Este martes predominarán los cielos poco nubosos, aunque estarán cubiertos acompañados de lluvias débiles en el norte de Galicia y Cantábrico y de chubascos con tormentas en zonas montañosas del nordeste, mientras que los termómetros experimentarán una bajada en las máximas y mínimas de todo el territorio. Según la Agencia Estatal de Meteorología y recoge EFE, las precipitaciones del este, que también podrán afectar a Baleares, se esperan localmente fuertes en Pirineos, sistema Ibérico oriental y zonas intermedias.

En Canarias dominarán los cielos despejados que, en sus islas orientales, irán con calima ligera. También será posible que haya polvo en suspensión en el tercio oriental peninsular y Baleares.

Los termómetros registrarán descensos generalizados, especialmente notables en las máximas de los tercios sudeste y este, pero que no se sentirán en el Cantábrico, donde se mantendrán las temperaturas.

Aun así, se superarán los 35 grados en el Guadalquivir, depresiones del sudeste y puntos de los archipiélagos y no se bajará de los 20 grados en el tercio sudeste, depresiones del nordeste, área mediterránea y Canarias.

Los vientos serán flojos, con intervalos moderados por la tarde, predominando la componente este en el área mediterránea oriental, la oeste en la vertiente atlántica y las norte y noroeste en Galicia, Cantábrico y alto Ebro. Soplarán con más intensidad, incluso con intervalos de fuerte, el alisio en Canarias y el poniente en el Estrecho, Alborán y litoral sureste.

Predicción por comunidades autónomas

- GALICIA: cielo con intervalos nubosos que avanzarán desde el oeste, nubes bajas con brumas y nieblas matinales en zonas altas y lluvias débiles dispersas en el tercio norte que, por la tarde, se podrán extender hacia el sur.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en el sureste y las máximas, en descenso, salvo en el litoral norte y las montañas del este, donde no se esperan cambios. El viento soplará flojo de norte y noroeste, con intervalos moderados en el sureste en la tarde.

- ASTURIAS: intervalos nubosos en general, con nubes bajas matinales y vespertinas en el interior acompañadas de brumas y nieblas en zonas altas y sin descartar lluvias débiles dispersas.

Las temperaturas mínimas descenderán levemente, excepto en la costa, donde se mantendrán, y las máximas presentarán ascensos en la cordillera. El viento será flojo variable en el interior y flojo de oeste en el litoral.

- CANTABRIA: intervalos nubosos avanzando desde el oeste, además de nubes bajas a primeras y últimas horas en el interior con nieblas asociadas en zonas altas y lluvias débiles desde por la mañana.

Las temperaturas no cambiarán demasiado y el viento se espera flojo variable en el interior y flojo de oeste en el litoral.

- PAÍS VASCO: cielo con intervalos nubosos, que serán en forma de nubes bajas matinales y vespertinas en el interior, con bancos de niebla en zonas altas, y lluvias débiles que podrán ir con chubascos en la zona litoral.

Las temperaturas mínimas registrarán bajadas en la costa y las máximas, descensos en el tercio oriental. El viento será flojo de norte y noroeste en el interior y flojo del noroeste en el litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: en el extremo norte y noreste, nuboso con probables precipitaciones débiles dispersas y, en el resto, poco nuboso, pero sin descartar chubascos aislados en el extremo este. Las temperaturas disminuirán, excepto por las mínimas del nordeste que no cambiarán. Los vientos soplarán de componente norte, flojos a moderados.

- NAVARRA: intervalos nubosos avanzando desde el oeste, así como nubes bajas matinales y vespertinas, con brumas y nieblas en zonas altas del tercio norte, donde caerán principalmente las precipitaciones débiles que afectarán al territorio y que podrán ser localmente fuertes en el Pirineo.

Las temperaturas mínimas presentarán descensos al sur de la Ribera y en la vertiente cantábrica, mientras que las máximas sufrirán bajadas generalizadas. El viento se espera flojo de norte, con intervalos moderados a partir del mediodía en la mitad meridional.

- LA RIOJA: cielo nuboso con precipitaciones débiles dispersas, más probables en la sierra, y algún chubasco aislado, ocasionalmente con tormenta, en el este. Las temperaturas disminuirán en todo el territorio. El viento será del norte y noroeste, flojo a moderado.

- ARAGÓN: intervalos nubosos, aunque con chubascos y tormentas en el Pirineo y este de Teruel, probablemente muy fuertes y que se podrán extender a otras zonas. Las temperaturas irán en descenso y el viento se espera flojo variable, con predominio de las componentes norte y oeste.

- CATALUÑA: cielo nublado con probables chubascos y tormentas localmente fuertes, más probables en Pirineos y mitad occidental. Las temperaturas tenderán a descender, de manera más acusada en el interior. El viento será flojo variable, tendiendo a norte y nordeste moderado en el litoral por la tarde.

- EXTREMADURA: cielo despejado. Las temperaturas disminuirán y el viento soplará del oeste y noroeste, flojo o moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado, con algún intervalo de nubes a partir del mediodía. Las temperaturas registrarán bajadas y el viento será flojo variable, tendiendo durante la tarde a ser de norte.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso, aunque con nubes de evolución en zonas montañosas de Guadalajara y en el sureste que podrán ir con tormentas asociadas y algún chubasco. Las temperaturas disminuirán en general. Los vientos se esperan flojos a moderados con predominio de la componente oeste y posibles rachas muy fuertes acompañando a las tormentas.

- COMUNITAT VALENCIANA: intervalos nubosos acompañados de chubascos y tormentas en el norte de Castellón e interior de la mitad norte por la tarde. Las temperaturas irán en descenso, localmente notable en las máximas. El viento será flojo variable, tendiendo a predominar la componente este la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, aunque con nubes de evolución en las sierras del norte, donde no se descartan tormentas aisladas que podrán ser secas. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado. Los vientos soplarán flojos variables, aumentando a moderados del sur o suroeste por la tarde.

Comienza el fin de la ola de calor con un descenso de las temperaturas máximas Ver más

- BALEARES: cielo cubierto tendiendo a intervalos nubosos por la tarde y sin descartar alguna precipitación débil acompañada de tormenta. Las temperaturas nocturnas variarán poco o ascenderán, mientras que las diurnas disminuirán. El viento se espera entre flojo y moderado de componente este con brisas costeras en Mallorca.

- ANDALUCÍA: cielos despejados, pero con nubosidad de evolución en las sierras del extremo oriental. Las temperaturas presentarán descensos en todo el territorio y los vientos serán flojos a moderados de componente oeste, más intensos durante la tarde, y con intervalos de poniente fuerte en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

- CANARIAS: cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes en zonas del norte de las islas montañosas y con calima, afectando a medianías y niveles altos, en remisión. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento soplará moderado del nordeste, fuerte en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.