MoJoInnova contará con Jesús Maraña y otros periodistas para analizar las tendencias del periodismo

La novena edición de la jornada MoJoInnova reúne este 30 de septiembre a destacados referentes del periodismo para analizar los retos de la innovación informativa y el papel de los nuevos formatos en un tiempo marcado por la polarización y la sobreinformación. Entre los participantes estará Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, que intervendrá en la primera mesa redonda centrada en el rol de las tertulias televisivas.

Bajo el título “Tertulias televisivas: ¿faro o ruido en tiempos de desinformación y polarización?”, el debate contará, además de con Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, con Xabier Fortes (La Noche 24h, TVE), Marta Flich (Directo al Grano, TVE) y Elsa García de Blas (El País). La mesa buscará responder hasta qué punto estos espacios de debate contribuyen a esclarecer la actualidad o, por el contrario, alimentan la crispación en el discurso público.

La jornada, que se celebrará con el impulso de la Universitat Oberta Catalunya (UOC) y la Agencia EFE, se completará con una segunda mesa dedicada a los nuevos formatos de comunicación, en la que participarán Jokin Castellón (laSexta Clave), Lourdes Maldonado (Telediario Fin de Semana, TVE) y Aimar Bretos (Hora 25, Cadena SER).

Como colofón, se entregarán los Premios Internacionales MoJoInnova UOC-EFE, que reconocen los mejores trabajos de innovación periodística en el ámbito nacional e internacional, así como el Premio a la Excelencia Periodística, que este año recaerá en Jesús Calleja.

El encuentro está organizado por la Agencia EFE y los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, con el patrocinio de Vueling y la colaboración de la Fundación La Caixa.

Programa completo:

10.00 Apertura de puertas

10.30 Apertura Institucional

Leandro Lamor Torres, Director de Información de EFE

Manel Jiménez, Vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la Universitat Oberta de Catalunya

10.45 - 11.45 Mesa 1. Tertulias televisivas: ¿faro o ruido en tiempos de desinformación y polarización?

Xabier Fortes, La Noche 24, TVE

Marta Flich, Directo al Grano, TVE

Jesús Maraña, director editorial de Infolibre

Elsa García de Blas, El País

11.55 - 12.55 Mesa 2 "Comunicar con otra voz: el poder de nuevos formatos"

Jokin Castellón, La Sexta Clave

Lourdes Maldonado, Telediario Fin de Semana, TVE

Aimar Bretos, director de Hora 25, Cadena SER

13.05 - 13.20 Pausa

13.20 - 13.45 Premio Excelencia Periodística a Jesús Calleja

13.45 - 14.00 Entrega premios (nacional e internacional)

14.00 Despedida