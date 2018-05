Los estibadores acuerdan convocar paros en los puertos ante la "dejación del Gobierno"

De la Serna pide paciencia

Los estibadores han acordado este miércoles convocar, cuyas fechas concretarán en los próximos días, en protesta por la "dejación del Gobierno", que aún no ha desarrollado normativamente la reforma del sector aprobada hace un año, según informaron los sindicatos del gremio a Europa Press.Los trabajadores consideran que este hecho "inaudito"como es el de la carga y descarga de los buques en los puertos españoles, que gestionan el grueso de las mercancías que entran y salen del país.Los estibadores vuelven así a convocar parosde la conflictividad que afectó al sector en la primera mitad de 2017, coincidiendo con la reforma del sector que impulsó el Gobierno para abrirlo a la competencia, adecuarlo a la normativa europea y, en última instancia, evitar una multa de la UE.La conflictividad se extendió desde comienzos de febrero, cuando el Ejecutivo anunció la reforma, y hasta más allá de su aprobación en mayo. En concreto, terminó a finales de junio , cuando patronal y sindicatos acordaron los puntos para negociar elpara adecuarlo a la reestructuración.Este acuerdo fue posible porque en ese momento, el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, se comprometió a articular a través de un Real Decretoy facilitar su desarrollo normativo que no pudieron incluirse en el texto del Real Decreto Ley por el que se reformó, al no permitirlo la normativa europea.Entre dichas medidas figura la articulación de las ayudas comprometidas por el Gobierno para elcon el colectivo de estibadores. No obstante, mientras el próximo 14 de mayo se cumple un año de la reforma del sector, Fomento aún no ha aprobado dicho Real Decreto de desarrollo normativo a pesar de que en su día dijo que se tramitaría por vía urgente.Los sindicatos del gremio, la Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT, CCOO, CGT y Ciga,¡ mantuvieron este miércolesen las que finalmente convinieron convocar nuevos paros "como medida de presión ante la dejación del Gobierno".En un comunicado emitido tras las reuniones indican que "durante los doce meses transcurridos tras la reforma y los pactos que la posibilitaron no se ha podido desarrollar de manera efectiva porque la herramienta fundamental para su consecución,", una demora que consideran inaudita.En este sentido, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna , pidió este mismo miércolesa los estibadores, al asegurar que la tramitación del desarrollo normativo de la reforma del sector está "en la recta final" y espera aprobarla "cuanto antes"."Generar incertidumbre e inestabilidad en los puertos", indicó el ministro sobre la posibilidad de nuevos paros tras presidir la firma de un acuerdo de Adif.De la Serna garantizó que su departamento sigue impulsando la tramitación del Real Decreto que desarrolla normativamente la reforma del sector, de forma que ", para que emita su preceptivo informe y dar así el último paso para su aprobación definitiva en Consejo de Ministros".