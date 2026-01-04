Aemet activa el aviso rojo por lluvia en Málaga y Emergencias emite un Es-Alert a 27 municipios

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, y se ha emitido un mensaje Es-Alert a los 27 municipios de la zona a las 14:42 horas de este domingo.

Se prevén lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumulados en menos de doce horas, un aviso que se prolongará hasta las 23:59 horas de este domingo, con una probabilidad entre el 40 % y el 70 % y que implica posibles inundaciones y crecidas.

Las precipitaciones más intensas se esperan en la mitad occidental de la referida área de la provincia malagueña. Estas precipitaciones dejan cinco vías totalmente intransitables, también de la red secundaria: tres en la provincia de Cádiz y dos en Málaga.

La alerta de Protección Civil emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía pide extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables y no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

Si se está en una zona inundable, se deben buscar partes altas o subir a un piso superior; se recomienda consultar las consejos del 112 ante riesgo extraordinario por lluvia y, en caso de emergencias, llamar al número de teléfono 112.

La borrasca Francis que estos días azotará a la península, dejará lluvias intensas también en Cádiz y Alicante, con aviso naranja (peligro importante), y nevadas significativas en zonas de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y La Rioja, donde Aemet tiene aviso amarillo (peligro bajo).

Las adversas condiciones por la lluvia, el frío y la nieve en cotas bajas, que afectará a zonas pobladas y vías de comunicación, como señala la Aemet en sus redes sociales, complican los desplazamientos por carretera.

Carreteras afectadas

En previsión, la Dirección General de Tráfico (DGT) ya aconsejó este sábado adelantar el regreso del fin de semana a las primeras horas del domingo y planificar bien el viaje, informándose del estado de las carreteras y del tiempo.

La DGT informaba, en su boletín de las 13.00 horas, de 10 vías afectadas por la nieve, todas ellas de la red secundaria de carreteras.

Lluvia y nieve

Durante la pasada noche y madrugada de este domingo se registraron una veintena de incidencias, centradas en Algeciras (Cádiz), aunque también se produjeron en las provincias de Huelva y Málaga, por inundaciones de viviendas y garajes y balsas de agua en las calles.

Además, se mantiene especial vigilancia sobre los cauces de los ríos Hozgarganta, en Jimena de la Frontera (Cádiz), y Guadalhorce, en Cártama (Málaga), aunque el nivel del primero ha comenzado a descender.

Las precipitaciones también son importantes en el litoral norte de Alicante (aviso naranja), con 110 litros por metro cuadrado en doce horas, y en el litoral e interior sur de Valencia, con hasta 60 litros.

La conjunción de Francis y la masa de aire ártico está provocando una caída de las temperaturas y un desplome de la cota de nieve. Los avisos de la Aemet prevén acumulaciones de diez centímetros en el Sistema Central de Soria y Segovia, y de ocho en la Ibérica de Burgos, Soria y La Rioja.

La nevadas pueden darse a cualquier altitud en puntos de la cordillera Cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte, Sistema Central y cara norte de Pirineos, trasladándose al final del día hacia la Ibérica sur.

En lugares como la Comunidad de Madrid se espera que al final del día pueda nevar en cualquier cota en la zona de la sierra, con acumulados de 5 centímetros, lo que ha llevado a activar la situación operativa 0 del Plan de Inclemencias Invernales.

La Generalitat catalana ha rebajado este domingo la probabilidad de nevadas en cotas bajas desde esta tarde hasta el lunes por la noche, coincidiendo con las cabalgatas de reyes, si bien se mantiene en alerta el plan de nevadas pues se prevé intensidad de precipitación en puntos locales.