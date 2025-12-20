El fin de semana trae lluvias generalizadas y nieve en las montañas del norte

Este sábado predominará una situación de inestabilidad marcada por la entrada de un nuevo frente por el noroeste que dejará cielos muy nubosos y precipitaciones en la mayoría del territorio, especialmente en el oeste de Galicia, este de Cataluña, Baleares y Alborán, que serán de nieve en montañas del norte.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al contrario que en la mayor parte de la península y en Canarias, donde también lloverá, las precipitaciones serán poco probables en el Cantábrico oriental y, a excepción de Cataluña y Pirineos, en el tercio oriental.

La cota de nieve se situará alrededor de los 1.200 metros en general, aunque bajará a los 900 en el noroeste, donde se esperan acumulados significativos.

Habrá bancos de niebla matinales en entornos de montaña, depresiones del nordeste y puntos del este de la meseta sur, brumas frontales al final del día en el noroeste y heladas moderadas en los principales áreas montañosas y en regiones aledañas de ambas mesetas.

Las temperaturas máximas irán en aumento en el Cantábrico y alto-medio Ebro, con descensos en el resto del tercio nordeste, Andalucía, Ceuta, Melilla y Baleares, mientras que las mínimas ascenderán en el tercio este y descenderán en otras zonas de la península.

Los vientos soplarán flojos en general, con predominio de las componentes norte y este en Baleares y litorales del nordeste peninsular y la oeste en el resto, siendo moderados, con intervalos fuertes, en Alborán y litorales de Galicia y Asturias. En Canarias, serán alisios moderados.

Predicción por comunidades autónomas

Galicia: cielo cubierto con lluvias y chubascos que se irán extendiendo de oeste a este durante el día. La cota de nieve bajará a unos 900 metros. Las temperaturas mínimas no cambiarán y las máximas irán en descenso, con heladas débiles en cumbres. Los vientos soplarán flojos a moderados de sur en el interior y moderados a fuertes de oeste en la costa.

Asturias: cielos nubosos con brumas y nieblas matinales, precipitaciones que aumentarán su intensidad al final del día y una cota de nieve que bajará hasta los 900 metros. Las temperaturas mínimas presentarán descensos y las máximas, ascensos, con heladas en cumbres. El viento será de sur, flojo en el interior y más intenso en el litoral.

Cantabria: cielos nubosos con precipitaciones débiles en la cordillera y una cota de nieve de 1.000 metros. Las temperaturas no cambiarán o descenderán, habrá heladas en cumbres y el viento será de sur flojo, aumentando a moderado en la mitad oriental.

País Vasco: cielos cubiertos con brumas y nieblas matinales en Álava y abriendo claros de tarde. Las temperaturas mínimas disminuirán y las máximas no tendrán grandes variaciones. El viento se espera de sur flojo, con intervalos moderados en Vizcaya y el litoral.

Castilla y León: cielo nuboso con precipitaciones débiles que se intensificarán de noche en el noroeste montañoso, donde se prevén heladas, y nieve a partir de 1.000 metros en el noroeste y de 1.300 en el resto. Las temperaturas se mantendrán o disminuirán y los vientos serán variables, tendiendo a fijarse del suroeste, flojos con intervalos de moderados.

Navarra: cielos nubosos con brumas y nieblas matinales en el tercio occidental y alguna precipitación débil en el Pirineo. La cota de nieve bajará a 1.200 metros. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas no experimentarán cambios. El viento será de sur flojo.

La Rioja: cielo nuboso con precipitaciones débiles dispersas y nieve a partir de 1.400 metros. Las temperaturas mínimas registrarán bajadas y las máximas, sin cambios. Los vientos se esperan variables, tendiendo a fijarse del suroeste y sureste, flojos con intervalos moderados.

Aragón: cielo cubierto con brumas y bancos de niebla matinales en depresiones precipitaciones débiles en general, localmente persistentes en el Pirineo, y una cota de nieve que bajará a 1.300 metros, dejando heladas en el Pirineo y sistema Ibérico.

Las temperaturas mínimas no cambiarán y las máximas, en descenso en el Pirineo, ascenderán en la mitad occidental y se mantendrán en el resto. El viento será flojo variable, tendiendo a suroeste en la Ibérica.

Cataluña: cielo cubierto con precipitaciones generalizadas, sin descartar que sean localmente fuertes en la mitad oriental, y una cota de nieve de 1.400 metros en Pirineos, donde habrá heladas débiles.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el nordeste, sin cambios en el resto, y las máximas, en descenso. El viento será flojo variable en el interior y flojo a moderado de este en la costa de la mitad norte y del noroeste en el resto de litoral.

Extremadura: cielo nuboso con brumas, bancos de niebla y precipitaciones débiles. La cota de nieve rondará los 1.300 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán y las máximas no variarán. Los vientos se esperan variables, tendiendo a fijarse del suroeste, flojos con intervalos moderados.

Comunidad de Madrid: cielo nuboso con brumas y nieblas en zonas altas y precipitaciones débiles, que tenderán a remitir a partir de mediodía. La cota de nieve bajará a 1.400 metros.

Las temperaturas mínimas presentarán descensos y las máximas, pocos cambios, aunque habrá heladas en zonas altas de la sierra. El viento soplará flojo variable al principio y tenderá a suroeste a partir de mediodía.

Castilla-la Mancha: cielos nubosos con brumas y bancos de niebla en zonas de montaña, precipitaciones débiles que barrerán la comunidad de oeste a este y una cota de nieve sobre 1.600 metros. Habrá heladas débiles en zonas altas de la serranía de Cuenca.

Las temperaturas mínimas ascenderán en el tercio sureste y disminuirán en el resto y las máximas ascenderán en las provincias occidentales, sin cambiar en otras zonas. El viento se espera flojo de este, girando a oeste durante la mañana.

Comunidad Valenciana: cielo muy nuboso, sin descartar precipitaciones que podrán ser fuertes en el litoral de Alicante, disminuyendo a intervalos nubosos. Habrá pocos cambios en los termómetros y el viento será flojo variable, tendiendo a oeste de tarde, con aumentos ocasionales de intensidad.

Región de Murcia: cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, aunque tenderá a despejar por la tarde. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y los vientos se esperan flojos variables con intervalos moderados de componente este por la tarde.

Baleares: cielo cubierto con lluvias y chubascos que podrán ser localmente fuertes e ir con tormenta. Las temperaturas se mantendrán o disminuirán. El viento sera en general flojo variable tendiendo a componente oeste.

Andalucía: cielos nubosos con precipitaciones, localmente fuertes en la costa oriental de Málaga en la madrugada. Las temperaturas irán en descenso, con heladas débiles en las sierras de la mitad oriental.

Los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente oeste y con intervalos moderados por la tarde, y de poniente moderado en los litorales, ocasionalmente fuertes.

Canarias: cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más significativas en medianías del norte de las islas y zonas altas expuestas. Las temperaturas registrarán descensos en medianías del norte y en el resto de zonas habrá pocos cambios.

El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, mientras que en costas del suroeste de las islas montañosas predominarán las brisas.