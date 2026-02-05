Casi toda España en alerta por viento, lluvia y oleaje, con siete comunidades en naranja

Toda España, salvo Cataluña y País Vasco, está en alerta por el impacto de la borrasca Leonardo con quince comunidades que han activado avisos hoy por viento, lluvia, temporal marítimo y/o deshielo, de las cuales siete se encuentran en nivel naranja por peligro importante, según recoge EFE.

Están en naranja Andalucía, por viento y temporal marítimo y en amarillo por lluvias; Baleares, por oleaje y en amarillo por viento; Castilla y León, por lluvias y en amarillo por deshielo y viento; y Castilla-La Mancha, por viento y en amarillo por lluvias.

Asimismo, también en naranja están Extremadura, por lluvias y en amarillo por viento; Galicia, por lluvias y temporal marítimo y en amarillo por viento y tormentas; y la Región de Murcia, por mala mar y en amarillo por viento.

A ellas se suman en nivel amarillo los siguientes territorios: Aragón, Cantabria, Madrid, Navarra y La Rioja, por viento; Asturias y Canarias, por temporal marítimo; y Comunidad Valenciana y Ciudad Autónoma de Ceuta, por viento y oleaje.

El tiempo seguirá marcado por la borrasca Leonardo que está provocando un temporal atlántico con frentes y descargas postfrontales, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Las precipitaciones se prevén generalizadas; serán fuertes y persistentes en el entorno del Estrecho, zonas de montaña del centro y mitad sur peninsular y en Galicia, donde podrán ir con tormenta y granizo.

Se acumularán más de 100-120 litros por metro cuadrado en puntos del sur de Ávila (Castilla y León) en 24 horas, y asimismo en el norte de Cáceres (Extremadura) y en el interior de Pontevedra (Galicia), lo que ha activado respectivas alertas por peligro importante.

Las rachas de viento serán generalizadas y muy fuertes salvo en el cuadrante nordeste. Se prevén intensidades de hasta 90 kilómetros por hora en amplias zonas del país.

El temporal marítimo afectará especialmente a la costa gallega, Baleares, costa granadina, la Axarquía (Málaga) y costa de Murcia. Se prevén olas de 6-7 metros en Galicia y de hasta 10 metros en Baleares.

116 carreteras cerradas por lluvia y nieve

La borrasca mantiene esta madrugada 116 carreteras cerradas al tráfico en nivel negro, 100 por las intensas lluvias e inundaciones y 16 por la nieve, ha informado a las 05:35 horas de este jueves la Dirección General de Tráfico (DGT).

La borrasca Leonardo empezará a debilitarse el viernes, pero el sábado llega un nuevo ciclón Ver más

Las intensas precipitaciones han provocado el cierre de tramos de carreteras nacionales como la N-323, en Cambil-Cárchel (Jaén), entre los kilómetros 60 y 61, y la N-630, en Guillena (Sevilla), del punto kilométrico 798.8 al 801.32. La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias con 27 cortes totales en carreteras. Córdoba registra 19 cierres por lluvias y Sevilla suma otros 17 bloqueos.

Simultáneamente, la nieve mantiene bloqueadas 16 carreteras de la red secundaria situadas en los puertos granadinos. El uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno afecta a 21 carreteras en nivel rojo por nieve.

La DGT pide a los conductores que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha, que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno y que eviten los desplazamientos innecesarios en la medida de lo posible.