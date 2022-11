El 'tribunal supremo' de Meta corrige a Zuckerberg: ya se puede comparar a los rusos con los nazis

El tribunal supremo de Meta (antes Facebook) ha anunciado este miércoles que ha anulado la decisión del imperio tecnológico de Mark Zuckerberg de eliminar una publicación de la red social en la que se comparaba a soldados rusos con los nazis. Según la decisión del consejo asesor de contenido u Oversight Board, que así se llama oficialmente este órgano independiente de la compañía californiana, el post no viola ni las reglas de contenido ni su responsabilidad de proteger los derechos humanos.

Esta publicación, realizada en abril de este mismo año por un usuario de Letonia en ruso, comparaba la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Ucrania y afirmaba que el ejército ruso se había vuelto "fascista" y "viola niñas, hiere a sus padres y tortura y mata a civiles pacíficos". Además, incluía una imagen de lo que parecía ser un cadáver boca abajo, en el que no se ven heridas, en una calle en la localidad ucraniana de Bucha. "Después de Bucha, los ucranianos también querrán repetir… y podrán repetir", afirmaba este post. El mensaje lo completaba los extractos del poema ¡Mátalo! del poeta ruso-soviético Konstantin Simonov: "Mata al fascista.. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Matar!"

Meta eliminó esta publicación, tras ser denunciada por otro usuario, por violar sus reglas contra el discurso del odio. En concreto, consideran "lenguaje que incita al odio" aquel que "ataca directamente a las personas, por encima de conceptos e instituciones, en relación con las denominadas "características protegidas"", entre las que incluyen "raza, etnia, nacionalidad, discapacidad, religión, clase, orientación sexual, sexo, identidad de género y enfermedad grave". Según figura en sus normas comunitarias, no permiten este tipo de lenguaje "ya que crea un entorno intimidatorio y excluyente que, en algunos casos, puede incitar a la violencia fuera de Internet".

El usuario recurrió esta decisión de la compañía. Tanto la propia tecnológica como los usuarios pueden apelar ante esta junta de supervisión que es la encargada ahora de aclarar y revisar aquellas decisiones "complejas e importantes" en materia de contenido adoptadas por la compañía y relacionadas con qué contenido elimina, cuál conserva y los motivos detrás.

Realiza una comparación histórica

En su fallo, el Oversight Board argumenta que el usuario no realiza acusaciones generales de que "los soldados rusos son nazis" ya que realiza una comparación histórica. "La publicación también apunta a los soldados rusos por su papel como combatientes, no por su nacionalidad", argumenta este órgano que argumenta que en este contexto "ni las responsabilidades de Meta en materia de derechos humanos ni su Estándar comunitario sobre el discurso de odio protegen a los soldados de denuncias de irregularidades flagrantes ni evitan comparaciones provocativas entre sus acciones y eventos pasados".

En el caso del poema, la junta de supervisión expone la importancia del contexto para "evaluar si el contenido insta a la violencia". Estas citas, explica, son "una referencia artística y cultural empleada como recursos retóricos". "Cuando se lee en el contexto de la publicación completa, se encuentra que las citas se utilizan para describir, en lugar de alentar, un estado de ánimo. Advierten sobre ciclos de violencia y la posibilidad de que la historia se repita en Ucrania", sostiene.

Después de que este órgano independiente seleccionara para estudio el caso, Meta restauró la publicación ya que descubrió que la había eliminado "por error". Tres semanas después, según figura en el fallo, le aplicó una etiqueta de advertencia a la imagen alertando de que el contenido podía ser "violento o explícito". "En este caso, la mayoría de la Junta encuentra que la imagen en la publicación no incluye indicadores claros de violencia que, según la guía interna de Meta para moderadores, justificaría el uso de una pantalla de advertencia", señala el fallo del Oversight Board.

"Poco probable que exacerbe la violencia"

Por todo ello, la junta considera que esta publicación es "poco probable que exacerbe la violencia". No obstante, apunta que existen "complejidades adicionales en la evaluación del discurso violento en situaciones de conflicto internacional donde el derecho internacional permite que los combatientes sean atacados".

"La invasión rusa de Ucrania es reconocida internacionalmente como ilegal. La junta insta a Meta a revisar sus políticas para tomar en consideración las circunstancias de una intervención militar ilegal", afirma este órgano independiente que anula, por tanto, la decisión original de eliminar la publicación y la posterior decisión de incluir un mensaje de advertencia sobre la imagen.

Asimismo, el Oversight Board recomienda enmendar el estándar comunitario de violencia e incitación pública que permite contenido que hace "referencia neutral a un resultado potencial". También aconseja incluir una explicación de cómo determinar si una imagen representa "la muerte violenta de una persona" en sus políticas de contenido gráfico y violento. Y, por último, indica evaluar la viabilidad de introducir herramientas que permitan a los "usuarios adultos" decidir si ver contenido gráfico y, de ser así, si verlo con o sin una pantalla de advertencia.

Una "rara reprimenda"

En este caso, este fallo supone una "rara reprimenda", según afirma The Washington Post, por parte de este grupo de académicos, expertos y abogados a la tecnológica. No obstante, viene en la línea expresada durante los últimos meses por parte del Oversight Board que ya había solicitado con anterioridad y sin éxito poder opinar sobre las políticas de Meta con respecto al contenido sobre la guerra en Ucrania.

A principio de la guerra, Meta decidió tomar la controvertida decisión de relajar en Ucrania su política contra el discurso de odio abriendo la puerta a mensajes violentos hacia el Gobierno y los soldados de Rusia. "Si aplicáramos nuestras políticas de contenido estándar sin ningún ajuste, ahora estaríamos eliminando el contenido de los ucranianos comunes que expresan su resistencia y furia contra las fuerzas militares invasoras, lo que, con razón, se consideraría inaceptable", defendió el presidente de asuntos globales de la compañía, Nick Clegg.

Tras insistir en que se trataba de una excepción que sólo se aplicará en Ucrania, es decir, que no afectaría a la publicación realizada por un usuario de Letonia, Clegg quiso dejar claro que la plataforma no tolerará ni la "rusofobia" ni "ningún tipo de discriminación, acoso o violencia" hacia los ciudadanos de este país en un comunicado emitido a través de Twitter horas después de que se filtraran unos correos internos de la tecnológica.

La decisión tomada ahora por este órgano independiente, como todas las que toma, son vinculantes. En principio, y si Meta sigue sus reglas, cumplirá con el mandato que realiza el Oversight Board, aunque tal y como recordó The New York Times en 2021, no hay ningún organismo que haga cumplir este acuerdo. Es más, la tecnología ya ha rechazado una recomendación del consejo asesor sobre la retirada de una publicación sobre el covid-19. ¿La explicación? La tecnológica reconoce que las recomendaciones son diferentes de las sentencias y no son vinculantes.