La investigación 'Bad Practice' en la que participó infoLibre, finalista para el Impact Award 2026 de IJ4EU
Investigative Journalism for Europe (IJ4EU), el fondo europeo que apoya investigaciones periodísticas transfronterizas de interés público, ha dado a conocer las diez investigaciones finalistas de la sexta edición de sus Impact Awards, unos premios que reconocen el periodismo colaborativo transfronterizo con impacto real en Europa. Entre ellas se encuentra Bad Practice, la investigación en la que ha participado infoLibre junto a un consorcio de medio centenar de medios liderado por OCCRP, VG y The Times.
Decenas de médicos en toda Europa ejercen pese a estar inhabilitados en otro paísVer más
El trabajo destapó más de un centenar de casos de médicos inhabilitados en un país europeo que continuaron ejerciendo en otro, aprovechando un sistema de alerta comunitario que apenas se utiliza o que muchos Estados miembros ignoran. La investigación dio voz a los pacientes afectados y ha impulsado nuevas medidas disciplinarias contra facultativos señalados como un riesgo activo.
La lista de finalistas, elegida entre un récord de 50 candidaturas presentadas este año por casi 600 periodistas de 63 países, incluye también Exporting Abortion, un proyecto coordinado por Público con la participación de medios como The Journal, OKO.press, Expresso, Amphora Media o Page404, entre otros. Esa investigación fue coordinada cuando se realizó por el actual subdirector de Investigación de infoLibre, Nacho Calle, y el periodista de investigación de infoLibre Sergio Sangiao. El trabajo reveló que más de 5.000 mujeres viajan cada año fuera de su país para acceder a un aborto en Europa, cartografiando rutas hasta entonces no cuantificadas hacia destinos como España o Eslovenia.
El jurado de esta edición, presidido por Leila Bičakčić, dará a conocer a los tres equipos ganadores —dotados con 5.000 euros cada uno— el próximo 17 de septiembre, durante la conferencia anual UNCOVERED que este año acoge el Goethe-Institut de Budapest.