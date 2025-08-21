Una dana pone en alerta naranja por lluvias fuertes a Euskadi y Navarra

La influencia de una depresión aislada en niveles altos (dana) producirá el jueves inestabilidad en el tercio norte peninsular y Baleares, con precipitaciones que pueden ser fuertes y afectar a amplias zonas, sin descartar que se registren en puntos de litoral del sureste peninsular, donde se prevé un descenso de las temperaturas.

En concreto, la vertiente cantábrica de Navarra y el litoral de Gipuzkoa (País Vasco) estarán durante la mañana en alerta naranja (riesgo importante) por lluvias de 30 litros por metro cuadrado en una hora, y asimismo el litoral cántabro, en nivel amarillo, con riesgo para ciertas actividades, a causa de esta dana.

En el caso de Baleares, en alerta naranja durante la madrugada por tormentas fuertes y lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en la costa, dicho aviso se dará por terminado a la 9 horas, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web. En el resto de comunidades en alerta meteorológica, los avisos irán siendo retirados progresivamente a lo largo de la mañana; el de Navarra será el último, a las 15 horas.

No obstante, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y tercio este peninsular que podría dejar algún chubasco en la Ibérica o en regiones del extremo sureste. En el litoral cántabro, en alerta amarilla hasta el mediodía, las lluvias acumularán hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas y las mayores acumulaciones se prevén en la mitad oriental.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y tercio este peninsular, con precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormenta y ser fuertes en los litorales del nordeste de Cataluña y especialmente en el archipiélago balear, donde pueden ser muy fuertes.

Las lluvias serán persistentes y localmente fuertes en el entorno cantábrico oriental y, aunque irán remitiendo a lo largo del día, se prevé algún chubasco en la Ibérica o en regiones del extremo sureste, mientras en el resto de la península habrá cielos poco nubosos o despejados.

En Canarias, salvo en el norte de las islas de mayor relieve, los cielos estarán nubosos y habrá calima alta, las temperaturas tendrán pocos cambios y los vientos alisios soplarán moderados con intervalos de fuerte.

Las temperaturas máximas descenderán en el sureste peninsular, con aumentos en el tercio oeste, así como en zonas de la mitad norte del Mediterráneo, mientras en el resto habrá pocos cambios. Únicamente se prevé rebasar 35ºC en depresiones de Andalucía.

Las mínimas descenderán de forma entre ligera y moderada en el tercio este peninsular, con aumentos en el alto Ebro y en general pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en litorales mediterráneos y zonas del Guadalquivir.

La tramontana soplará moderada con posibilidad de algún intervalo fuerte en Ampurdán; el viento será de componente oeste en el Cantábrico y en los litorales del sur peninsular, de norte en los litorales atlánticos gallegos y habrá cierzo-mistral en el Ebro y Baleares, con posibles rachas muy fuertes en el bajo Ebro. En el resto serán vientos flojos de componentes norte y oeste.

Predicción por comunidades autónomas

- GALICIA: de madrugada, cielos nubosos de nubes bajas disminuyendo a poco nuboso en todo el territorio. Probables brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas del interior norte y este. Lluvias débiles en el tercio norte, que serán dispersas y menos probables en la costa norte de A Coruña.

Temperaturas con pocos cambios salvo un ascenso de las máximas en la mitad sur y en la costa suroeste coruñesa. Viento flojo de norte y nordeste, arreciando a moderado en la costa atlántica.

- ASTURIAS: brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos en la Cordillera. Nuboso o cubierto, con lluvias débiles generalizadas y algún chubasco en el sureste tendiendo a remitir. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo variable en el interior y de componente oeste en el litoral, con intervalos moderados en la costa oriental, tendiendo a flojo y variable.

- CANTABRIA: brumas y nieblas matinales y nocturnas en zonas altas. Nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos, más frecuentes e intensos hasta el mediodía cuando podrían ser persistentes en el litoral, sobre todo el oriental, y tendiendo a remitir. Temperaturas sin cambios significativos. En el litoral, viento moderado amainando a flojo; en el interior, flojo variable.

- PAÍS VASCO: probables brumas matinales y nocturnas en el interior, con algún banco de niebla. Nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos que serán persistentes en las provincias del norte y localmente fuertes en el litoral de Gipuzkoa. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero y máximas sin cambios significativos. Viento flojo a moderado.

- CASTILLA Y LEÓN: en el tercio norte y oriental, nuboso, y probabilidad de precipitaciones, en general débiles. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes medias y alguna nubosidad de evolución con baja probabilidad de algún chubasco aislado. Temperaturas con ligeros cambios. Viento con predominio de la componente norte, flojo con intervalos de moderado.

- NAVARRA: probables brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos en zonas altas. Intervalos nubosos en el tercio sur y nuboso o cubierto en el resto. Lluvias débiles y chubascos dispersos en la mitad norte, que serán fuertes y persistentes en la Vertiente Cantábrica, y podrían extenderse débiles y dispersos al sur. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo a moderado.

- LA RIOJA: nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en la segunda mitad del día, y localmente moderadas en la Ibérica. Temperaturas con ligeros cambios. Viento del oeste y noroeste, flojo a moderado.

- ARAGÓN: en el Pirineo, nuboso con precipitaciones débiles en la divisoria y, en el resto, cielo con intervalos nubosos y con nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, máximas con cambios. En la depresión del Ebro, viento moderado a fuerte del noroeste, con probables rachas muy fuertes; en el resto, flojo a moderado.

- CATALUÑA: de madrugada, cubierto con chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo oriental, interior de Girona y litoral central, que pueden ser fuertes. Nubosidad abundante en la divisoria del Pirineo con precipitaciones débiles. En el resto intervalos nubosos, con nubosidad de evolución en el interior.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas con pocos cambios o con ascensos locales. En el norte del Ampurdán y mitad sur, viento moderado del noroeste, con probables rachas muy fuertes en zonas altas del extremo sur; en el resto, flojo variable.

- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado, sin descartar alguna nube de evolución en el norte montañoso o extremo oriental. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del norte y oeste, flojo con intervalos de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes de evolución. Temperaturas mínimas en ligero descenso, temperaturas máximas en ligero ascenso en la Sierra y con pocos cambios en el resto. Viento flojo de componente norte, con intervalos de moderado.

- CASTILLA LA MANCHA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas matinales en el sureste y en zonas montañosas de Guadalajara, que podrían ir con brumas o algún banco de niebla aislado, abundante nubosidad de evolución en el nordeste que será más dispersa en el resto de zonas de sierra.

Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero a moderado ascenso o con pocos cambios en el resto. Viento flojo de componente norte, con intervalos moderados.

- COMUNITAT VALENCIANA: intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos dispersos en la mitad sur. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso en el interior de la mitad sur, en ligero ascenso en el interior central y con pocos cambios en el resto. En el interior norte de Castellón, viento moderado con probables rachas muy fuertes; en el resto, viento variable o moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: nuboso, sin descartar chubascos ocasionales, más probables durante la tarde, cuando pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso generalizado. Vientos flojos del este o sureste, con intervalos moderados.

- BALEARES: nuboso, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes, preferentemente en zonas costeras, tendiendo a predominar el cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna que podría dejar algún chubasco ocasional y aislado en la mitad este de Mallorca. Temperaturas con pocos cambios o en descenso las nocturnas.

Viento en general flojo de dirección variable con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral gaditano y vespertinas en el almeriense. En el extremo oriental, intervalos de cielos nubosos, con chubascos ocasionales, que podrían ir acompañados de tormentas.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en la vertiente mediterránea oriental y en ascenso en el resto. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados en el litoral.

- CANARIAS: poco nuboso en general, con intervalos ocasionales en el litoral norte de las islas montañosas. Temperaturas con pocos cambios, aunque se prevén entre 30 y 34ºC. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.