Sánchez carga contra la "mayoría negacionista" de PP y Vox y pide elecciones en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido elecciones en la Comunidad Valencia para romper la "mayoría negacionista" que representan, según él, PP y Vox. Además, ha asegurado que pese a la ruptura con Junts, tratarán de presentar presupuestos.

El jefe del Ejecutivo ha hecho las declaraciones en una rueda de prensa posterior a su intervención ante el plenario de la reunión de líderes convocada de forma previa a la cumbre del clima COP30 de la localidad brasileña de Belém.

Sánchez ha afirmado que una amplia mayoría de los valencianos quieren elecciones para "romper con la mayoría negacionista" del PP y Vox, un negacionismo de la emergencia climática al que ha responsabilizado de los efectos de la dana. "Han sido más de 230 personas las que han sufrido las consecuencias de la negligencia, pero también de ese negacionismo", ha advertido en rueda de prensa.

Como presidente del Gobierno, ha manifestado su preocupación por que las negociaciones entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana deriven en un desmantelamiento de toda la agenda climática y de la arquitectura institucional y presupuestaria para hacer frente a la emergencia climática en una zona el Mediterráneo. A su juicio, el problema en la Comunitat Valenciana no era solo su presidente, Carlos Mazón, sino una mayoría parlamentaria que ha "banalizado, frivolizado y debilitado la respuesta" a esa emergencia climática.

Sobre la ruptura con el partido de Carles Puigdemont, asegura se toma "muy en serio" a Junts, que ha anunciado que va a rechazar todas los proyectos legales del Ejecutivo, pero ha apostado por acabar la legislatura: "Merece la pena el esfuerzo", ha asegurado.

Pese a confirmar que presentará nuevos presupuestos, Sánchez ha afirmado a renglón seguido que, con nuevas cuentas o sin ellas, "España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027".

Se ha mostrado convencido de que el país "está atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años" y ha apostado por continuar con la "receta" del diálogo y la negociación para llegar a compromisos.

Durante el discurso ante el plenario ha anunciado una contribución añadida por parte de España de 45 millones de euros a la lucha contra el cambio climático y ha ofrecido a su país para avanzar en ese camino y hacer frente al riesgo que suponen los negacionistas, informa EFE.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado que España llega a la cumbre de Belém con sus compromisos cumplidos y dispuesta a seguir avanzando con medidas como la posibilidad de gravar más los vuelos de clase premium y en jets privados.

Sánchez inició su intervención asegurando que el cambio climático mata y poniendo como ejemplo la dana que azotó a la Comunidad Valenciana hace ahora un año y que provocó 237 víctimas mortales. A ello sumó la ola de incendios forestales que el pasado verano afectó a España y a otros países. Todo ello le llevó a insistir en que la emergencia climática mata a las personas y en que eso no es ideología, sino ciencia.

Por ello lamentó que haya aún quienes niegan o relativizan su impacto, aunque asumió que "no hay evidencia empírica, por abrumadora que sea, capaz de hacer cambiar la opinión a quien ha elegido ponerse una venda en los ojos".

Ante ello, se dirigió a quienes sí creen en la ciencia y "tienen el coraje moral de dar la batalla", a quienes "no se rinden ni se regulan por cálculo político o por miedo a ser devorado por fuerzas negacionistas".

"A todos ellos quiero decirles que pueden contar con España. Y lo hacemos por convicción moral, porque nosotros sí honramos la palabra dada, pero sobre todo porque creemos en la transición verde como un motor de crecimiento y de transformación", añadió.

Sánchez recordó que desde que es presidente del Gobierno, en 2018, España ha aumentado un 140% su capacidad instalada de energía solar y de energía eólica y ha multiplicado exponencialmente su capacidad de autoconsumo.

Por ello consideró que la economía española es una de las que más crece de todas las de la OCDE al tiempo que demuestra que es posible hacerlo mientras se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se trata, explicó, "de afrontar el debate climático no desde el miedo, sino desde la esperanza, no apelando a los sacrificios y a las renuncias, sino las oportunidades que brinda la economía verde".

"No desde una posición, por tanto, a la defensiva, sino pasando la ofensiva, porque sabemos que nuestro modelo es mejor y que además funciona mejor", apostilló.

De esta forma cree que se puede ganar el apoyo necesario para librar la batalla contra el enemigo que representa la emergencia climática, que dijo que no sólo mata, sino que también empobrece. Así, recordó que la Unión Europea haya perdido 44.500 millones de euros anuales a consecuencia de la misma.

Tras instar al resto de líderes a no resignarse, consideró que el Acuerdo de París marca el camino pero hay que hacer más de lo hecho hasta ahora, y garantizó el apoyo de España para que la Unión Europea siga liderando esa ambición.

"España cumple", garantizó el presidente del Gobierno, quien aportó datos como los 1.700 millones de euros destinados el año pasado a la financiación climática internacional.

Además, aseguró que España seguirá trabajando con otros países para gravar los vuelos de clase premium y en jets privados porque considera que es lo justo, que quien más tiene y más contamina, pague lo que corresponde.

"Hoy, mientras otros se baten en retirada, quiero reafirmar el compromiso de España con el multilateralismo climático, con nuevas contribuciones", dijo ante el plenario de la COP30.

Fue a renglón seguido cuando anunció una contribución adicional de 45 millones de euros entre el Fondo de Adaptación, el Fondo de Respuesta ante pérdidas y daños, y la Facilidad de Financiación para Observaciones Sistemáticas de la Organización Meteorológica Mundial.

El presidente del Gobierno subrayó que el clima es mucho más que una estadística, y si no se adoptan acciones decididas para reducir drásticamente las emisiones, hay un riesgo real de que, en la próxima década, se rebasen los 2 grados de aumento de la temperatura con las consecuencias devastadoras que conllevaría. "Evitémoslo. El tiempo se nos agota. Actuemos juntos, en lugar de fallar por separado", reclamó el jefe del Ejecutivo.

Anteriormente, en un mensaje en redes sociales, el jefe del Ejecutivo había urgido a los países a "no esperar más y actuar" frente a la crisis climática. Sánchez lanzó este mensaje en las redes sociales tras participar en la foto de familia, donde se situó en primera fila de esa foto de familia y, como el resto de asistentes, entrelazó sus manos con los líderes situados a su derecha e izquierda como símbolo de unidad para hacer frente a los efectos del cambio climático.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como anfitrión de la cumbre, presidió esa foto, y, a su término saludó a Sánchez. Antes de su intervención en el plenario, el presidente del Gobierno español le agradeció la acogida y subrayó que España llega a la COP30 satisfecha con el acuerdo sobre reducción de emisiones alcanzado esta semana por la Unión Europea.

"Desde Belém, en el corazón de la Amazonía, reafirmamos una convicción: ante la emergencia climática -recalcó-hay que actuar".