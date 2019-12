'Star Wars' contraataca a Vox: "Si la igualdad supone un problema, estamos orgullosos de haber hecho una película que la fomente"

Publicada el 19/12/2019 a las 17:16 Actualizada el 19/12/2019 a las 18:47

Con Leia pero sin Carrie Fisher

Star Wars: El ascenso de Skywalker llega a los cines españoles este jueves 19 de diciembre. La última entrega de la nueva trilogía ya está en manos de los espectadores, que tendrán que juzgar si la película protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Oscar Isaac hace justicia a una franquicia que comenzó hace más de cuarenta años. Al frente de este reto está J.J. Abrams, que repite como director tras El despertar de la Fuerza en 2015 y queDurante una entrevista concedida a Europa Press en el marco de la presentación del filme en Londres, el director se sorprende al descubrir que El ascenso de Skywalker ya ha generado polémica en España incluso antes de su estreno. El ministerio de Cultura etiquetó la cinta como "especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género", calificación que la institución emplea desde 2011 y"Los lobbies progres pretenden manosearlo todo. Ahora nos quieren dar su murga feminista hasta cuando vamos al cine", comentó el partido liderado por Santiago Abascal en Twitter. Interrogado por esta polémica, Abrams entra a aclarar términos y matiza que "Star Wars ofrece un ambiente de igualdad de oportunidades para todos" pero también lanza un mensaje contundente: "Si la igualdad supone un problema, entonces"Lo que me gusta de Star Wars es que trata sobre lo inevitable que es que la gente se alce contra la opresión", reivindica el cineasta que sentencia que "no hay ningún tipo de propaganda involucrada.El realizador asegura que no aspira a agradar a todos los espectadores y cree que "ahora todo parece que divide". "Todo parece venir acompañado de sensacionalismo. Todo es hiperbólico, extremo y, en algunos casos, horriblemente atacante", sentencia.El creador de Perdidos y Aliasque ofrecen las redes sociales, pero lamenta que "hay cierto nivel de civilización, compasión y decoro que ha desaparecido, que espero que vuelva y que no solo tiene que ver con Star Wars, tiene que ver con todo".Y si hay un símbolo feminista en toda la historia de la galaxia, con permiso de la carismática y emergente Rey, esa es Leia Organa. La muerte de Carrie Fisher en 2016 ha complicado el rodaje del Episodio IX pero para Abrams era imposible prescindir de ella. "Al principio de la escritura del guion obviamente sabíamos queporque no hay manera de contar el final de la saga Skywalker sin ella".Tras descartar la posibilidad de añadirla mediante CGI, "nos dimos cuenta de que había escenas de El despertar de la Fuerza que no usamos y que podíamos escribir en torno a ellas". El homenaje a la carismática actriz fue "como montar un puzle" ya que además de la ausencia de Fisher, el calendario de los actores dificultó aún más el rodaje de estas tomas. "Primero rodábamos una parte de la escena y luego la otra", explicó. Billie Lourd, hija de la intérprete, "estuvo allí y, no solo con Leia sino también con Carrie".El cineasta ya es un veterano en esto de las críticas y es por eso que prefiere dejar al margen los deseos de los seguidores a la hora de escribir el guion. "Tienes que saber que cuando haces una película de Star Wars,. No hay un tipo de fan, así que si escribes para uno solo, habrá otro que no estará satisfecho", señala, añadiendo que "tienes que escribir para ti mismo".