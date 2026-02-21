Gran parte de Galicia apenas ha tenido tres días sin lluvia en en el primer mes y medio de 2026

Galicia está experimentando uno de los otoños e inviernos más lluviosos de las últimas décadas. Desde el 19 de octubre, hace casi cuatro meses, los días de lluvia han sido mayoría, con una sucesión de borrascas que dejó un número muy elevado de incidencias y una precipitación acumulada muy alta. Pero, salvo algunos días puntuales de lluvia intensa (el número de alertas por precipitaciones ha sido muy elevado en los últimos meses), lo que muchos destacan es la continuidad de las jornadas lluviosas. O, dicho de otro modo, la ausencia de días secos en periodos que en ocasiones superan las dos semanas.

De hecho, sobre todo desde comienzos de 2026, han sido muy pocos los días en los que no ha llovido en Galicia, de manera que en gran parte del territorio entre el 1 de enero y el 15 de febrero apenas hubo dos o tres jornadas completamente secas.

El siguiente gráfico muestra la precipitación acumulada en las siete ciudades gallegas desde principios de año (46 días), con la mayoría de las jornadas marcadas en azul, especialmente en Santiago (2 días sin lluvia), A Coruña (3), Ferrol (3), Pontevedra (3) y Lugo (3). Vigo registró seis días secos y Ourense, ocho.

El 4 de enero fue el único día en el que no llovió en ninguna ciudad gallega. En general, durante esa primera semana del año, entre el 2 y el 5 de enero, las precipitaciones dieron una tregua. Y posteriormente, hasta el día 18, se alternaron jornadas húmedas y secas (o casi) en la Galicia urbana. Sin embargo, del 19 de enero al 15 de febrero (28 días) llovió todos los días en Ferrol, Santiago y Pontevedra, y solo hubo un día completamente seco en Vigo, A Coruña, Ourense y Lugo.

No obstante, en cuanto a la cantidad total de agua recogida (no al número de días de lluvia), Santiago, Pontevedra y Vigo son las ciudades con mayor precipitación en lo que va de año, por delante de Ferrol. Lugo, Ourense y A Coruña registraron valores mucho más bajos, inferiores a la mitad de los acumulados por compostelanos y pontevedreses.

Eso sí, ninguna de las siete ciudades fue el punto más lluvioso de Galicia en este mes y medio, ya que en estaciones como Fontecada (Santa Comba), Forcarei o Coto Muíño (Zas), por citar tres ejemplos, se recogieron más de mil litros por metro cuadrado y solo hubo un día sin lluvia (el 4 de enero).

Además, en toda Galicia, la sensación de lluvia incesante es fruto de una continuidad de semanas húmedas que se prolonga durante casi cuatro meses. Desde el 19 de octubre (119 días), el número de jornadas secas va desde las 39 en Ourense (33%) o las 36 en Vigo y 33 en Pontevedra (menos del 30%), hasta las 28 en Lugo, 25 en A Coruña, 24 en Santiago y, finalmente, 21 en Ferrol, la ciudad gallega con menos días sin precipitaciones, apenas el 17,6% del total.

Un análisis similar puede hacerse con las horas de sol en las siete ciudades gallegas, que han sido escasas en el último mes y medio, con varios días sin un solo rayo de sol. Desde el 1 de enero, hubo diez días sin sol en Santiago, ocho en Ferrol y Ourense, y seis en A Coruña. Fueron algo menos en Lugo y Pontevedra (cinco) y en Vigo (cuatro).

Los días realmente soleados (con más de cuatro horas de sol) fueron muy escasos en Ourense y Lugo (apenas tres), Santiago y A Coruña (cuatro), al igual que en Ferrol (cinco). En Pontevedra también se registraron cinco, pero la mayoría se concentraron en la primera semana de enero, al igual que en Vigo, que fue la ciudad con más jornadas soleadas, con ocho.

¿Y qué ocurrirá a partir de ahora? Parece que la tendencia por fin está cambiando con el fortalecimiento del anticiclón de las Azores, que está ayudando a desviar la sucesión de borrascas atlánticas que han impactado directamente en Galicia durante meses. Esto no significa que la lluvia vaya a desaparecer de inmediato. Este miércoles y jueves, por ejemplo, todavía se esperan precipitaciones en la mayor parte del territorio. Pero a partir del viernes, el pronóstico es más favorable, al igual que de cara a la próxima semana.