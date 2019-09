Un “aquelarre” de artistas y de público llena Aravaca en apoyo de Luis y Pedro Pastor

Publicada el 09/09/2019 a las 17:11 Actualizada el 09/09/2019 a las 18:25

“Vemos peligrosa la deriva que ha tomado el ayuntamiento porque conduce, en última instancia, a un escenario en el que los artistas pueden terminar autocensurándose por miedo a dejar de ser contratados por las administraciones, instituciones y entidades públicas”, continuaron los presentadores.

Por el escenario, en apoyo a esta causa, pasaron numerosas personalidades del mundo del espectáculo como los cantautores Ismael Serrano, Rozalén o Luis Ramiro; la escritora Inma Chacón; o el actor Juan Diego. También actúo el grupo que se negó a sustituir a los Pastor en las fiestas,

Horas antes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, declaraba a los medios que “frente a ese

El 31 de julio

Este acto de censura fue denunciado por

”, apuntaba Pedro Pastor en agosto en su cuenta de Twitter. Su actuación en las fiestas de Aravaca, junto a su padre, había sido cancelada por el Ayuntamiento de Madrid, en el que acababa de desembarcar. Y así fue. A las 18.00 horas de este domingo el aparcamiento de la urbanización Rosa Luxemburgo de Aravaca empezaba a llenarse de gente y los presentadores —el actory la periodista— daban inicio a un evento que concluyó pasadas las 23.00 horas y que desbordó a sus organizadores, debido a la, estuvo repleto deque reclamaban la no censura en un gremio —el de los artistas— “especialmente afectado por lay por la intermitencia”, según señalaba el manifiesto que leyeron los presentadores. “Lo ocurrido en Aravaca no es, por desgracia, un episodio aislado”, señaló Olalla, en referencia al acto festivo censurado enque se iba a centrar en las mujeres trabajadoras del barrio y fue cancelado por el PP al considerarlo “demasiado reivindicativo”; la cancelación del concierto de Def con Dos en Tetuán; y la suspensión del concierto solidario con los refugiados en el espacio vecinal La Gasolinera en La Guindalera Los Fesser , con algo más de tiempo que el resto de sus compañeros. Y, finalmente, fue el turno de Pedro y Luis Pastor. Entre unas y otras actuaciones, los presentadores leyeron el manifiesto, mientras el público jaleaba:” lo que ellos buscan son “espacios de diálogo y no espacios de confrontación, que es lo que habitualmente pretende la izquierda”. El regidor también señaló que se alegraba de que Pedro Pastor hubiera podido sacar disco . "Me alegro de que el Ayuntamiento de Madrid le haya permitido obtener lo que él no conseguía por sus méritos artísticos", apuntó. Un disco que, por cierto, salió en marzo, mucho antes de que todo esto ocurriera. Pedro Pastor denunció a través de Twitter e Instagram que "el nuevo Ayuntamiento de Madrid" le habíatocar en las fiestas de Aravaca, sin darle. Días después, el 3 de agosto, el grupo musical Los Fesser se negaba a sustituir al cantautor en dichas fiestas.del distrito Moncloa-Aravaca a través de un comunicado , firmado por ocho colectivos. El mensaje afirmaba que la elección de las actuaciones fueen la Comisión de Fiestas de Aravaca —formada tanto por la Junta Municipal de Distrito, como por las asociaciones vecinales—, ambas aprobadas elde 2018, y pedían "lapor parte del Ayuntamiento", que había actuado de forma unilateral.