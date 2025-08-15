Continúa interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia

La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida como consecuencia de los incendios que asolan la zona y hasta nuevo aviso, según han informado a EFE fuentes de Adif este viernes.

Adif y Renfe anunciaron ayer en un comunicado conjunto que el servicio de esta línea quedaba interrumpido después de tres días de cortes de línea a petición de los bomberos y protección civil y motivado por los incendios en Ourense y Zamora.

Los trenes se reanudarán cuando se garantice el paso de trenes con plenas garantías de seguridad.

Adif seguirá con sus labores de revisión y reconocimiento de la infraestructura ferroviaria para que, cuando las autoridades competentes en emergencias autoricen el restablecimiento de la circulación, las vías estén preparadas para retomar el servicio lo más pronto posible.

Se espera que a media mañana se emita nueva información.

Por otro lado, ayer pasadas las once de la noche quedó restablecida la circulación entre Puigverd y Juneda, que fue cortada como consecuencia de otro incendio, que afectó a un tren de media distancia, cuyos viajeros fueron transportados por carretera entre Les Borges y Lleida.

La circulación se había interrumpido dos horas antes.

Los incendios también ha afectado a la circulación por carretera y de hecho catorce vías españolas, dos de ellas nacionales, continuaban cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, la mayoría de ellas en las provincias de Cáceres y Palencia, según ha publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT).