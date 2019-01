Publicada el 22/01/2019 a las 14:51 Actualizada el 22/01/2019 a las 15:32

Lista completa de nominados

El cortometraje, ha sido nominado como mejor cortometraje en los Premios Oscar 2019 después de hacerse con el Goya en la edición de 2018 . La noticia llegaba el martes a las 14.20 con la lectura de los candidatos realizada por los actores Kumail Nanjiani (La gran enfermedad del amor) y Tracee Ellis Ross (Black-ish). El director español, autor también de películas como El reino (gran favorita también en los Goya), Que Dios nos perdone o Stockholm, se hacía así un hueco en la carrera por los galardones de la Academia de Hollywood. Será la única representación española, ya que El silencio de otros, que también entró en la terna final, no ha sido destacado finalmente en la categoría de mejor documental.El equipo de Madre se reunía, minutos después de conocer la nominación, en la Academia de Cine, en Madrid. "Se abre, solo por la experiencia", decía Marta Nieto, protagonista del corto, a este periódico. El filme se estrenó en elen 2017, y desde entonces ha pasado por certámenes internacionales y nacionales, incluido el deo el de Málaga. El equipo no ha puesto hasta ahora un pie en Los Ángeles —"¡No ha hecho falta!", celebra la actriz—, pero hacen planes ya de cara a la gala del 24 de febrero. "Ahora diseñaremos una campaña un poco más ambiciosa", dice María del Puy, una de las productoras.¿Hay posibilidades? "Al menos una de cinco", bromea la productora. "Siempre hay posibilidades, aunque sé que a veces hay productoras muy potentes, que meten mucho dinero en estos procesos… A ver quéencontramos en España, que es importante para esta fase". El camino hasta aquí tampoco ha sido sencillo: María del Puy explica que, para entrar en la carrera por los premios de Hollywood, la Academia exige haber sido ya destacado en una serie de festivales o premios certificados. "Este año, unos 140 cortos han entrado en la ronda final", explica. Después, un grupo de expertos elige a los 10 finalistas, de los que los académicos eligen cinco. Y ahí ha estado Madre.Marta Nieto señalaba de inmediato otro aspecto de la nominación: no se juegan solo la posibilidad de alcanzar la estatuilla, sino un futuro más brillante aún para la película homónima que terminaron de rodar el pasado noviembre: "Es un punto de comunicación muy importante, le da muchísima visibilidad". Porque Madre también es un largo que se inicia con el cortometraje ahora nominado. "Creo, deseo y espero que sea un empujón para el largo internacionalmente", coincide Del Puy, "la gente de venta está contentísima. Para la peli es una grandísima noticia".El español estará más que presente en los Oscar: la película, del mexicano Alfonso Cuarón, se ha hecho con 10 candidaturas, y opta tanto a mejor película como a mejor película de habla no inglesa, una absoluta rareza en los galardones. El filme aparece, como se esperaba, en las categorías de mejor dirección y guion, preo también en otras que parecían a priori más difíciles de conquistar, como en las de interpretación., que da vida a Cleo, la empleada del hogar en torno a la que gira la historia, es candidata a mejor actriz protagonista, y, la madre de familia, a mejor actriz de reparto.Black PantherHa nacido una estrellaGreen BookLa favoritaInfiltrado en el KkKlanBohemian RhapsodyRomaEl vicio del poderSpike Lee, por Infiltrado en el KkKlanAlfonso Cuarón, por RomaPawel Pawlikowski, por Cold WarYorgos Lanthimos, por La favoritaAdam McKay, por El vicio del poderAlfonso Cuarón, por RomaDeborah Davis y Tony McNamara, por La favoritaPaul Schrader, por El reverendoNick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrely, por Green bookAdam McKay, por El vicio del poderBradley Cooper, Erich Roth y Will Fethers, por Ha nacido una estrellaJoel e Ethan Coen, por La balada de Buster ScruggsCharlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y Spike Lee, por Infiltrado en el KkKlanBarry Jenkins, por El blues de Beale StreetEric Roth, Bradley Cooper y Will Fetters, por Ha nacido una estrellaBradley Cooper, por Ha nacido una estrellaChristian Bale, por El vicio del poderWillem Dafoe, por At eternity's gateRami Malek, por Bohemian rhapsodyVigo Mortensen, por Green bookLady Gaga, por Ha nacido una estrellaYalitza Aparicio, por RomaGlenn Close, por La buena esposaOlivia Colman, por La favoritaMelissa McCarthy, por Can you ever forgive me?Mahershala Ali, por Green bokAdam Driver, por Infiltrado en el KkKlanSam Elliot, por Ha nacido una estrellaRichard E. Grant, por Can you ever forgive me?Sam Rockwell, El vicio del poderAmy Adams, por El vicio del poderMarina de Tavira, por RomaRegina King por El blues de Beale StreetEmma Sotone, Por La favoritaRachel Weisz, por La favoritaRomaCold WarHa nacidoLa favoritaObra sin autorInfiltrado en el KkKlanBohemian RhapsodyLa favoritaGreen bookEl vicio del poderBlack PantherLa favoritaFirst ManEl regreso de Mary PoppinsRomaLa balada de Buster ScruggsBlack PantherLa favoritaEl regreso de Mary PoppinsMaría, reina de EscociaBorderMaría, reina de EscociaEl vicio del poderBlack PantherInfiltrado en el KkKlanEl blues de Beale StreetIsla de perrosEl regreso de Mary Poppins"All the stars", de Black Panther"I'll fight", de RBG"The place where lost things go", de El regreso de Mary Poppins"Shallow", de Ha nacido una estrella"When a cowvoy trades his spurs for wings", de La balada de Buster ScruggsBlack PantherBohemian RhapsodyFirst ManUn lugar tranquiloRomaBlack PantherBohemian RhapsodyFirst ManRomaHa nacido una estrellaVengadores: Infinity WarChristopher RobinFirst manReady player oneHan Solo: una historia de Star WarsRoma, de Alfonso Cuarón (México)Cold war, de Pawel Pawlikowski (Polonia)Cafarnaúm, de Nadine Labaki (Líbano)Obra sin autor, de Florian Henckel von Donnersmarck (Alemania)Un asunto de familia, de Kore-eda Hirokazu (Japón)Free soloHale county this morning, this eveningMinding the gapOf fathers and sonsRBGLos increíbles 2Isla de perrosMiraiRalph rompe InternetSpider-Man: Un nuevo universoDetainmentFauveMargueriteMother (Madre)SkinBlack sheepEnd gameLifeboatA night at the gardenPeriod. End of sentence.Animal behaviourBaoLate afternoonOne small stepWeekends