'Cagarse' en dios

Antonio García Gómez

Publicada el 30/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 29/09/2018 a las 17:38







Antonio García Gómez es socio de info Libre

Ante los ofendidos en su sensibilidad herida y puesta en maceración por ¿si resucita el dios en cuestión ante la sensibilidad mancillada de sus fieles y creyentes de pedigrí?Tengo un cuñado que en lugar de usar comas, simplemente, se caga en dios con prolífica efusividad.Antaño se justificaban los exabruptos apocalípticos y de paso las blasfemias grandilocuentes y muy ostentosas, porque se trabajaba “con animales”, me refiero a los que trabajaban en el “campo”, en aquellas labores esforzadas con los nobles brutos, o no tan nobles, a los que había que convencer,Aunque luego, en los tiempos de la dictadura farisaica y cruel se colocaron cartelitos por lugares públicos en los que se prohibía:Y es que, entre copichuela y arrebato furibundo y testicular.Bueno, el caso es que uno ha llegado el “procesamiento de Willy Toledo”, famoso y blasfemo, por su gusto y decisión, de igual manera como cuando el resto también blasfemamos, con fruición y delectación, si hiciera falta, aunque solo sea por “molestar” a los hipersensibles, en nuestro país, en el país de nuestros desvelos, incluso recordando que vivimos en un país aconfesional.Aunque recientemente sesudos tertulianos aseguraban que “no creían que el caso del actor Toledo fuera a llegar muy lejos”, pienso yo que el tal caso no debería ni haber empezado.Incluso a riesgo dede quienes ya tienen la suerte de tener a la cabeza de su fe al “dios verdadero" ¿ o no? Vayamos pues a tener un disgusto si insistimos en esa costumbre de, como en el caso de mi cuñado, que solo “se caga en dios” para armonizar y dar ritmo a su discurso verbal.¿Iremos también a privarle de ese escapismo inofensivo? Mecachis en la mar o mecagüen dios.