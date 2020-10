Manifestantes independentistas forman una cadena humana contra la visita del rey a Barcelona

Publicada el 09/10/2020 a las 11:28 Actualizada el 09/10/2020 a las 13:17

Manifestantes convocados por Òmnium, la ANC, JxCat, ERC y otras entidades y sindicatos se han formado una cadena humana en los aledaños de la estación de França de Barcelona para protestar por la presencia del rey Felipe VI para presidir la entrega de premios del Barcelona New Economy Week (BNEW).

La cadena humana, en la que las personas guardan la distancia de seguridad y no se dan las manos, va desde Pla de Palau -donde está el cordón policial que impide acercarse a estación de França- al Monumento de Colón, para "dejar claro que Felipe VI no es bienvenido y que Cataluña no tiene rey".

Los participantes llevaban banderas independentistas y carteles con el lema "A Catalunya no tenim rei" –"En Cataluña no tenemos rey"–, así como pancartas en solidaridad con los presos del 1-O.

La zona de la estación de França está blindada por un amplio dispositivo de los Mossos d'Esquadra que impide acercarse a la zona, desde el Pla de Palau en Marquès de l'Argentera, hasta el acceso al parque de la Ciutadella.

Òmnium Cultural ha desplegado una pancarta en un edificio frente a la estación de França de Barcelona en la que se puede leer: "Juan Carlos Primero, Felipe el último".

Queman fotos del rey

Algunos manifestantes independentistas han quemado fotografías del monarca y el presidente del Gobierno durante las movilizaciones. Varios centenares de manifestanes están a 200 metros de la entrada principal de la estación, después de que la protesta convocada por los CDR en el Arco del Triunfo se haya unido hasta donde ANC y Òmnium convocaban la cadena humana.

Una de las fotos quemadas incluye el texto "Irresponsables, provocadores, no respetando el confinamiento". Los manifestantes están separados del edificio por un fuerte dispositivo policial, con decenas de furgonetas antidisturbios que han blidnado la estación y hace erllado las calles del Born.

Sánchez en Barcelona

A pesar de la situación de confrontaciones políticas en las que se encuentra la Comunidad de Madrid y la convocatoria del Consejo de Ministros estraordinario, Sánchez no ha alterado su agenda y ha ido junto al rey Felipe VI a Barcelona a presidir la entrega de premios BNEW. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha quedado a la cabeza del Consejo de Ministros.

El rey pide imagen de unidad