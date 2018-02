"Las pensiones no son ni sostenibles ni insostenibles. Son un derecho"

info Libre

El diagnóstico

Las soluciones

Analistas, políticos y sindicalistasen el Centro Cultural Galileo de Madrid para contestar a una pregunta, siempre de actualidad pero esta semana de gran relevancia, habida cuenta de las movilizaciones en 90 ciudades de toda España este jueves: ¿Es sostenible el sistema público de pensiones? Cabe replantearse la pregunta, como explicaba el director editorial dey moderador del encuentro, Jesús Maraña, ante la sugerencia de uno de los lectores de este periódico, hacia otra distinta:, reivindicó el periodista, que añadió que las manifestaciones de esta semanas tienen "una trascendencia muy importante". "Dependiendo de cómo vayan las cosas, me gustaría ver un germen de un nuevo 15M, o 22F,", añadió.Planteada la base del debate, los ponentes expusieron su punto de vista sobre el futuro de las pensiones en España desde dos ámbitos: el del diagnóstico y el de las soluciones. Hubo varias coincidencias, a pesar de la distinta procedencia de los intervinientes:. El modelo neoliberal, apuntaron, ha incidido en la necesidad de recortar el gasto, es decir, las prestaciones: sin embargo, es necesario poner sobre la mesa la capacidad del Estado deComenzó el turno de intervenciones el economista Norberto Marchesano, perteneciente al grupo de trabajo sobre Seguridad Social y Pensiones del Círculo 3E, que puso algunas cifras sobre la mesa para ilustrar la magnitud de la cuestión:. "Es una situación crónica que no se puede resistir y que se ha cargado la hucha de las pensiones", afirmó el experto.La famosa hucha, el fondo de reserva de la Seguridad Social destinado, en teoría, a garantizar el futuro de las prestaciones, se ha quedado en mínimos:que, según los analistas que se citaron este viernes, no es tal. "A mí no me gusta el termino sostenibilidad porque no hablo de por qué se puede sostener o no, sino que hablo de derechos básicos de la ciudadanía. Las pensiones no son ni sostenibles ni insostenibles. Las pensiones son un derecho", reivindicó la abogada de Comisiones Obreras Alicia Gómez.El vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis y ex secretario de Empleo en el Ejecutivo de Zapatero, Antonio González, desgranó las dos principales medidas de la reforma del PP en 2013 y sus consecuencias , percibibles sobre todo a medio plazo. En primer lugar, la introducción del(IR), para calcular la subida anual de las pensiones, y que sustituyó a la habitual –y común en países de nuestro entorno – subida a la par que el Índice de Precios al Consumo. Planteay una máxima del IPC más 0,5% en caso de superávit de Hacienda. Por otro lado, el Factor de Sostenibilidad, una fórmula que ajusta la pensión inicial de un jubilado a la esperanza de vida.El economista dio un dato que levantó un pequeño grito de sorpresa e indignación entre los asistentes: si esos dos criterios se mantienen, en 2050 ". Al salario que ahora le corresponden 1.000, en ese año le corresponderán 400", puntualizó.González hizo hincapié en. Habló de la generación del baby boom (nacidos entre los 50 y principios de los 70), que "ha estado trabajando 40 años. Que ha impulsado el desarrollo del país, la riqueza, el gran salto en el progreso del país.. Y si los baby boomers han estado aportando durante tanto tiempo, ¿a dónde se ha ido el dinero que han estado cotizando, y que ha permitido disfrutar de superávit a la caja de la Seguridad Social? "Todo ese dinero que sobraba se ha ido utilizando para otras cosas, otro tipo de gastos decididos políticamente", explicó, como la sanidad, mantenida hasta los 90 con el sobrante. Al problema demográfico se le suma, coincidieron, lahasta quedar en déficit.El análisis de la situación actual también incluyó a los que está dejando fuera el sistema de pensiones.Así lo explicó Carol Ruiz White, bióloga y oceanógrafa senior en paro desde 2012. "Tengo 57, mi drama es aún mayor. Somos un colectivo invisible al que se nos discrimina por nuestra edad", explicó, que sufre "bajas expectativas de derecho a la jubilación" y que, en caso de ser mujer, el problema se acentúa debido a la brecha salarial y a la grave incidencia del paro femenino. "(…).Una persona que a los 50 la expulsen del mercado y que lleve años trabajados no va a cobrar nada. Tiene que buscarse un negocio o suscribirse a un subsidio especial", denunció, por su parte, el funcionario de la Seguridad Social Ernesto Sales.Hay soluciones., denunciaron los ponentes. Para que funcione, reivindicó Gómez, hay que desterrar la idea de que debe ser exclusivamente contributivo. "¿Por qué la caja única de las pensiones", se preguntó. “Para hablar de una proporción entre lo que cotizas y lo que te van a pagar tiene que haber una economía saneada, y eso no existe". La necesidad de introducir impuestos para sufragar el gasto de las pensiones en España fue defendida por la totalidad de los intervinientes. "Con un incremento del 1% en la presión fiscal se conseguiría" pagar el aumento en las pensiones que se prevé, según cifras citadas por Ernesto Sales.La clave está, aseguran, enEl diputado de Unidos Podemos Alberto Montero explicó los cálculos que hacen sostenible, por esa vía, el sistema, teniendo en cuenta el crecimiento en el PIB español que calcula la propia Seguridad Social y que hizo llegar a los miembros de la comisión en el Congreso. Eliminando el tope máximo a la contribución, aumentando los ingresos fiscales con una reforma "para equipararnos a la media de presión de la Unión Europea" e instaurando un plan de choque contra la precariedad "se podrían financiar” de cara a 2050. "Sostenible es, viable es, solo hay que demostrar voluntad política., defendió.Montero coincidió con las propuestas formuladas por Marchesano, que en el blog Luces Rojas de infoLibre ya adelantóEl experto propone la; financiar con cargo a los Presupuestos las reducciones y bonificaciones como incentivos a la contratación, así como los gastos de personal de la Seguridad Social, como cualquier otro ministerio; mejorar el régimen de los autónomos; luchar contra el fraude; atender a través de transferencias –y no mediante préstamos– las necesidades de liquidez puntuales del sistema; y volver, como era antes de 2013, a la revalorización mediante el IPC. "Lo más importante es solucionar este déficit. Coinciden en ellas tanto Podemos como UGT y Comisiones, pero hay que aplicarlas ya. Luego, todo lo que viene en el futuro, partido a partido, como diría Simeone", defendió.El director editorial de, Jesús Maraña, cerró el acto defendiendo "la fuerza y el protagonismo" de la sociedad civil, demostrada de sobra el pasado jueves, y ". Estos medios, aseguró, deben impulsar a la sociedad para frenar "el desmantelamiento del Estado del Bienestar" que supone el recorte y la precariedad en el sistema de pensiones y que pasa por un cambio político. El camino ya está marcado gracias a un debate como el de este viernes, "necesario y oportuno" a juicio de Maraña y, seguramente, el primero de muchos para atajar un dilema falso: