Javier Ruiz deja TVE para dirigir La Séptima y Cintora asume 'Mañaneros'

La salida de Javier Ruiz de TVE para dirigir La Séptima provocará una reorganización de la programación de actualidad de RTVE para la próxima temporada, con Jesús Cintora como nuevo presentador de Mañaneros y Gonzalo Miró al frente de Malas lenguas.

Javier Ruiz se despedirá este viernes de los espectadores de 'Mañaneros', el magacín de La 1, que se emite de lunes a viernes entre las 10:35 y las 15:00 horas y que combina información de actualidad, política y entretenimiento.

La salida del periodista se produce después de aceptar la propuesta de José Miguel Contreras para convertirse en el primer director de La Séptima, la nueva cadena de televisión cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 5 de noviembre y cuya oferta adelantó EFE el pasado 30 de julio.

Según ha avanzado El País y han confirmado a EFE fuentes de RTVE y de La Séptima, el relevo de Ruiz al frente de Mañaneros lo asumirá Jesús Cintora, que presentará el programa también junto a Adela González en la nueva etapa del espacio.

Cintora compatibilizará ese cometido con la conducción de Malas lenguas Noche, el programa que La 2 ofrece los sábados en un horario aproximado de 22:00 a 02:00 horas

La reorganización también afectará al programa diario de Malas lenguas, que pasará a estar presentado por Gonzalo Miró en sus dos ventanas de 17:40 a 19:30 en La 2 y de 19:30 a 20:25 en La 1. En la primera parte del programa, dedicada al análisis político, estará acompañado por Esther Palomera y en la segunda, centrada en los sucesos, por la periodista Ana Hinestrosa, hasta ahora presentadora de 'Hoy en día' de Canal Sur.

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Como Javier Ruiz dejará también Mañaneros uno de sus directores, Daniel Fernández, después de aceptar la oferta de La Séptima para convertirse en director de contenidos de la nueva cadena.

Fernández, que anteriormente dirigió el programa de Ana Rosa Quintana y ha desempeñado distintas responsabilidades en programas de actualidad y entretenimiento, asumirá un cargo estratégico en La Séptima.

Según explicó José Miguel Contreras a EFE, esa dirección integrará las funciones que tradicionalmente corresponden a Informativos y Programas, ya que toda la parrilla del nuevo canal estará centrada en la actualidad.