Ourense trabajan este domingo diez medios aéreos junto a medios terrestres que combaten el incendio con cortafuegos y siete retenes de maquinaria que intentan perimetrar la zona.
El incendio de Porto, según ha explicado Manuel Moreno, es el de mayor actividad actualmente de la provincia de Zamora y está especialmente activo en su flanco derecho y la cabeza del incendio, mientras que el flanco izquierdo, que llega al río Bibey en las cercanías del casco urbano de Porto, está "mucho más tranquilo"
12:49 h
El incendio de Jarilla, que cumple este domingo su sexto día y ha quemado ya 9.000 hectáreas, está "completamente desbocado" en su flanco norte, ha saltado ya el Puerto de Honduras y se encuentra tan solo a 7 kilómetros del límite provincial de Salamanca, por lo que se ha dado aviso a Castilla y León de que puede entrar en su territorio.
El Cecopi ha vuelto a reunirse esta mañana en el Puesto Avanzado de Mando de La Granja, próximo al incendio, en un encuentro en el que ha participado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el delegado del Gobierno en esta comunidad, José Luis Quintana, y los consejeros de Presidencia y Gestión Forestal, Abel Bautista y Francisco Ramírez, respectivamente.
En la extinción de este fuego, que días atrás estuvo a punto de ser estabilizado, se reactivó por el viento y ahora tiene 100 kilómetros de perímetro, trabajarán durante esta jornada 17 medios aéreos, ya que la orografía es muy complicada y de difícil acceso, así como 350 efectivos del Plan INFOEX, de la UME y de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).
En la reunión de Cecopi, según ha explicado Guardiola, se ha decidido evacuar la localidad de Gargantilla y el confinamiento de los más de 4.000 habitantes de Hervás, donde por seguridad se ha procedido a la evacuación del campin del Pinanjarro y del albergue Valle del Ambroz.
Anoche, además, fue necesario evacuar de manera urgente la localidad de Rebollar, con unos 250 vecinos, mientras que continúan confinados los municipios de Casas del Monte y Segura de León.
María Guardiola ha destacado el comportamiento de los vecinos evacuados, que han sido trasladados al polideportivo La Bombonera de Plasencia, y ha puesto de relieve el ejemplo dado por la ciudadanía extremeña "ante esta situación límite que estamos viviendo todos".
Por su parte, Abel Bautista ha indicado, a preguntas de los periodistas, que el flanco sur del incendio, que ayer preocupaba mucho porque se dirigía a la ciudad de Plasencia, está relativamente consolidado, pero vigilado por efectivos de la UME ante posibles reactivaciones por las altas temperaturas.
En su flanco norte, sin embargo, "el incendio tiene vida propia y va solo, con unas condiciones meteorológicas generadas por él mismo en relación al calor, la energía y el propio viento que él mismo produce", según ha explicado.
Por ello, ha confiado en que los medios aéreos puedan hacer su trabajo si no se forman nubes de humo o "pirocúmulos", como ocurrió en la ayer.
12:31 h
La Junta de Castilla y León ha alertado este domingo de que existen altas concentraciones de partículas que contaminan el aire por los incendios forestales que afectan especialmente al oeste de la comunidad, a Galicia y al noreste de Portugal en los últimos días y que tienen una incidencia aún mayor en la comarca leonesa de El Bierzo.
Según la información aportada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la recomendación es que la población tome medidas preventivas, en concreto evitar realizar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles a la mala calidad del aire.
12:15 h
Los incendios que combaten en estos momentos los servicios de extinción en Galicia han calcinado más 50.000 hectáreas, la mayoría en la provincia de Ourense, la más castigada por el momento y en la que se han reactivado fuegos en las últimas horas.
Actualmente, hay activos hasta trece incendios, la mayoría en la provincia de Ourense, que sigue en situación 2 de emergencia, salvo el del municipio pontevedrés de Agolada, que afecta a la parroquia de O Sexo, donde se han quemado hasta 400 hectáreas.
Según la actualización facilitada por la Consellería de Medio Rural, se han estabilizado los fuegos O Saviñao-Chave, en Lugo, que ha calcinado 60 hectáreas y el de Cervantes-Vilarello, con 150 hectáreas arrasadas, también en Lugo; mientras permanecen en la misma situación los del municipio coruñés de Muxía, que afecta a la parroquia de Nosa Señora da O, con 23 hectáreas calcinadas; el de Montederramo-Paredes, que afecta a 120 hectáreas; y el de Dozón-O Castro, en Pontevedra, que ha quemado 400 hectáreas.
Están además controlados los fuegos del municipio coruñés de Toques-San Martiño de Oleiros, que ya calcinó 320 hectáreas y donde ya se desactivó la situación 2 de emergencia; el de A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), en Lugo; el Verín-Mourazos (9 ha), en Ourense, y el de A Estrada-Souto (20 ha), en Pontevedra.
En la provincia más castigada, Ourense, están activos doce incendios. El más grande, en Chandrexa de Queixa, donde se unieron los focos de Requeixo y Parafita y al que también se unió el de Vilariño de Conso-Mormentelos, y lleva arrasadas unas 17.500 hectáreas, afectando también a los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.
Los otros se sitúan en Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que también se unieron, con 3.000 hectáreas arrasadas), Oímbra-A Granxa (11.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (9.500 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha), Carballeda de Avia-Vilar de Condes (1.300 ha), Xinzo de Limia-Gudín (150 ha), Beade-As Regadas (100 ha), San Cibrao das Viñas-Rante (50 ha) y Larouco-Seadur, que afecta también a los municipios de Petín, Quiroga y A Rúa y que en las últimas horas ha pasado de las 4.000 hectáreas quemadas a las 6.000.
Por precaución, se ha procedido al confinamiento de más de 20 municipios, entre ellos los vecinos de los núcleos de población de Laceiras, Covelo, Vilar de Condes, Cortegazas, Sariñas, Muimenta, Abelenda, Casares, Balde, Serra, Barroso, As Regadas, Beiro de Abaixo, Beiro de Arriba, As Cortes, Faramontaos, Orega, Caldelas, Beran, A Veiga y Beade, todos pertenecientes a los municipios ourensanos de Carballeda de Avia, Beade, Leiro y Avión.
12:02 h
El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia continuará interrumpido al menos hasta mediodía de este domingo, como consecuencia de los incendios que afectan a la provincia de Orense.
Los equipos de Adif siguen revisando la infraestructura para descartar posibles daños, según informa el ente gestor de infraestructuras ferroviarias a través de al red social X.
Renfe habilitó ayer dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre la capital de España y Zamora, dentro de esta línea de Alta Velocidad.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó anoche, también en esta red social, que "todo apunta" a que esta línea seguirá sin estar operativa este domingo. "Mucho me temo que mañana -por este domingo- todo apunta a que seguiremos sin poder operar en la línea Madrid Galicia de alta velocidad", añadió.
Por otro lado, Renfe, también a través de X, se ha referido al Alvia A Coruña-Barcelona, cuyos pasajeros serán trasladados por carretera desde Ourense a Ponferrada.