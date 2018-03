Eso es lo que el periodista y escritor Jorge Todolí ofrece en su nuevo libro Confesiones en un 600. Más de 50 grandes anécdotas con famosos , donde recopila algunos de los mejores momentos que ha compartido con los invitados del programa Autoentrevistas.com En los casi tres años que han pasado desde el inicio del proyecto, “una locura sana” que afirma seguirá haciendo siempre que pueda, han pasado por los asientos del Seiscientos rostros conocidos como Juan Luis Cano, Wyoming, Joaquín Reyes, José Luis Cuerda, El Langui, David Trueba, Miguel Ángel Revilla y Miguel Ríos, entre otros.Una serie de anécdotas después de tres años entrevistando en un Seiscientos a caras conocidas. Era el momento de hacer una selección, de recoger entre todo el material bruto y entrevistas que están colgadas en Autoentrevistas.com y en el canal de YouTube del programa las anécdotas más cachondas, más llamativas, más sobresalientes de estos invitados. Había cosas que había que remarcar. Mucha audiencia, incluso de televisión, no tiene ni idea de cosas que estas personalidades han contado en el coche y me parecía interesante que la gente lo pudiera conocer.Es muy difícil escoger uno. Ha pasado tanta gente por el coche… Me lo pasé muy bien con Joaquín Reyes porque es un tío que improvisa fenomenal y se nota que ha escrito muchísimos guiones, sabe muy bien lo que la audiencia quiere.Y luego también Juan Luis Cano, por ser el primero y porque es un tío fabuloso, que me ha ayudado con el proyecto desde el primer momento, siempre que le he pedido ayuda me ha respondido muy bien. Además, luego es un tío muy despistado que tiene anécdotas muy cachondas.Lo mejor, pasar media hora con un invitado de excepción en el coche, que es el emplazamiento perfecto porque vas muy recogido, muy cercano al invitado, surgen conversaciones que no lo harían en un plató de televisión y para mí eso es un lujo. Lo peor ha sido todo el trabajo que hay detrás de producción y las dificultades para encontrar patrocinio. Tan solo algunas autoescuelas me han ayudado puntualmente, entonces esa parte es muy difícil, este proyecto es completamente deficitario. Pero, al final, la satisfacción de llevar a alguien de ese peso o estar detrás y ver como Wyoming y Miguel Ríos se cuentan anécdotas en el Seiscientos como si estuvieran en la barra del bar... Para mí eso ya vale todo.El Seiscientos de Autoentrevistas.com es de mi mejor amigo y una noche lo probamos con una GoPro y vimos que funcionaba bien el formato. Vi que era el momento y el lugar ideal para hacerlo. En ese momento, estaba entrevistando a Juan Luis Cano para otro libro que estaba escribiendo, Sexo, muerte y clics, y se lo comenté y en dos semanas estaba el tío subido en el Seiscientos. Y luego es el coche del pueblo español, el que democratizó de algún modo que los españoles pudieran tener coche. Aunque había lista de espera para conseguir un Seiscientos, tenías que esperar meses y costaba más de 60.000 pesetas, que no era barato ni caro, al menos ya podías acceder a él. Entonces me parece el coche ideal. Además estéticamente es muy bonito conducir un coche clásico y todo el mundo tiene una anécdota con un Seiscientos. ¡Quién no tiene un abuelo, un tío o un padre que le haya marcado una etapa de su vida!Ahora estoy haciendo entrevistas para Zity y no tengo mucho tiempo. Pero estoy detrás del periodista de Radio 3 Ángel Carmona. Es un tío que sabe muchísimo de música, es muy majo además, y tengo muchas ganas de que se venga. Además yo siempre termino las entrevistas con un directo de música, como sorpresa para el invitado, y me gustaría que él, que toca la guitarra muy bien, tocara algo en el asiento de atrás del Seiscientos y también llevarle un grupo sorpresa. Aparte, estaba detrás de Drexler, pero está hasta arriba.Estoy haciendo seis entrevistas en los coches eléctricos de Zity , en la misma línea que en Autoentrevistas.com, con un famoso damos una vuelta y hacemos una entrevista dentro del coche. Con el Seiscientos no consigo patrocinio regular, así que lo tengo un poco más aparcado. Aunque al final es mi pasión. Si no hago una entrevista al mes estoy ya nervioso. También hago el blog Parece el mundo today , donde hago contenidos de noticias insólitas para operadoras móviles y también labor comercial.Está disponible en el WordPress de Autoentrevistas.com y quedan algunos todavía en la librería La Buena Vida , en Vergara, 5 (Madrid).