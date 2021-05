Ángeles blancos...

Publicada el 27/05/2021 a las 06:00

Esta mañana, mirando Twitter, he visto un video de Iker Jiménez en el que hablaba de los ángeles de bata blanca, refiriéndose a los médicos y, en especial, a los médicos de urgencias y emergencias, y daba su apoyo al doctor César Carballo. No quiero quitar ningún mérito a los profesionales de urgencias y emergencias, que quede claro.

Pero, en esta pandemia tan dura que nos ha tocado vivir, ha habido muuuuchos ángeles: de bata blanca, de uniforme gris, de uniforme azul, de uniforme blanco con raya azul, de uniforme marrón etc. O sea, enfermeras, técnicos, auxiliares, celadores, limpieza, cocineros, pinches de cocina, telefonistas, administrativos/as, recepcionistas, mantenimiento, etc; con esto quiero decir que todos los que trabajamos en la sanidad somos importantes y que cada uno hace su función.

Después de que los pacientes son atendidos en urgencias, pasan a las plantas para ser atendidos por un equipo de profesionales que ponen las mismas ganas que los profesionales de emergencias y es en estas plantas donde mejoran, se curan o por desgracia a veces fallecen. Lo que si es cierto es que las que hemos estado en primera línea, hemos estado más expuestos al virus y lo hemos pasado peor, pero todos somos necesarios.

Lo que no me parece muy bien es que el doctor Cesar Carballo como médico de urgencias y emergencias utilizando a los medios de comunicación y personas conocidas quiera sacar provecho para el colectivo profesional al que pertenece, no creo que sea la manera adecuada de hacerlo, hay otros medios; pues todas las categorías profesionales sanitarias tenemos cosas que reivindicar. El trabajo en equipo es muy importante en todos los sectores y en la sanidad también, que no se nos olvide.

Amaia González González es socia de infoLibre