El semanario 'El Jueves' será mensual a partir de febrero por la crisis del coste del papel

La revista satírica El Jueves, que dirige Guille Martínez-Vela y que sale los miércoles desde hace 45 años, pasará a ser mensual a partir del próximo mes de febrero a consecuencia del incremento del coste del papel, según informa Eruopa Press. Así lo ha anunciado el semanario a través de una tira cómica difundida en sus redes sociales, donde ha asegurado que el anuncio es "serio". Así, el próximo 1 de febrero, "por primera vez en más de 45 años", la revista no estará en los quioscos.

⚠️ Tenemos algo muy importante que contaros ⚠️ pic.twitter.com/GD3sy1hikO — El Jueves (@eljueves) 11 de enero de 2023

Ante la noticia, que algunos personajes de la tira cómica han celebrado, El Jueves pide "calma" porque el día 8 de ese mismo mes de febrero llegará su versión mensual. La razón que esgrime la publicación es que "no hay papel para hacer una revista semanal". "Esto es verdad. Hace un año que hay una crisis de papel de la hostia. Lo que pasa es que no sale en la prensa porque no interesa y porque es un puto rollo de noticia, eso también", ha explicado el semanario de humor satírico, para después añadir que "por eso termina una era pero empieza otra".

Editada en Barcelona desde 1977, El Jueves es una revista de humor donde se aborda la actualidad política española, al tiempo que retrata "la cultura popular y el costumbrismo patrio", según la propia publicación, que añade: "Nos han perseguido, nos han censurado, nos han denunciado, nos han dicho 'que ya no somos lo que éramos'... pero si tanto molestamos es que algo estamos haciendo bien".