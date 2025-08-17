Unas 3.500 personas siguen desalojadas en Castilla y León por los incendios

12:49 h

El incendio de Jarilla, que cumple este domingo su sexto día y ha quemado ya 9.000 hectáreas, está "completamente desbocado" en su flanco norte, ha saltado ya el Puerto de Honduras y se encuentra tan solo a 7 kilómetros del límite provincial de Salamanca, por lo que se ha dado aviso a Castilla y León de que puede entrar en su territorio.

El Cecopi ha vuelto a reunirse esta mañana en el Puesto Avanzado de Mando de La Granja, próximo al incendio, en un encuentro en el que ha participado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el delegado del Gobierno en esta comunidad, José Luis Quintana, y los consejeros de Presidencia y Gestión Forestal, Abel Bautista y Francisco Ramírez, respectivamente.

En la extinción de este fuego, que días atrás estuvo a punto de ser estabilizado, se reactivó por el viento y ahora tiene 100 kilómetros de perímetro, trabajarán durante esta jornada 17 medios aéreos, ya que la orografía es muy complicada y de difícil acceso, así como 350 efectivos del Plan INFOEX, de la UME y de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

En la reunión de Cecopi, según ha explicado Guardiola, se ha decidido evacuar la localidad de Gargantilla y el confinamiento de los más de 4.000 habitantes de Hervás, donde por seguridad se ha procedido a la evacuación del campin del Pinanjarro y del albergue Valle del Ambroz.

Anoche, además, fue necesario evacuar de manera urgente la localidad de Rebollar, con unos 250 vecinos, mientras que continúan confinados los municipios de Casas del Monte y Segura de León.

María Guardiola ha destacado el comportamiento de los vecinos evacuados, que han sido trasladados al polideportivo La Bombonera de Plasencia, y ha puesto de relieve el ejemplo dado por la ciudadanía extremeña "ante esta situación límite que estamos viviendo todos".

Por su parte, Abel Bautista ha indicado, a preguntas de los periodistas, que el flanco sur del incendio, que ayer preocupaba mucho porque se dirigía a la ciudad de Plasencia, está relativamente consolidado, pero vigilado por efectivos de la UME ante posibles reactivaciones por las altas temperaturas.

En su flanco norte, sin embargo, "el incendio tiene vida propia y va solo, con unas condiciones meteorológicas generadas por él mismo en relación al calor, la energía y el propio viento que él mismo produce", según ha explicado.

Por ello, ha confiado en que los medios aéreos puedan hacer su trabajo si no se forman nubes de humo o "pirocúmulos", como ocurrió en la ayer.