¿En qué país viven los políticos de este país?

Publicada el 27/08/2020 a las 06:00

Obviamente, en el mismo que nosotros. Aparentemente, cada uno en el suyo y ninguno en el de todos. El problema es que la apariencia y la obviedad se intercambian los disfraces. Dicho de otra manera, viven en este país pero desde otra perspectiva. Y a esta percepción contribuye en buena medida la opinión de los tertulianos, que también viven en su propio país y la de los medios de comunicación y redes sociales que reflejan desde su espejo una realidad sesgada en buena medida, y que dedican una buena parte de su tiempo (que es también el nuestro) a rellenarlo reanalizando una y otra vez las contradicciones recurrentes de la clase política en general o los comentarios y actuaciones más o menos acertados de la misma.

Sin embargo, si nos centramos en la información veraz, contrastada e incuestionable, que por supuesto también existe, es cuando el ciudadano se hace preguntas que, como poco, no parecen ser contestadas con la necesaria claridad (no digo ya lucidez), sin rodeos. Con respecto a la pandemia, que domina literalmente el mundo, sus consecuencias están poniendo en tela de juicio algunos de los pilares sobre los que el sistema se ha (de)construido y, al mimo tiempo, inauguran un futuro distinto al que estaba previsto en la agenda (me refiero a la suya).

Entonces es cuando surgen algunas cuestiones, como por ejemplo: ¿Han contemplado los políticos el peor de los escenarios y han trazado un plan en ese sentido? ¿por qué no son capaces de acordar conjuntamente las medidas necesarias para paliar el daño que una parte de la sociedad (casi siempre, la misma) ya padece? ¿por qué siguen empecinados en convertir, en no pocas ocasiones, en un circo lo que, a todas luces, es un asunto urgente, importante y absolutamente prioritario? ¿es esta la “nueva normalidad” (un término contradictorio en sí mismo, un oxímoron) y ya? ¿han descubierto por fin que su ombligo es como el de los demás o todavía tienen que seguir mirándoselo para comprobarlo?...

Completen ustedes la lista.

Miguel Ángel López Lema es socio de infoLibre