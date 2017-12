______________



Félix Serrano Alda es socio de info Libre

En nuestro país, hay unos, ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo de forma activa. Son los mal llamados ni-ni que, se acostumbran a vivir de sus padres y para percibir un sueldo exiguo,Estos prohombres y mujeres del mañana que esperábamos contribuirían a pagar nuestras pensiones, a veces tienen un trabajo temporal o a tiempo parcial o si están apuntados a algún estudio, sacan de vez en cuando alguna buena nota para justificarse ante su entorno y su hogar.Son, la PS y de unas cuantas apps, en su refugio hogareño quey complementa sus necesidades de dinero para ocio allí donde no llegan sus escasos o nulos ingresos. También suelen tener un entorno social (amiguetes) que los acoge."Listen all you people, come gather round. I gotta get me a game plan,just give me what I know is mine"Estostienen 800.000 madres y padres que dicen que no saben cómo hacer con ellos para motivarlos, ya que según las nuevas técnicas de coaching de vida (life coaching) y seguramente la ley y costumbres actuales, no se pueden utilizar métodos asertivos de los de antes para convencerles.Y cómo en estos ni-ni hay dos variables básicas -suele haber otras varias secundarias, como la de la búsqueda-, la de trabajar, muchas veces no depende sólo de ellos, pueden ser inútiles para el trabajo continuado o vagos vocacionales; pero la otra los, sólo depende de ellos activarla, por muy mayores que sean.Pero los ni-ni que nacen por, crecen y se desarrollan al abrigo de los padres que les dan todo, les sirven de todo, los acompañan del todo y les dan las propinas que necesiten. Todo sea por la armonía del hogar, pues hay otros casos en que lo abandonan y se hacen okupas o se echan a la perdición. Para eso, mejor que seanLo que está claro es que esta categoría es fruto de esta última década y son sucesores de los compadecidos en su día y añorados ahora, los mileuristas que empleados en cualquier comercio o en la construcción mejoraban con facilidad esos mil euros. Por eso se achaca la proliferación de ni-ni a la crisis de esta última década (07-17), pero creo que, si no a ser si-si, por lo menos a estudiar o formarse.No he encontrado estudios sobre la caracterización de los padres de los ni-ni, pero por análisis discriminante, podríamos diferenciar entre losy los. Porque en ambas vías, los padres deberían hacer algo para volverlos al camino de perfección que son el estudio o el trabajo.Los pudientes y capacitados seguir los consejos que da cualquier artículo de coaching sobre este tema que aconseja motivarlos a hacer algo, y si no es posible motivarlos, tratar de descubrir con ellos los temas sobre los que les gustaría formarse para mejorar sus capacidades por la vía de los estudios; o si no están capacitados para ello, por la via de la formación profesional. Algo les gustaría hacer en algún momento: deporte, cantar, bailar, cocina, barman, sastrería, electrónica, motor, páginas web, DJ, guía turístico,….o ser influencer, lo que quieran. Pero en ello se deberían formar, especializarse y dedicar por lo menos la mitad de su jornada de ocio.Y los, que busquen ayuda, que hay muchos servicios de ayuda y orientación, tanto públicos como servicios sociales que les pueden ayudar en la tarea de encontrar una vía de superación."I'm a man with a one track mind,so much to do in one life time.Not a man for compromise and where's and why's living lies"Hay un paisano de mi tierra –familia trabajadora y echápalante-, que en los tiempos de paro que hemos vivido en otras épocas anteriores decía siempre de forma jocosa: “El que está, pues con liarse calle arriba y calle abajo, ya no está parado”.Pues los ni-ni por propia iniciativa o motivados por sus padres, que sigan este consejo,. Que no se queden en casa bienviviendo o maldiciendo su destino. Que no se junten sólo o preferentemente con gente como ellos. Que se junten con compañeros o viejos colegas que haya encauzado su vida y se consideren integrados en la sociedad, la de consumo, la estudiantil, la laboral, o la sociedad que pregona y practica la cultura y forma de vida alternativa.Pero que no se estén quietos y se muevan en una. Y sobre las pequeñas o medianas soluciones que les aparezcan, que no sean señoritos de la post-verdad y se enganchen en lo que sea y no atente contra su dignidad o la de su familia, que unas oportunidades llevan a otras. Y lo importante es volver a la vía de realización, autosuficiencia y autoestima que todos queremos alcanzar o mantener. Seamos proactivos."It ain't much I'm asking, if you want the truth, hear the cry of youth,I want it all and I want it now".