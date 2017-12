Las mujeres profesionales del cine solo han obtenido Premios Goya 2018, frente a las 83 de sus compañeros hombres. La Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) ha emitido un comunicado en el que tilda la anterior cifra deen: Dirección de Fotografía, Música Original, Dirección Artística, Sonido, Efectos especiales, Película de animación, Cortometraje de Ficción ni Cortometraje de Animación.Po otra parte, la CIMA solo ve como único dato positivo el apartado de, en el que las profesionales alcanzan un 67,5%.Como, únicamente está nominada, que competirá por el galardón con tres directores hombres, al igual que en Mejor guión adaptado. Carla Simón , por su parte, hará lo propio en los apartados decontra el mismo número de adversarios varones.aspiran Maribel Verdú (Abracadabra), Emily Mortimer (La librería), Penélope Cruz (Loving Pablo) y Nathalie Poza (No sé decir adiós).Al premio aaspiran Adelfa Calvo (El autor), Anna del Castillo (La llamada), Belén Cuesta (La llamada) y Lola Dueñas (No sé decir adiós).Por su parte, las intérpretes que podrían ser reconocidas con el premio ason Adriana Paz (El autor), Bruna Cusí (Verano 1993), Itziar Castro (Pieles) y Sandra Escacena (Verónica).El porcentaje de las mujeres presentes enha descendido con respecto al de 2016 y no llega ni al 50%. Sin embargo, enalcanza el 75%.Los galardones de los Premios Goya 2018 se entregarán elen una gala que tendrá lugar en el Madrid Marriott Auditorium Hotel.