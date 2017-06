La OCU denuncia a la cúpula del Banco Popular de 2016 por estafa a los inversores y falsedad contable

Intervinieron porque las cuentas "no eran reales"

Saracho se vendía como "el Crisitiano o el Messi de la banca"

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado este lunes una querella en la Audiencia NacionalLa querella se ha interpuesto, además de contra Ron, contra el exvicepresidente del Banco Popular Roberto Higuera; el ex consejero delegado Pedro Larena; la empresa que auditó las cuentas de la entidad, PriceWaterhouseCoopers (PwC); además del socio firmante de esas auditorías."La OCU quiere que todos los accionistas y bonistas sean indemnizados y llevar a los responsables ante la justicia., por lo que pedimos que se abran diligencias y se depuren responsabilidades", ha explicado a los medios de comunicación en la puerta de la Audiencia Nacional el abogado encargado de la querella, Eliseo Martínez.La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, ha apuntado que la organizaciónque han visto que por una presunta falsedad contable han invertido cuando las cuentas eran otras muy distintas".La querella de la OCU se ha presentado, en la que se aportaron unas cuentas que "no eran reales", motivo por el cual los consumidores invirtieron, ha añadido Izverniceanu.En su opinión,, quien se puso al frente de la entidad en diciembre de 2016 y estuvo hasta la quiebra el pasado 7 de junio.Además, Izverniceanu señala a los organismos reguladores como, que decía que el Banco Popular era solvente , qué ha ocurrido en dos semanas".El abogado Felipe Izquierdo es uno de los perjudicados por la quiebra de la entidad., que se nos vendía como un Cristiano Ronaldo o un Messi de la banca", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación.Izquierdo, que, ha explicado que la querella se dirige contra Ron y no contra Saracho porque considera que el primero es el "responsable del hundimiento del banco", ya que fue la cúpula que él dirigía la que "presentó las cuentas de 2016".También opina que, ni se la ve ni se la espera. Es un problema de los políticos; tendrían que sentarse para que empiecen a funcionar los órganos reguladores", ha afirmado.