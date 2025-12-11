Atrapan a un comando que asesinó a un empresario para robarle su 'criptofortuna' en Málaga

Un amplio reportaje en exclusiva desarrollado por Narcodiario explicaba que los 'empresarios' con grandes carteras en criptomoneda eran los nuevos objetivos de bandas de sicarios y secuestradores para sus robos violentos. El crimen organizado había puesto sus ojos en ellos gracias a que estos activos se transfieren en cuestión de segundos lejos del control de la autoridad bancaria, solo con tener unas claves. Ello hace que se produzcan hechos de violencia extrema, como el que acaba de esclarecer la Policía en la Costa del Sol.

Así, los agentes han desarticulado una organización de origen danés implicada, presuntamente, en el secuestro y asesinato de un varón en Mijas (Málaga). El grupo criminal asaltó a una pareja y, tras disparar al hombre, introdujeron a ambos en una vivienda donde permanecieron retenidos durante varias horas, mientras trataban de acceder a sus wallets con el fin de sustraer los criptoactivos.

A medianoche, la mujer fue liberada por los captores, mientras que su pareja permaneció en paradero desconocido hasta que su cadáver fue hallado en una zona boscosa de la localidad de Mijas. Han sido detenidas cinco personas en España y se ha imputado a otras cuatro, que se encuentran en territorio danés, dos de las cuales permanecen actualmente en prisión por hechos similares. La investigación ha contado con la colaboración de autoridades policiales danesas. Personas de esa nacionalidad se están especializando últimamente en el sicariato y los ajustes de cuentas, y también, por lo visto, en los robos por encargo.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por una mujer en las dependencias policiales de Málaga en la que comunicaba que, cuando se encontraba con su pareja sentimental en la localidad de Mijas, fueron asaltados por un grupo de tres o cuatro personas encapuchadas. Los sospechosos vestían íntegramente de negro, portaban guantes y ocultaban sus rostros con pasamontañas, portando armas de fuego.

En el transcurso del asalto acorralaron al hombre, disparándole en una pierna cuando trataba de huir para, acto seguido, introducir a ambos en un vehículo y trasladarles hasta el interior de una vivienda, donde permanecieron retenidos durante varias horas mientras los secuestradores trataban de acceder a las wallets de la pareja con el fin de sustraer los criptoactivos.

A medianoche, la mujer fue liberada por los captores, mientras que su pareja permaneció en paradero desconocido hasta que su cadáver fue hallado, como se ha dicho, en una zona boscosa de la localidad de Mijas. El cuerpo de la víctima presentaba evidentes signos de violencia, además del disparo recibido en la pierna.

Por estos hechos, los agentes iniciaron una investigación que permitió obtener indicios contundentes de los hechos, así como la identificación de los autores. Los agentes llevaron a cabo la detención de cinco personas en España y la realización de seis registros domiciliarios en Madrid y Málaga. Además, se ha imputado a otras cuatro personas, que se encuentran en territorio danés, dos de las cuales permanecen actualmente en prisión por hechos similares a los investigados.

En los registros realizados se localizaron dos armas de fuego cortas —una real y otra simulada—, un bastón extensible, un pasamontañas, un pantalón con restos de sangre, así como vestigios biológicos compatibles con la sangre hallada en la vivienda donde las víctimas permanecieron retenidas. Asimismo, se intervino diversa documentación de interés para la causa, además de múltiples dispositivos electrónicos y móviles.

La Policía no informó si los ladrones consiguieron su objetivo de hacerse con las criptomonedas de la víctima, si bien teniendo en cuenta la coacción brutal empleada, es probable que así sucediese.